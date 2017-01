'Chicharito' Hernández: "Estoy aprendiendo mucho en la Bundesliga"

Google Plus

El delantero mexicano está feliz de poder jugar en la Bundesliga / FOTO: bundesliga.com

Javier Hernández, más conocido en el mundo del futbol como Chicharito, aprovechó la concentración del equipo en tierras americanas para repasar su inicio de temporada y qué espera para el futuro del Bayer Leverkusen. Desde Florida, el delantero confirmó que su idea es continuar en la Bundesliga, competición en la que ha crecido mucho: “Estoy aprendiendo mucho aquí. Me siento bien, estoy contento y he crecido como jugador y como persona”, destacó. El mexicano también aprovechó para asegurar que, pese a no pasar por su mejor momento de forma, se puede contar con él en cualquier momento: “Siempre quiero ayudar al equipo a escalara posiciones y seguir manteniéndole como uno de los grandes del continente”.

El inicio de año del Bayer Leverkusen fue bueno y es que en Estados Unidos el equipo está disputando la Florida Cup 2017, torneo donde ya ha jugado un encuentro. El pasado 8 de enero se vio las caras ante Estudiantes de la Plata –de Argentina–, partido que acabó con empate a uno pero que en los penaltis se acabó decantando a favor del conjunto alemán. Este miércoles 11 de enero, el Bayer Leverkusen cerrará su participación en este torneo jugando contra Atlético Mineiro brasileño (19:00 horas).

Confiado en poder quedar entre los cuatro primeros

El Bayer Leverkusen es noveno con 21 puntos, a seis de Europa League y a ocho de posiciones Champions.

“Podemos terminar la temporada entre los cuatro primeros”. Este fue el mensaje que lanzó Chicharito cuando se le preguntó por las expectativas de futuro del Bayer Leverkusen. Pese a esto, la posición actual del equipo dista mucho de lo que espera el delantero, y es que hasta la fecha el conjunto aspirinero es noveno en la Bundesliga con 21 puntos, a seis de posiciones de Europa League y a ocho de las que dan acceso a la Champions League. Una Champions que, como aseguró el mexicano, es uno de los objetivos que tiene el equipo de cara la temporada que viene y las venideras: “Esperemos poder disputar esta competición durante muchos años más”, aseguró. De momento, él y sus compañeros seguirán disfrutando de la Champions ya que el equipo consiguió la clasificación para disputar los octavos de final, donde se verás las caras ante el siempre peligroso Atlético de Madrid. El partido de ida, que se disputará en el Bay Arena, se jugará el próximo martes 21 de febrero (20:45 horas). Para la vuelta habrá que esperar un poco más, hasta el miércoles 15 de marzo, cuando el Leverkusen visitará el estadio Vicente Calderón (20:45 horas).

Sobre la presencia del equipo en la máxima competición europea, el ‘7’ del Leverkusen quiso destacar el gran esfuerzo que supone y el orgullo de poder seguir vivos: “Me gusta mucho jugar la Champions League y, por suerte, el Bayer sigue estando involucrado esta temporada; y lo ha estado estos últimos años”, confirmó. En esta edición, los de Roger Schmidt tienen ambición de poder la sorpresa ante el conjunto colchonero y seguir su andadura en la máxima competición europea.

Chicharito disputándole un balón a Ricardo Rodríguez (Wolfsburgo) / FOTO: bundesliga.com

Los números de Chicharito esta temporada

El mexicano lleva más de tres meses sin ver portería en la Bundesliga: su último gol fue el pasado 1 de octubre contra el Borussia Dortmund (2-0).

El 2017 empezó bien a nivel personal para el mexicano. Pese a ser un partido amistoso, el delantero fue titular en el partido que el Bayer Leverkusen disputó, el pasado 8 enero, contra Estudiantes de la Plata pero en el que solo jugó 45 minutos –al igual que el resto de titulares–. En lo que respeta a su inicio de temporada, en la Bundesliga, Chicharito ha disputado 15 de los 16 partidos, de los cuales 11 han sido como titular y en 10 ocasiones ha jugado los noventa minutos. De esta forma suma un total de 1.073 minutos en los que ha marcado un total de cinco goles, siendo así el máximo goleador del equipo. Eso sí, acumula tres meses sin ver portería en la competición doméstica ya que su último gol fue el pasado 1 de octubre de 2016, en la victoria del Bayer Leverkusen (2-0) ante el Borussia Dortmund. En la Champions League, el mexicano ha jugado los seis encuentros de la fase de grupos, todos como titular y solo en dos ha sido sustituido. Unas estadísticas que lo sitúan como el jugador con más minutos en la máxima competición europea: 482. Pese a esto, sus registros goleadores son más bajos que en liga, y es que el jugador solo ha podido marcar un tanto.

Chicharito Hernández celebrando su gol en la victoria, 2-0, contra el Borussia Dortmund / FOTO: bayer04.de

Otra de las competiciones que ha disputado tanto el Bayer Leverkusen como el propio jugador es la DFB-Pokal. En la copa alemana, Chicharito ha jugado dos partidos y ha marcado un gol, así suma un total de 179 minutos y es, junto a Karim Bellarabi el segundo máximo goleador solo superado por Kevin Volland. En total, en las tres competiciones, el mexicano ha marcado siete goles en 23 partidos.