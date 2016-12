Salomon Kalou: "Teníamos que ganar para toda la ciudad"

Google Plus

Kalou marcó el segundo tanto para el equipo frente al Darmstadt / FOTO: herthabsc.de

En la jornada intersemanal, que supuso el broche final al 2016, el Hertha de Berlín se llevó los tres puntos en su partido frente al Darmstadt (2-0). Un encuentro que estuvo marcado por las muestras de solidaridad de ambos conjuntos con las víctimas del ataque terrorista en el mercado navideño de Breitscheidplatz, del pasado lunes 19 de diciembre. Ante esta situación, el equipo local quiso brindarle a sus aficionados –y a toda la ciudad de Berlín– un triunfo que les hiciera olvidar, ni que fuera por unas horas, el desastre vivido. Es por esto que, tras el partido, uno de los hombres importantes del conjunto berlinés, Salomon Kalou, reconoció que todo el esfuerzo fue dedicado a las víctimas: “Tuvimos la oportunidad de dar a nuestros fans otra alegría. Teníamos que ganar para toda la ciudad. Como futbolista era lo mínimo que podíamos hacer”, aseguró el marfileño.

Con la victoria frente al Darmstadt, los de Pal Dardai ponen punto y final a un 2016 espléndido, siendo terceros en la clasificación con 30 puntos, solo por detrás del RB Leipzig (36) y Bayern de Múnich (39). Además terminan el año sumando su noveno triunfo y en posiciones de Champions League. Tanto Pal Dardai, la plantilla, como todo el club esperan poder seguir con esta buena dinámica en el 2017. El refranero español dice: año nuevo, vida nueva. El Hertha de Berlín desea continuar con la misma vida que hasta ahora y, si se puede, seguir sumando de tres en tres.

Con este remate, Kalou marcó el segundo gol del Hertha de Berlin / FOTO: kicker.de

“Con los tres puntos hemos refinado un gran 2016”

Kalou ha marcado cinco goles en 16 partidos, el último el pasado miércoles, y es el segundo máximo goleador del equipo.

Salomon Kalou volvió a ser protagonista en el encuentro frente al SV Darmstadt 98 marcando el segundo tanto local. Un Kalou que ha convertido en uno de los buques insignia del conjunto berlinés con sus cinco goles en 16 partidos, siendo así el segundo máximo artillero del equipo solo por detrás de Ibisevic (8). Tras el encuentro, pese a la victoria el equipo quiso mantener un respeto absoluto al duelo de muchos ciudadanos, el marfileño aseguró que los 30 puntos sumados hasta la fecha son un gran registro: “Con los tres puntos hemos refinado un gran 2016. Este es un record fantástico hasta ahora”. Solo les queda una jornada más para cerrar la primera vuelta de la Bundesliga. Será el próximo 22 de enero de 2017, cuando visitarán el BayArena para enfrentarse al Bayer Leverkusen, y donde los de Pal Dardai tendrán la oportunidad de empezar el año de la misma forma en que lo cerraron: con una victoria. Tres puntos que les permitiría seguir la estela de los dos de arriba y consolidarse en posiciones Champions.

Ambos equipos guardaron un minuto de silencio en recuerdo a las víctimas / FOTO: herthabsc.de

Sin duda el partido sirvió para rendir homenaje a una ciudad golpeada por el terrorismo y donde muchos ciudadanos tuvieron que sufrirlo en sus propias carnes. A lo largo de los 90 minutos, ambos conjuntos mostraron un respeto muy grande a las víctimas e, incluso, dedicarles un gran espectáculo futbolístico. Durante la mañana previa al partido, el Hertha de Berlín visitó la zona para hacer entrega de una corona de flores en memoria de todas esas personas que, desgraciadamente, perdieron la vida en el ataque.

Michael Preetz: “Sabemos qué hacer después de las vacaciones”

Tras el parón navideño, la competición volverá a ser la gran protagonista de los fines de semana. Aún quedan muchas jornadas por delante, muchos puntos que sumar. Es por este motivo que Michael Preetz, el mánager general del club berlinés, aseguró que ya saben cómo continuar: “Sabemos al 100% qué tenemos que hacer cuando volvamos de las vacaciones”. Además confirmó que “el objetivo es mejorar los registros de la temporada pasada y demostrar que estamos un pasó más allá”. Un Preetz que quiso elogiar el gran cambio que ha tenido el equipo de un año a otro: “Ahora jugamos mucho mejor, tenemos más soluciones adelante y hemos sido capaces de compensar nuestros errores”, enfatizó. Y es que, tal y como dijo Preetz, “ahora veo en el equipo 16, 17 ó 18 jugadores que son capaces de cambiar totalmente el ritmo de los partidos”.

Michael Preetz y Pal Dardai, hombres clave en el buen inicio del Hertha / FOTO: Getty Images, TF-Images

Con 30 puntos en 16 partidos, el Hertha tiene muy cerca alcanzar los 50 con los que acabó la temporada pasada. Para Preetz la gran meta del equipo.

Ante el gran inicio de temporada que está haciendo el Hertha de Berlín no es de extrañar que se sueñe con poder disputar la Champions la temporada siguiente. Preetz advirtió que esto no se verá hasta finales de mayo: “Si lo que estamos haciendo es suficiente para mantener la posición actual y jugar la Champions solo se verá en mayo”. Para el mánager general lo más importante y el que deber ser el objetivo del equipo desde ahora hasta final de temporada es sumar más puntos que la temporada pasada: “Nuestra meta debe ser poder acabar la temporada habiendo superado los 50 puntos que sumamos la temporada pasada”. De momento ya han conseguido más de la mitad, 30, por lo que todo parece indicar que el objetivo se acabará cumpliendo. Hasta mayo no se sabrá si el trabajo bien hecho obtiene su recompensa.