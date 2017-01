Carlo Ancelotti: "Estoy seguro que Guardiola hará un gran trabajo en Manchester"

Google Plus

Carlo Ancelotti durante un entrenamiento en Doha / FOTO: fcbayern.com

Carlo Ancelotti, técnico del Bayern de Múnich, quiso salir en defensa de su compañero de trabajo Pep Guardiola. Y es que el actual entrenador del Manchester City está recibiendo muchas críticas tras los últimos batacazos del conjunto citizen que lo han alejado de las primeras posiciones de la Premier League. El italiano, desde la concentración del conjunto bávaro en Doha, aseguró que toda nueva etapa necesita de tiempo: “Para un entrenador nunca es fácil llegar a un nuevo club, a una nueva liga. Todo requiere de un tiempo de adaptación”, declaró. Además, no dudó en asegurar que está convencido que Guardiola acabará haciendo un gran trabajo en el Manchester City: “Estoy seguro de que al final hará una fantástica labor en el City, como ya lo hizo con el Bayern, pero llevará su tiempo: nuevos jugadores, una nueva idea de cómo jugar…”.

Las críticas y los entrenadores

“No me sorprenden las críticas porque ese es nuestro trabajo: ser criticados”. Claro y directo se mostró Carlo Ancelotti ante las preguntas de los medios de comunicación sobre las opiniones negativas que se están generando en Manchester. Un Ancelotti que, además, quiso destacar que a veces se es injusto con el trabajo de los entrenadores: “En el mundo del fútbol, cuando las cosas van bien felicitamos a los jugadores y cuando van mal el entrenador es el culpable”. Razón no le falta y es que, recientemente, su mano derecha en el Bayern, Paul Clement, ha hecho las maletas rumbo a Inglaterra para coger las riendas del Swansea City e intentar sacarlo del pozo en el que está inmerso. Una muestra de que cuando los resultados no acompañan, el primero en caer siempre es el entrenador.

Trabajo intenso para llegar a tono tras las vacaciones navideñas / FOTO: fcbayern.com

"La plantilla está completa", aseguró tras ser preguntado por posibles fichajes durante el mercado invernal.

En la concentración que el Bayern de Múnich está realizando en Doha de cara a la vuelta a la competición, Ancelotti también aprovechó para mostrar su confianza en el gran trabajo que acabará haciendo Pep Guardiola en el City: “Estoy seguro que acabará haciendo un fantástico trabajo en beneficio del equipo. Ya lo hizo en el Bayern de Múnich”, a la par que volvió a añadir que lo necesario es tiempo: “Llevará su tiempo”. Al técnico italiano también se le preguntó por los posibles fichajes del conjunto bávaro durante el mercado invernal, que finaliza el próximo 31 de enero. Respecto a esto se mostró claro y aseguró que no habrá ninguna incorporación: “el equipo está completo”, sentenció.

El KAS Eupen, primer rival para el Bayern de Múnich

El pasado 3 de enero, el Bayern de Múnich voló con destino Doha donde el equipo pasará hasta el próximo 11 de este mes preparándose para la vuelta a la competición. En estos ocho días que pasará en tierras cataríes, los de Ancelotti jugarán su primer partido del 2017 contra el KAS Eupen, de la primera división belga. Este encuentro se disputará el martes 10 de enero, un día antes de regresar a Alemania. Ya en casa, el conjunto bávaro estará en la Telekom Cup en Düsseldorf, donde se verá las caras con el Fortuna Düsseldorf (sábado 14 de enero, 15:00 horas). El otro partido de este torneo será el Borussia M’Gladbach vs FSV Mainz. En caso de ganar, el Bayern de Múnich jugaría la final ante el vencedor del otro cruce el mismo sábado tras el encuentro para el tercer y cuarto puesto.

Friburgo vs Bayern, el retorno a la Bundesliga para los de Ancelotti.

Tras el torneo, la Bundesliga volverá a ser la protagonista. Será el sábado 20 de enero, a las 20:30 horas, cuando los de Ancelotti visiten el estadio del Friburgo en el partido correspondiente a la decimoséptima jornada de liga.