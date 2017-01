Arjen Robben quiere devolver la confianza del club con buen juego

Arjen Robben, durante el último entreno antes de jugar contra el Friburgo / FOTO: fcbayern.com

Tras firmar su renovación con el Bayern de Múnich hasta 2018, Arjen Robben ya tiene sus cinco sentidos puestos en el próximo partido. Y es que, este viernes el conjunto bávaro visita el feudo del Friburgo, en el retorno de la competición liguera tras el parón de invierno. Y en ese encuentro, Robben estará a disposición de Carlo Ancelotti después de superar el proceso gripal que le impidió estar en la Telekom Cup: “Fue una pena no poder estar. Me sentía muy bien pero tuve fiebre”, a la par que añadió: “La motivación es enorme”. Además, el holandés ha asegurado que a sus 33 años ya no se pone ningún tipo de presión y que lo que quiere es disfrutar: “A mi edad ya no es necesario ponerme una presión particular. Me queda aún contrato y quiero disfrutarlo”.

Robben: “Uno es tan viejo como se sienta. Y yo me siento bien”

"He entrenado con total normalidad así que no veo ningún problema de cara al viernes", ha confirmado el holandés ya recuperado del proceso gripal.

Con 33 años, Arjen Robben es consciente que está a ante sus últimos pasos en el mundo del futbol. Pese a esto, el holandés ha dejado claro que la edad no le es impedimento para sentirse en plenas condiciones: “Uno es tan viejo como se sienta. Y yo me siento bien”, ha dicho. Un Robben que quiere devolver la confianza que ha depositado en él el club con buen juego y, su primera oportunidad la tendrá ante el Friburgo. De hecho, el jugador no guarda gratos recuerdos de sus enfrentamientos contra el rival del viernes, y es que aún no ha conseguido marcar ningún gol en sus visitas al Schwarzwald-Stadion.

Tras la concentración que hizo el equipo en Doha y los entrenamientos ya en Múnich, el jugador ha confesado que el equipo está preparado para volver a competir: “Hemos entrenado bien, pero queremos volver a jugar. Tuvimos una concentración muy buena y aquí también hemos completado sesiones de entrenamiento muy óptimas. Todo es positivo y estamos preparados para empezar de nuevo”. El extremo, que se perdió la Telekom Cup, ha asegurado ante los medios de comunicación que está a disposición de Ancelotti: “Esta semana he estado entrenando con total normalidad y no veo ningún problema de cara al viernes”, ha explicado.

Arjen Robben junto a sus compañeros durante un entrenamiento bajo el frío de Múnich / FOTO: fcbayern.com

Siendo uno de los más veteranos de la plantilla del Bayern de Múnich, Arjen Robben ha confesado que ya no se presiona como cuando era más joven: “No me presiono especialmente ahora. Sé que la mayor parte de mi carrera ya ha pasado, pero aún me quedan dos años más para disfrutarlos”. En cuanto a sus registros en el inicio de temporada, el holandés ha conseguido marcar cinco goles en los 10 partidos que ha disputado hasta la fecha. De esos diez encuentros, ocho fueron como titular y solo dos como suplente, sumando así un total de 632 minutos.

Quiere seguir aumentando su palmarés con el Bayern de Múnich

"Lo intentaremos, tenemos opciones y contamos con una gran plantilla", ha afirmado cuando se le ha preguntado por las opciones de títulos.

Son ya casi ocho temporadas y media en el Bayern de Múnich y, desde que llegó en el verano de 2009, Arjen Robben ha levantado ocho títulos, repartidos de la siguiente manera: cinco Bundesligas, una Champions League, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes. En este segundo tramo de temporada, el jugador tiene opciones de seguir sumando éxitos a su palmarés, y es que a día de hoy el equipo es líder en la Bundesliga, está vivo en la DFB-Pokal y en febrero disputará los octavos de final de la Champions League. Sobre la opción de conseguir algún título, el extremo holandés ha confesado que el grupo luchará para poderlo hacer: “Lo intentaremos, disponemos de opciones y contamos con una gran plantilla”, ha afirmado.