Manuel Neuer, mejor portero del año según la IFFHS | Foto: Bayern München

El portero alemán sigue haciendo historia en el mundo del fútbol. Esta vez, la Federación Internacional de la Historia del Fútbol y Estadísticas (IFFHS) ha condecorado al guardameta ex del Schalke por cuarta vez consecutiva con el galardón que le acredita como mejor arquero del mundo. Neuer lidera la clasificación muy por delante de sus inmediatos perseguidores: el internacional germano consiguió el importante premio consiguiendo 156 votos, aventajando a los dos siguientes, 'Gigi' Buffon y Rui Patricio, con 91 puntos y 51 respectivamente; en dicha votación participaron un total de 56 profesiones de todas las confederaciones del mundo.

Así, Manuel Neuer agranda su leyenda, puesto que, con este galardón, ya ha igualado un histórico en la portería como es Buffon, quien quedó en segundo lugar en la presente edición pero que ya lo consiguió en los años 2003, 2004, 2006 y 2007. Así, el guardameta del Bayern de Múnich sólo tiene un objetivo por delante pero no lo tendrá fácil: el único al que tendrá que superar es a Íker Casillas, que ganó hasta cinco ediciones seguidas entre los 2008 y 2012, cuando consiguiera su particular 'triplete' con la selección española. Neuer espera que, al igualar el récord del ex del Madrid, pueda ser el portero más galardonado de forma individual de toda la historia.

Manuel Neuer, un hombre récord

Neuer como capitán de la 'Mannschaft' en un partido | Foto: DFB.de

Como es bien sabido, no es casualidad el gran momento de forma que está viviendo Manuel Neuer en las últimas temporadas. Desde que llegara en el verano de 2011 al Bayern de Múnich procedente del Schalke a cambio de 22 millones de euros (fue en aquel momento el segundo traspaso más caro tratándose de un portero, por detrás del de Buffon por la Juve), el guardameta de Gelsenkirchen no ha hecho más que crecer y crecer a base de trabajo y esfuerzo hasta convertirse en una auténtica leyenda del fútbol alemán, figurando en numerosas ocasiones en el mejor once por la FIFA e incluso estando nominado en el año 2014 para el Balón de Oro junto a las 'superestrellas' Leo Messi y Cristiano Ronaldo.

El canterano del Schalke, que ya es un indiscutible en el once de Löw en la selección alemana, ha destacado siempre por su buenos reflejos, su altura y, sobre todo, por su buena salida de balón, algo vital en los sistemas de juego imperantes hoy día pero que alguna vez le ha jugado una mala pasada. Por supuesto, y como es normal en un puesto de poco desgaste como es el del portero, queda Manuel Neuer para rato; un Manuel Neuer al máximo nivel como ha venido demostrando en las últimas temporadas.