Timothee Kolodziejczak ya es uno más en el Borussia M'Gladbach

Timothee Kolodziejczak posando como nuevo jugador del Borussia M'Gladbach / FOTO: borussia.de

Timothee Kolodziejczak, más conocido como Kolo, ya es uno más en las filas del Borussia M’Gladbach. El lateral francés firmó el pasado miércoles su contrato con la entidad alemana, un contrato que lo ligará al club hasta el 2021. Kolo llega procedente del Sevilla, equipo con el que poco a poco fue perdiendo peso tras ser titular con Sampaoli en los primeros encuentros de la temporada –ha jugado nueve partidos–. “Max Erberl estuvo en contacto conmigo y con mi agente en todo momento y siempre mostró la convicción de el traspaso se tenía que llevar a cabo. Eso me impresionó de verdad”, declaró el jugador en la rueda de prensa de presentación.

Un Erberl que quiso confirmar que seguían al jugador desde hacía muchos años: “Estamos encantados de que haya firmado con nosotros. Nos fijamos en él cuando solo tenia 17 años y le vimos ganar la Eurocopa con la selección francesa sub-19”. Tras hacer su primer entrenamiento el pasado jueves, Kolo viajó con el resto de sus compañeros a Marbella, donde están realizando la concentración de cara al retorno a la competición. De esta manera, Timothee Kolodziejczak es la primera incorporación que ha hecho el club alemán desde que Dieter Hecking asumió el cargo de entrenador el pasado 22 de diciembre.

Tras pasar por las disciplinas del RC Lens, Olympique Lyonnais, OGC Nice y Sevilla, Kolo tiene ante sí una nueva oportunidad de crecer futbolísticamente. Desde ahora el Borussia M’Gladbach va a ser su casa y el Borussia Park su estadio, donde espera celebrar muchos éxitos con su nueva afición. Su debut se podría producir el próximo viernes 20 de enero en el campo del SV Darmstadt (20:30 horas).

Kolo: “He venido al Borussia para ser una pieza clave en el equipo”

"En la Europa League espero llegar lo más lejos posible con el Borussia M'Gladbach", afirmó el jugador

Ambicioso llegó Kolo a su nuevo club. Tras disponer de pocas oportunidades en el Sevilla de la mano de Sampaoli, el central francés espera hacerse un hueco en el once y acabar con buen pie la temporada: “He venido para ser una pieza clave en el equipo. En el Sevilla había ciertas cualidades que se me exigían y espero poder traerlas conmigo aquí. Juego para ganar”. Un Kolo que se marcó como gran objetivo la UEFA Europa League: “Es una competición que tengo muchas ganas de jugar. La he ganado en dos ocasiones y, ahora, con el Borussia quiero llegar lo más lejos posible”.

En lo que respecta a la Bundesliga, competición en la que los potros no están realizando una buena temporada, el jugador también fue claro: “nuestro principal objetivo es mejorar la situación actual en liga e ir escalando posiciones”. En sus primeras palabras como jugador del Gladbach, Kolo explicó en que posición le gustaría jugar: “Central izquierdo. Ahí es donde he jugado estos últimos años con el Sevilla. También me gusta subir a rematar los saques de esquina y las faltas; puedo ser peligroso en esas acciones a balón parado”.

Kolo en su primer entrenamiento como jugador del Gladbach / FOTO: borussia.de

"No creo que necesite mucho tiempo de adaptación", aseguró el día de su presentación

Tras dos temporadas y media en el Sevilla, Timtothee Kolodziejczak vuelve hacer las maletas a otro país. Ya lo hizo hace cuatro años cuando cambió Francia por España y, ahora, ha hecho lo mismo pero con destino Alemania. En su presentación se le preguntó por el tiempo de adaptación que puede necesitar el jugador para alcanzar su máximo nivel, algo que a Kolo no le preocupa: “No creo que necesite mucho tiempo para adaptarme al estilo del Borussia. Tengo confianza en poder hacerlo rápido. Ya cambié Francia por España”. Quiso también dejar claro como es fuera de los terrenos de juego: “Soy un chico tranquilo que le gusta estar en casa, pasar tiempo con mis amigos y mi novia”.

Max Eberl, muy satisfecho con el fichaje de Kolo

"Estoy seguro de que nos hará mejor. Ya ha demostrado de lo que es capaz", admitió Max Eberl

“Es exactamente el jugador que queríamos para fortalecer nuestra defensa”, dijo el director deportivo del Borussia M’Gladbach. Max Eberl, además, aprovechó para elogiar la polivalencia de este jugador que tanto puede jugar de central, lateral o incluso en el centro del campo: “Es un centrocampista izquierdo que también puede lugar de lateral o central. Es increíblemente ambicioso y ya ha demostrado de lo que es capaz”. Uno de los aspectos que llevaron al Gladbach a acometer el fichaje de Kolo fue, entre otras cosas, su experiencia con tan solo 25 años. Y es que, el francés ha jugado ya en cuatro equipos, lleva en sus piernas más de 175 partidos y ha ganado dos Europa League. Lo dijo Erberl el día de la presentación: “Trae consigo mucha experiencia entre Francia y España. Además también ha jugado Liga de Campeones con tan solo 17 años. En su corta carrera ya ha realizado cosas interesantes y espero que el siguiente gran paso lo dé con nosotros”.

Timothee Kolodziejczak y Max Eberl, el día de la firma con su nuevo club / FOTO: borussia.de

Sobre las cualidades del futbolista, Eberl destacó: “tiene una pierna izquierda muy buena, es muy agresivo en el campo y puede jugar tanto de lateral izquierdo como de central. Es muy rápido y es el tipo de jugador que siempre quiere ganar. Estoy seguro que hará mejor a nuestro equipo”.