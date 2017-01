Previa Werder Bremen - Borussia Dortmund: empezar el año a lo grande

Google Plus

Werder Bremen - Borussia Dortmund: empezar el año a lo grande. Foto: bundesliga.com

Año nuevo, jornada nueva. Vuelve la Bundesliga. Si la llegada del nuevo año es la oportunidad perfecta para hacer una lista de propósitos, relacionado con el deporte rey, sin duda sería victoria la palabra más utilizada. Y es que conseguir los tres puntos jornada tras jornada, ver reflejado en la clasificación tras conseguir los objetivos que se marcaron al inicio de la campaña, el esfuerzo, trabajo y dedicación de cada uno de los miembros de plantilla y staff debe ser aquello que todos los equipos quieren sentir.

El propósito para Werder Bremen y Borussia Dortmund es el mismo: lograr tres puntos y dar un pasito más hacia el objetivo que establecieron al inicio de la temporada; unos, alejarse cuanto antes de la zona baja, logrando una tranquilidad para encarar el final de campaña, ansiada por la afición blanquiverde desde hace un tiempo, y los de Tuchel tener aunque sea la mínima opción de estar vivos por la lucha del campeonato.

En Bremen quieren un año mejor que el pasado

Los de Alexander Nouri es lo que ansían y desean, un año tranquilo, una campaña sin apuros ni goles salvadores en el último minuto. Y es que la afición se merece ya sentir la sensación de que este año va a ser diferente, y que poco a poco, su equipo volverá a ser el de antaño. Para ello, qué mejor sensación que estrenar el año con una victoria ante su gente, arrebatándole la posibilidad de ganar el título a uno de los favoritos como el Dortmund.

En lo que respecta a lo que va de temporada, el Werder Bremen no acabó nada mal el año, y es que no perdió en los últimos cinco partidos enfrentándose a rivales revelación como Hertha, Hoffenheim o Colonia; algo que no lograban desde hace mucho tiempo y que hicieron ver las posibilidades reales de los de Nouri para jugar el final de temporada con calma y sin presiones.

Kruse marca en Berlín. Foto: werder.de

El último partido de Bundesliga lo disputaron en Hoffenheim, único equipo invicto en Europa y lograron un valioso empate in extremis, y es que era el minuto 87 cuando Serge Gnabry hacía el empate a uno, con el que se acabaría el partido y el año para el Bremen. Ahora mismo ocupan la decimoquinta posición, a tres puntos de la promoción, y a tan sólo dos del Schalke, que está decimoprimero en la tabla.

En cuanto al mercado de invierno, por el momento ha habido una incorporación: Thomas Delaney en los de la ribera del Weser, el recambio de Florian Grillitsch, que ha decidido salir rumbo precisamente al Hoffenheim, que rápidamente buscó sustituto a Sebastian Rudy. Por otro lado, se fueron cedidos Fallou Diagne al Metz francés y Lennart Thy al St. Pauli, que no contaban mucho para Alexander Nouri.

Grillistch ficha por el Hoffenheim. Foto: bundesliga.com

Más importante de lo que parece

Este partido para los de Tuchel significa algo más que los tres puntos, ya que, de no lograrlos, dirían adiós definitivamente el título que se disputarían el Bayern y el Leipzig. Todo lo bien que lo está haciendo el conjunto alemán en Champions League no se traduce a la Bundesliga, y cada vez se ve más lejano e improbable la conquista de un título que se resiste desde hace ya varias temporadas. Y es que son doce puntos los que le separan del liderato, cifra suficientemente notoria como para preocuparse.

Reus celebra un gol con el Dortmund. Foto: bvb.de

El Dortmund ha hecho su stage invernal en Marbella, donde ganó los tres amistosos que disputó frente a Standard de Lieja, PSV y Padernborn. Ocho goles en tres partidos que significan que la pólvora no está mojada. Rival irregular, pero que ya ha ganado al Leverkusen o al Hertha.

Comenzar esta segunda vuelta con tres puntos más sería hacerlo de la mejor manera posible. Sin embargo, no saborean esa sensación desde hace cuatro jornadas, ya que empató en los últimos tres partidos de competición doméstica frente a Colonia, Hoffenheim y Augsburgo. En este último, no mostró su mejor versión ante su afición en un partido que, a priori, debía ganar sin apuros.

Adrián Ramos se va al Granada. Foto: bvb.de

En cuanto a las novedades en la plantilla, Adrián Ramos se va, casi con toda seguridad, de Dortmund rumbo a Granada antes de embarcarse en la aventura China. Por otra parte no contarán temporalmente con Aubameyang, que disputa en su país la Copa Africana de Naciones.

Estadísticas

Al Dortmund se le da especialmente bien el Werder Bremen, y es que ha ganado nueve de los últimos diez partidos; sin embargo la única victoria del Werder fue como local. Además, tiene ocho puntos menos que la temporada pasada a estas alturas y no pierde su primer partido del año desde 2004 (8V, 4E). Por último, todas las derrotas del Dortmund (7) se produjeron fuera de casa.

El Werder lleva tres temporadas consecutivas invicto en la primera jornada del año. Sólo el Hoffenheim está invicto por más tiempo (17) que el Werder Bremen (5). Por otro lado, Serge Gnabry ha anotado siete goles, pero en ninguno de ellos el Bremen se alzó con los tres puntos y Jaroslav Drobny sumará su partido número 200 frente al Borussia

Ganbry lleva siete goles en Bremen. Foto: bundesliga.com

Las palabras de ambos técnicos

Alexander Nouri se muestra con ganas de continuar esa buena racha de resultados: "Los últimos partidos frente al Hertha o el Hoffenheim hicieron ver lo que somos capaces de hacer", a lo que añadió que "tenemos la intención de seguir actuando de la misma manera".

Por su parte, Tuchel elogió al equipo y ambiente de Bremen: "son un equipo apasionado con un ambiente apasionado también". Dado esto, advirtió: "sé lo difícil que es ganar allí". También informó sobre la disponibilidad de Sokratis y Dembélé: "somos cautelosamente optimistas. Hay que esperar y ver cómo evolucionan" concluyó.

Sokratis y Dembélé parecen recuperados. Foto: bvb.de

Árbitro

Daniel Siebert hizo su debut en la Bundesliga el 1 de septiembre de 2012 en un partido entre Schalke 04 y el FC Augsburg. El colegiado nacido en Berlín, es árbitro FIFA desde 2014, licenciado en Deporte y Turismo.

Posibles alineaciones