Neuer, de nuevo el mejor portero para la FIFA

Un nuevo galardón para Neuer (Foto AFP)

Manuel Neuer volvió a repetir como el mejor portero del Mundo para la FIFA. Es la cuarta vez consecutiva que el portero alemán recibe el galardón. Neuer acudió a la ceremonia de Zürich para recoger el premio en la gala The Best FIFA Football Awards. El portero declaró sentirse muy alagado por el reconocimiento: “Es un honor para mí recibir esta distinción por cuarto año consecutivo. Hay muchos porteros a un gran nivel y la línea que separa a unos de otros es muy fina” declaró. También quiso felicitar a su compañero de selección Toni Kroos, otro de los integrantes del 11 ideal de la FIFA: “Felicito a mi compañero de selección Toni Kroos y me alegro de que esté en el 11 ideal. Me hubiera gustado que algunos compañeros del Bayern también estuvieran, pero para mí es algo destacable que dos alemanes estemos entre los elegidos” concluyó Neuer.

El 2016 fue un buen año para Manuel Neuer, que ganó la Supercopa germana, la Copa y la Bundesliga con el Bayern, mientras que fue semifinalista con la selección alemana en la Eurocopa que se disputó el pasado verano en Francia. Neuer superó en las votaciones al incombustible Buffon y al portugués Rui Patricio, ganador de la Eurocopa con su selección.

El arquero del Bayern de Múnich se ha asentado ya no sólo entre los mejores del Mundo, sino que va camino de la leyenda para acompañar en el olimpo a los mejores porteros de todos los tiempos. Alemania siempre ha sido tierra de grandes guardametas, como lo atestiguan Sepp Maier, Harald ‘Toni’ Schumacher, Bodo Illgner, Oliver Khan y un largo etc. Con 30 años, Manuel Neuer está en la madurez de su carrera, ha sido campeón del Mundo con su selección y ha ganado numerosos títulos con el Bayern de Múnich, a lo cual se le unen los galardones individuales.