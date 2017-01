Tuchel: satisfecho por la victoria pero no por la imagen

En la vuelta a la competición, el Borussia Dortmund se llevó una importante victoria al vencer al Werder Bremen por 1-2. Schürrle adelantó a los aurinegros en el minuto 5, pero el Bremen, pese a jugar con un hombre menos consiguió empatar el partido. Finalmente un gol de Piszczek dio los tres puntos a un necesitado Dortmund.

En la rueda de prensa posterior al partido, Thomas Tuchel no parecía demasiado contento, y así lo manifestó al analizar el encuentro: “Tuvimos unos buenos primeros 15 minutos. Nos adelantamos y pudimos haber marcado un segundo gol que no habría dado Nos cuesta asentar los partidos tranquilidad, pero no lo hicimos y entramos en una fase de desequilibrio por nuestra parte”, declaró. Siguiendo en la misma línea de análisis, el entrenador borusser dijo: “Tenemos que reconocer que no somos capaces de dominar los partidos ni de asentar el juego. Eso nos cuesta mucho. Incluso jugando con un hombre más, le dimos facilidades al Werder Bremen”.

Pese a todo, Tuchel reconoció la importancia de los tres puntos: “Sabíamos que no iba a ser fácil ganar aquí. El Werder Bremen ya mejoró en las últimas jornadas y hoy se ha mostrado como un equipo El objetivo sigue siendo clasificar directamente para la Champions luchador. Por eso, pese a ciertas preocupaciones, estoy satisfecho de que hayamos conseguido la victoria” expresó. Preguntado acerca de si era optimista con lograr el objetivo de clasificar para puesto de acceso a la Liga de Campeones, Tuchel manifestó: “Sí. El objetivo es la clasificación directa. Para esto es importante que sumemos de tres en tres”.

Finalmente mostró cierta resignación acerca de la inestabilidad que a menudo muestra el equipo: “Quizá debemos aceptar que va ser así toda la temporada. Claro que podemos mejorar en muchos aspectos, pero tenemos un equipo joven y a veces se genera cierta inconsistencia”. También se le preguntó acerca de la portería, cuestión sobre la cual mostró sus preferencias sin rodeos: “Si Bürki está recuperado, será el titular”.