Paul Clement, nuevo técnico del Swansea City

Paul Clement dirigiendo los ejercicios en un entrenamiento / FOTO: fcbayern.com

Los días de Paul Clement como técnico ayudante de Carlo Ancelotti han llegado a su fin. El francés acaba de firmar su nuevo contrato con el Swansea City para convertirse en el entrenador jefe del equipo galés tras la destitución del hasta ahora técnico, Bob Bradley. Clement ha firmado un contrato por dos temporadas y media, donde tiene el gran reto de sacar al Swansea de las posiciones de descenso. Esta misma noche ya verá a sus nuevos jugadores en el partido que los enfrentará al Crystal Palace (21:00 horas).

No será la primera aventura en solitario de Paul Clement en los banquillos, y es que la temporada pasada ya entrenó al Derby County, equipo que juega en la segunda división inglesa con el que vivió buenos y malos momentos.

Su segunda aventura como entrenador jefe

Huw Jenkins: "No hay duda que Paul nos ayudará a recuperar nuestra creencia futbolística, así como el orgullo".

Con el anuncio oficial por parte del Swansea City, Paul Clement iniciará así su segunda aventura en solitario como primer entrenador. Tal y como ha confirmado el propio club, el francés firma un contrato por dos temporadas y media y su estreno se podría dar en la sesión de entrenamiento de este próximo miércoles. Antes, Clement ya verá a sus nuevos jugadores en la visita del Swansea al campo del Crystal Palace. El club también ha anunciado que sus ayudantes serán Nigel Gibbs y Karl Halabi. La llegada al conjunto galés se debe a la mala temporada que está realizando el equipo, que se encuentra colista de la Premier League con tan solo 12 puntos en 19 partidos.

De esta manera, Paul Clement se perderá la concentración que el Bayern de Múnich hará estos días en Doha para preparar la vuelta a la competición el próximo 22 de enero. Antes de viajar, el propio Karl-Heinz Rummenigge ya avanzaba que desde el club se facilitaría la salida de Clement: “Paul ha sido siempre un entrenador profesional, leal y competente. No queremos interponernos en su oportunidad de ser entrenador en la Premier League y le deseamos lo mejor para su futuro”. Unas palabras, las de Rummenigge, que demuestran que el fichaje de Clement por el Swansea City ya estaba muy avanzado.

Desde su nuevo club, Huw Jenkins ha alabado la llegada del francés: "Paul no sólo ha trabajado con algunos de los clubes de fútbol más grandes de Europa, sino también con los mejores jugadores del mundo". Un Huw que, además, confía en que Clement será capaz de revertir la mala situación actual: "No hay duda que Paul no sólo puede ayudarnos a recuperar nuestra creencia futbolística, sino también a restaurar un orgullo muy necesario".

Clement y Ancelotti, el tándem del banquillo en el Bayern de Múnich / FOTO: fcbayern.com

Pero este nuevo reto como entrenador jefe no será el primero para Paul Clement. Y es que, la temporada pasada el francés probó suerte en las filas del Derby County, equipo que militaba y milita en la Segunda División inglesa. Una experiencia que tuvo de tudo: buenos y malos momentos, así como un final malo para los intereses de Clement. El francés cogió al equipo en junio de 2015 con el objetivo y el deseo de subirlo a la Premier League. Tras un inicio irregular, donde encadenó cinco partidos sin ganar, el conjunto inglés fue cogiendo ritmo y en los siguientes diez partidos fueron capaces de sacar un balance muy positivo: ocho victorias y dos derrotas. Además, con Paul Clement al frente del barco consiguieron cerrar el año 2015 con cinco victorias más. Pero tras las vacaciones y ya en el 2016, el equipo sufrió otro bajón importante con siete encuentros consecutivos sin sumar un triunfo. Debido a esto, el francés fue destituido de su cargo el 8 de febrero sin poder conseguir el objetivo que se había marcado en su presentación pero dejando al equipo en quinto posición.

Paul Clement ha sido asistente en cinco equipos: Chelsea, Blackburn Rovers, PSG, Real Madrid y Bayern de Múnich.

Paul Clement tiene una larga trayectoria como segundo entrenador, cargo que empezó a desempeñar en 2009 en el Chelsea. Allí fue el ayudante de Guus Hiddink, primero, y tras la destitución de este, lo fue de Carlo Ancelotti hasta el 2011. Cuando el italiano dejó las filas del conjunto blue, Clement aterrizó en el Blackburn Rovers como segundo de Steve Kean. Pero su aventura al lado de Kean duró poco más de cuatro meses porque con el fichaje de Ancelotti por el PSG, el tándem Ancelotti-Clement se volvió a producir ya que, el italiano impuso como condición que llegará también Clement a su staff técnico. Desde entonces, Clement y Ancelotti han ido de la mano en los diferentes clubs que han entrenado: la temporada que estuvieron en el conjunto parisino y los dos años en los que estuvieron en el Real Madrid.

Herman Gerland será el nuevo ayudante de Carlo Ancelotti

Con la marcha de Paul Clement al Swansea City, el organigrama personal de Carlo Ancelotti sufrirá algún que otro cambio. Con la posición de Clement vacía, el encargado de suplirlo será Herman Gerland, que hasta ahora era también ayudante del técnico italiano. De hecho, Gerland ya fue entrenador jefe del segundo equipo del Bayern de Múnich durante ocho años (2001-2009) y, tras dejarlo, subió al primer equipo como segundo entrenador de Louis Van Gaal. También ha sido ayudante de los antecesores de Ancelotti: Jupp Heynckes y Pep Guardiola.