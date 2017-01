El Colonia renueva a tres piezas claves

Google Plus

Sorensen, Lehmann y Risse seguirán en Colonia. (Foto fckoeln.de)

Tres de una tacada. Y nada menos que tres de sus mejores jugadores, fijos en las alineaciones de Peter Stöger. La ampliación de los compromisos de Lehmann, Risse y Sorensen es una muy buena noticia para los seguidores de los Die Geißböcke.

El capitán Matthias Lehmann es el más veterano de ellos. Su contrato expiraba a finales de esta temporada y ha sido extendido por una temporada más. Lehmann, de 33 años, se ha convertido en uno de los Un capitán ejemplar jugadores más queridos y reconocidos por su afición desde que llegase al Colonia en el verano del 2012. Desde entonces, fruto de su trabajo, seriedad y liderazgo, ha venido siendo titular indiscutible en el centro del campo de las cabras, con los que ya acumula cerca de 150 partidos oficiales. El entrenador Stöger, no ha escatimado elogios para Lehmann: “Matze es un capitán ejemplar para nuestro equipo. Con su enfoque y actuaciones es un elemento muy importante para nuestro club. Ahora está saliendo de una lesión y está trabajando de una forma extraordinaria para volver cuanto antes”, comentó.

Otro de los renovados ha sido Marcel Risse, en este caso hasta el verano del 2022. Una renovación a largo plazo para uno de los pilares fundamentales del club y al que no le han faltado ofertas exteriores. Sin embargo, parece que el cariño que le profesa la afición es correspondido crecientemente por el propio jugador. Risse, que acaba Fundamental para el Colonia de cumplir 27 años, llegó al Colonia en la temporada 2013/2014, procedente del Mainz. Su trabajo incansable por la banda derecha así como su buena relación con el gol, están siendo fundamentales en el buen rendimiento del equipo estás últimas temporadas. El jugador ha valorado de forma muy positiva esta renovación: “Tengo una gran confianza en este grupo y me siento muy identificado con el club. El hecho de que nos pusiésemos de acuerdo sobre la renovación durante mi proceso de rehabilitación simboliza lo mucho que me valoran, por lo cual estoy muy agradecido", manifestó Risse.