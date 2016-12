Mavraj refuerza al Hamburgo y debilita al Colonia

Google Plus

Mergim Mavraj posa sonriente con la camiseta del Hamburgo (Foto hsv.de)

En plenas fechas navideñas saltaba la sorpresa del fichaje de Mergim Mavraj por el Hamburgo. Cierto es que los Rothosen necesitaban reforzar su defensa con urgencia, pero lo que ha sorprendido es que el Colonia dejase marchar a un titular indiscutible durante toda esta primera parte de la temporada. El propio jugador también se sinceró Llega para intentar salvar al Hamburgo en las primeras declaraciones tras conocerse su fichaje: “Para mucha gente, y también para mí, este cambio fue sin duda una sorpresa, pero la situación con mi contrato expiraba en Colonia y el gran interés del entrenador y los líderes de HSV han hecho que me decidiese a dar este paso”, expresó Mavraj.

Resulta cuanto menos llamativo que en la temporada en la que más estaba jugando con el Colonia, club que está en una buena situación en la Bundesliga, el defensa albanés haya decidido marcharse a un Hamburgo que lleva una mala temporada y al que se le han acumulado las críticas a los malos resultados. Preguntado al respecto, Mavraj dijo: “Soy una persona que nunca se rinde. No me asustan los retos y no le tengo miedo a cualquier tarea, por difícil que sea. Por eso, estoy convencido de que podré colaborar para la mejoría del Hamburgo”.

Mavraj, de 30 años, se encuentra en el mejor momento de su carrera, pues desde su llegada al Colonia en la temporada 2014/2015, nunca había podido hacerse un hueco entre los titulares hasta este año, en el que lo ha jugado prácticamente todo con los Die Geißböcke. Además, el central es un pilar de la selección de Albania y este pasado verano disputó la Eurocopa de Francia, en el que ha sido hasta la fecha el mayor hito en la corta historia de la selección balcánica.