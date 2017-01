Previa SC Friburgo - Bayern de Múnich: retomar la competición con una victoria

Google Plus

El SC Friburgo vs Bayern de Múnich dará el pistoletazo de salida a la Bundesliga tras el parón / FOTO: Aitor Sánchez-Rey

Han tenido que pasar 31 días. 31 días para volver a disfrutar de la Bundesliga. Y es que tras un mes sin fútbol en Alemania, la competición retoma su actividad con el partido entre el SC Friburgo y el Bayern de Múnich, un encuentro que se disputará este viernes a partir de las 20:30 horas en el Schwarzwald-Stadion. Ambos conjuntos buscarán que la vuelta a la liga acabe con un buen sabor de boca, es decir, con los tres puntos en su bolsillo. De hecho, el SC Friburgo acabó el año 2016 con una racha de cuatro partidos invicto, por lo que solo le hace falta seguir en esa dinámica para llevarse la victoria. Eso sí, enfrente estará el todopoderoso Bayern de Múnich, principal candidato a llevarse el título liguero, que intentará romper esa racha y mantener esos puntos de diferencia que le distancian del segundo clasificado.

Pelear por Europa es posible

El equipo es octavo con 23 puntos, a solo cuatro de Europa. Además, cerró el 2016 con dos victorias y dos empates en los últimos cuatro partidos.

Para un equipo que no está habituado a esto, la consigna de “pelear por Europa” puede parecer algo utópico. Pero lo cierto es que el arranque de temporada del SC Friburgo permite soñar con esa posibilidad, y es que, cuando ya se han disputado 16 jornadas de liga, el equipo es octavo con 23 puntos, a solo cuatro de la sexta posición, la primera que da acceso a competición europea. La cosa no acaba aquí, porque la manera en la que se cerró el 2016 también da más esperanzas a la posible hazaña: dos victorias y dos empates en los últimos cuatro encuentros antes del parón. De hecho, su última derrota se produjo el pasado 25 de noviembre cuando cayó contra el RB Leipzig en su estadio (1-4). Desde entonces, los de Christian Streich no conocen la derrota, aspecto que les ha permitido seguir en la lucha por ese sueño. Es más, con los siete triunfos acumulados hasta ahora, el equipo ya ha igualado su registro de triunfos en su última temporada –la 2014/15– en la Bundesliga.

Petersen fue el protagonista en el último partido en casa con el gol de la victoria frente al Darmstadt (1-0) / FOTO: bundesliga.com

En su estadio han sumado 15 de los 21 posibles, y son el quinto equipo menos goleador y menos goleado como local.

Queda ya lejano, pero en el último encuentro que disputó el SC Friburgo, el equipo se llevó los tres puntos de su visita al feudo del FC Ingolstadt (1-2). Los dos goles de Friedrich Niederlechner permitieron sumar un triunfo en un estadio en el que ni RB Leipzig (1-0) ni Borussia Dortmund (3-3) supieron ganar. Este viernes, el conjunto recibe en su estadio al líder de la competición; como local el SC Friburgo ha sumado 15 de los 21 puntos posibles, con un balance de cinco victorias y dos derrotas, números que reflejan la consistencia del equipo en su estadio. Eso sí, hay que destacar una cifra menos optimista: los nueve goles marcados por los nueve encajados. En casa es el quinto equipo menos goleador –por detrás tiene al Hamburgo (8), FC Ingolstadt y SV Darmstadt (7), FC Augsburgo (6) y Wolfsburgo (5)–; y también es el quinto menos goleado. Estadísticas en mano, los de Christian Streich tienen licencia para soñar despiertos pero, eso sí, con la máxima prudencia y es que su vuelta a la competición es contra un hueso muy duro de roer.

Ganar para seguir siendo el líder indiscutible

Líderes con 39 puntos y con solo una derrota en 16 jornadas son los motivos para confiar en un nuevo triunfo a domicilio.

Esto es lo que buscará el Bayern de Múnich: seguir siendo líder tras esta jornada. Los de Carlo Ancelotti son conscientes que no pueden fallar si no quieren dar alas a un RB Leipzig que les pisa los talones –solo hay tres puntos de diferencia entre ambos–. Tras la concentración en Doha y la Telekom Cup, el conjunto bávaro retoma la Bundesliga con el objetivo de sumar los tres puntos en un campo complicado que solo ha visto perder en dos ocasiones a su equipo. Tal y como confirmó Robben esta semana, el equipo llega “muy en forma” y con la máxima motivación posible. Y es que fueron capaces de cerrar el 2016 con un triunfo de prestigio ante el RB Leipzig: el que era el partido del año acabó con un 3-0 favorable al conjunto bávaro que le permitió coger distancia respecto a los Die Roten Bullen. Hasta la fecha, el Bayern de Múnich sigue líder de la competición con 39 puntos y con solo una derrota en su haber. En los números está la gran fortaleza de los de Ancelotti ya que son, además, el equipo más goleador (38) y el menos goleado (9) de toda la liga.

