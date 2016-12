Julian Weigl, renovado por cinco años más

[foto bvb.de]

Los aficionados al Borussia Dortmund han recibido su regalo de Navidad por adelantado porque una vez concluida la Bundesliga por este año, se hizo oficial la renovación del centrocampista alemán de 21 años Julian Weigl hasta 2021. Este contrato incluye un aumento salarial de 1,5 millones de euros, alcanzando los 3'5 millones por temporada. Una pieza muy importante para Thomas Tuchel que lo ha impulsado a ser un referente en el equipo aurinegro desde que llegara al club la temporada pasada.

Julian Weigl: "Agradezco que me dieran la oportunidad de estar aqui en el Borussia Dortmund. Con el paso del tiempo me he dado cuenta de que soy importante aqui" "Estoy muy contento de haber ampliado el contrato con el Borussia Dortmund. Agradezco que me dieran la oportunidad de jugar aqui, porque estoy muy feliz y contento porque todo salió bien. Creo en el gran potencial que tenemos en el equipo y con el paso del tiempo me he dado cuenta de que aquí soy una parte importante. De cara a la segunda vuelta soy optimista. Todavía tenemos todas las opciones. Sé que hay un gran potencial en el equipo", comentaba Weigl. Para Michael Zorc, director deportivo de las "abejas", tener al centrocampista alemán por más años es todo un privilegio: "Julian, a pesar de su corta edad, tiene mucha personalidad dentro del terreno de juego. Ha logrado en poco tiempo jugar a un alto nivel, llevar el mando del equipo y todavía está iniciado su desarrollo deportivo. Estamos encantados de que haya decidido permanecer mucho tiempo con nosotros".

Weigl celebrando su primer gol con el Borussia Dortmund ante el Sporting [foto bvb.de]

Como comentaba Michael Zorc en la firma de la extensión de contrato de Weigl, el jugador alemán se ha convertido en una pieza indispensable del Borussia Dortmund en tan solo temporada y media. Llegó la pasada campaña y disputó 30 partidos. Su capacidad de mando es su gran virtud, dado que no se esconde a la hora de llevar el manejo del balón. Esta temporada está creciendo aun más, lo que le ha llevado a disputar prácticamente todos los encuentros del equipo aurinegro. Quizás su único hándicap es su olfato goleador, aunque en la posición que juega es realmente dificil. Sin embargo, esta temporada en la Liga de Campeones se estrenó marcando un tanto al Sporting de Lisboa.

Este crecimiento ha hecho que incluso Joachim Löw lo tenga en cuenta en las convocatorias con Alemania, llamándolo incluso para disputar la pasada Eurocopa de Francia. Estamos ante un centrocampista único e irrepetible. Esta temporada se ha convertido en el segundo jugador en dar más pases (1000) en la Bundesliga, solo por detrás del español Thiago Alcántara (1185). El futbolista alemán es el que maneja el timón del barco aurinegro de Thomas Tuchel; de esos jugadores tocados por la varita mágica del fútbol. Tenemos Julian Weigl para rato.