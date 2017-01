Christian Pulisic seguirá en Dortmund hasta el 2020

Es época de renovaciones en Dortmund. Tras la ampliación de contrato del joven mediocentro alemán Julian Weigl, ahora es Pulisic el que confirma que estará con los alemanes al menos hasta junio del año 2020.

El club borusser oficializó la renovación por medio de un comunicado oficial, este es el Tweet en el que está recogido.

"Borussia Dortmund ha firmado un contrato a largo plazo, con otro talento muy solicitado: Christian Pulisic amplió anticipadamente su contrato hasta el 30 de junio 2020".

Christian Pulisic verlängert bis zum 30. Juni 2020 // Christian Pulisic has extended his contract until 30 June 2020. #22until2020 #bvb pic.twitter.com/YuyHYb7ptE