En su última salida, el Bayern consiguió un triunfo ante el Darmstadt (0-1) / FOTO: fcbayern.com

Lejos del Allianz Arena las cosas también le funcionan muy bien al equipo muniqués. De los siete encuentros que ha jugado como visitante ha ganado cinco, ha empatado una y ha perdido uno; o lo que es lo mismo: 16 de los 21 puntos posibles. Además, con el paso de las jornadas, el bloque defensivo del Bayern de Múnich se ha convertido en una garantía y es que en feudo enemigo solo han encajado cinco goles, siendo así el equipo más fiable a nivel defensivo de toda la competición. Este viernes a partir de las 20:30 horas, los de Carlo Ancelotti tendrán enfrente un equipo que tiene un sueño europeo del que no quiere despertar. Los muniqueses se pueden convertir en esa pesadilla que les despierte de ese mundo. Fácil no lo tendrán pero ya han demostrado de lo que son capaces.

Los últimos precedentes entre los dos conjuntos

El primer cara a cara en Friburgo (temporada 93/94) acabó con un triunfo local por 3-1, gracias al hat-trick de Wassmer.

A lo largo de toda la historia, SC Friburgo y Bayern de Múnich se han visto las caras en 32 ocasiones. Unos duelos que han dejado un balance muy favorable al conjunto bávaro: 22 triunfos del Bayern de Múnich, cuatro del Friburgo y seis empates. Hay que remontarse hasta la temporada 1993/94 para ver el primer cara a cara entre los dos equipos. En esa ocasión, el escenario fue el Olímpico de Múnich y el partido acabó con un 3-1 para los de casa. Pese a que los números sonríen a los muniqueses, el primer enfrentamiento en territorio del Friburgo terminó con victoria local por 3-1, partido de la segunda vuelta de esa misma campaña 93/94. Además, fueron capaces de encadenar dos victorias consecutivas como locales, y es que un año después la visita del Bayern de Múnich acabó con goleada local (5-1). La peor época del Friburgo –la mejor para el Bayern, si se mira desde la otra perspectiva– fueron los 2000: desde la temporada 2000/01 hasta la 2014/15, el conjunto bávaro sumó 16 triunfos, tres empates y solo cosechó una derrota.

El último duelo acabó con victoria del Friburgo 2-1, en la temporada 2014/15 / FOTO: kicker.de

Esa última victoria del Friburgo se produjo la temporada 2014/15, cuando el equipo fue capaz de sacar un valioso triunfo por 2-1 en la visita del Bayern de Múnich. Y es que tal es la importancia para el Friburgo de jugar en casa que de esas cuatro victorias mencionadas, todas han sido en el Schwarzwald-Stadion.

Arbitrará Manuel Gräfe

El encargado de poner orden en el SC Friburgo vs Bayern de Múnich será Manuel Gräfe. En lo que llevamos de temporada, el colegiado alemán ha dirigido un total de ocho encuentros, de los cuales tres han caído del lado local y dos del visitante, además de tres empates. No será la primera vez en esta campaña que arbitre a estos dos equipos: al Friburgo le ha pitado en dos ocasiones (con una victoria y un empate) y al Bayern solo una vez, pero de buen recuerdo, ya que el partido terminó con victoria bávara por 0-2.

Manuel Gräfe será el encargado de dirigir este Friburgo vs Bayern de Múnich / FOTO: uefa.com

Gräfe, de 43 años, llegó a la primera división alemana en 2004 y desde entonces ha dirigido un total de 211 partidos. Además de pitar encuentros de la Bundesliga también lo hace en la 2.Bundesliga donde ha arbitrado hasta en 107 ocasiones desde que llegó en 2001. A nivel internacional, Manuel Gräfe es árbitro FIFA desde el año 2007 y esta temporada ha sido el encargado de dirigir cuatro encuentros de la UEFA Europa League.

Convocatoria de ambos conjuntos

En el SC Friburgo se espera que Christian Streich salga con el mismo once que ganó al FC Ingolstadt. El técnico tendrá la duda hasta última hora del centrocampista Amir Abrashi, que a lo largo de esta semana ha tenido molestias. Además, otra de las posibles ausencias es Caglar Söyüncü: el central turco arrastra dolores en los adductores por lo que no está asegurada su presencia en el encuentro. Los que pueden volver al equipo pueden ser el delantero Nils Petersen y el extemo Onur Bulut.

Thiago, Boateng y Coman serán las únicas ausencias en la convocatoria de Carlo Ancelotti.

Por contra, en el Bayern de Múnich la ausencia más destacada será la de Thiago Alcántara, que se está recuperando de la lesión que se hizo en Doha. Junto al hispano-brasileño, las otras ausencias serán las del central alemán Jerome Boateng y la del extremo Kingsley Coman. El resto de jugadores estarán a disposición de un Carlo Ancelotti que se espera que salga con un 4-2-3-1 con Lewandowski como única referencia en ataque pero bien flanqueado por Müller, Ribery y el recién renovado Robben. Arturo Vidal, con una contusión en las costillas, será la única duda que tendrá el técnico italiano.

Posibles onces