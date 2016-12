Fährmann: "Tenemos la oportunidad de asegurarnos de que las cosas sean distintas en 2017"

Google Plus

Ralf Fährmann durante el partido de ayer frente al Hamburgo | Foto: Schalke 04

El Schalke 04 continúa con la mala racha en Bundesliga. Ayer no pudo vencer al Hamburgo en el partido correspondiente a la jornada 16, el último partido antes del parón navideño. El conjunto que dirige Markus Weinzierl perdió por 2-1, reaccionando demasiado tarde.

El combinado alemán, de sus últimos cinco partidos en Bundesliga, sólo ha ganado uno, habiendo empatado otro y perdido tres de ellos, lo que demuestra que el equipo no está a su mejor nivel y actualmente se encuentra ocupando el 11º lugar en la clasificación.

Los jugadores y entrenador del equipo hicieron sus declaraciones tras el partido, dando sus puntos de vista sobre el partido que habían disputado y hablando sobre la pobre racha por la que están atravesando.

Ralf Fährmann, crítico con su equipo

El primero en pronunciarse de los jugadores, fue el portero del equipo, Ralf Fährmann, que se mostraba decepcionado con el resultado y con el rendimiento del equipo: “No hemos hecho lo suficiente para ganar. No tuvimos la iniciativa en el campo y jugamos muy lejos de nuestro mejor nivel —por eso mismo perdimos.”, declaraba tras el partido.

Habló también de las lesiones que afectan a jugadores importantes, que afectan al juego del equipo. Entre estas ausencias están las de Nastasic, Choupo-Moting, Embolo, o Franco Di Santo. "Tenemos la oportunidad de asegurarnos de que las cosas sean distintas en 2017"

El guardameta apuntó el gran esfuerzo que está haciendo el equipo para poder superar las bajas: “Está claro que estamos tratando de sobreponernos a las ausencias en el equipo”.

Aun así se mostró optimista de cara al próximo año, “Estoy seguro, sin embargo, de que volveremos a ser nosotros mismos una vez que tengamos al equipo completo de nuevo. Tenemos la oportunidad de asegurarnos de que las cosas sean distintas en 2017”.

Benedikt Höwedes presta atención a las lesiones

Él que también tuvo su momento de hablar fue Benedikt Höwedes, que coincidió con su compañero en que el equipo no dio todo de sí mismo para poder vencer en el choque: “No jugamos al fútbol. Una de las cosas que más nos han frustrado son las pocas ocasiones que hemos tenido. "Hoy no hemos hecho mucho por ganar" Creo que podemos considerar desafortunados los partidos contra el Leipzig y el Leverkusen, pero hoy no hemos hecho mucho por ganar”, dijo el capitán del Schalke 04.

"Tampoco podemos ignorar los efectos que suponen las lesiones, pero no son las únicas razones por las que hemos perdido los partidos de las últimas semanas" comentó Höwedes.

El Schalke 04 necesita, sin lugar a dudas, el parón invernal para recuperar a sus jugadores y para comenzar a concienciarse de lo que tiene que hacer a la vuelta el próximo año.