Previa Werder Bremen - Bayern Münich: duelo de clásicos

No queda muy lejano en el recuerdo cuando este partido significaba más que tres puntos, un encuentro que no decidía la liga, pero casi, cuando las consecuencias eran mayores, en definitiva, tiempos en los que ambos equipos se jugaban el campeonato. Ahora, sin embargo, todo es diferente, los locales no tienen la calidad y jugadores de antaño y este partido además de plasmar una gran rivalidad, muestra una lucha por tres puntos más que acerquen un poco más a cada uno, a sus objetivos, que por supuesto, son totalmente diferentes.

Buen momento para los de Bremen

Y es que a pesar de la derrota frente al Borussia Dortmund, la pasada jornada, el Werder Bremen dejó una gran imagen a sus aficionados complicándole mucho las opciones de llevarse los tres puntos a Tuchel, finalmente terminó el encuentro con 2-1, con tantos de Schürrle y Piszczek para los visitantes, y golazo de Fin Bartels que en aquel momento ponía el empate.

Un gran partido para el inicio de segunda vuelta de la Bundesliga, que distará mucho del que protagonizaron allá por el mes de agosto en el Allianz Arena, una fiesta bávara de apertura de la temporada que acabó con un contundente 6-0. Sin embargo, son muchas las diferencias de aquel Bremen, al de ahora. No jugaron en Münich, ni Niklas Moisander, tampoco Santiago García, ni Max Kruse, ni Claudio Pizarro, ni Serge Gnabry. Muchas bajas de los que hoy por hoy salen cada fin de semana en el once titular.

Por otro lado, tampoco estaba Alexander Nouri como entrenador, por lo que será su primer partido frente al gigante alemán. Sus pupilos encadenaron cinco partidos consecutivos sin perder, una racha que sólo el Hoffenheim superaba. Y su trabajo hasta ahora es valorado de forma positiva, dirigiendo a un equipo sólido y disminuyendo sus lagunas en defensa.

Irregulares lejos del Allianz

Si hay un defecto que achacar a los de Ancelotti, es ese mal registro fuera de casa, donde ha cosechado la mayoría de malos resultados en Bundesliga y donde pasó sus mayores dificultades, derrota en Dortmund, empate en Frankfurt, goles, o mismamente la pasada jornada en Friburgo donde consiguieron los tres puntos en el último minuto, con una genialidad de Robert Lewandowski.

El polaco es uno de los máximos goleadores del campeonato, y el segundo máximo goleador extranjero en la competición solo por detrás, precisamente, de Claudio Pizarro, del que dice haber aprendido mucho en su etapa en el Bayern. Lewandowski es la principal amenaza en el Weserstadion, posiblemente el jugador más en forma en estos momentos. Aunque también cabe destacar las grandísimas actuaciones que esta realizando Javi Martínez como central.

El gran objetivo del Bayern en esta segunda vuelta que comienza es establecerse como líder en solitario sacando más ventaja a los que vienen por detrás, mejorando su registro fuera de casa, y esperando que la falta de experiencia del Leipzig haga que pierda puntos.

Estadísticas

El Werder Bremen ha perdido sus últimos diez partidos frente al Bayern Münich en todas las competiciones.No ha logrado marcar ningún gol a los bávaros en los últimos seis partidos disputados. Además un partido en el Wesestadion es sinónimo de goles, y es que en ocho de los últimos nueve partidos no han habido menos de tres tantos. Añadir, que será el partido número 150 de Junuzovic en Bundesliga.

El Bayern Münich ha ganado diez de sus últimos 12 partidos fuera de casa, y los bávaros ha marcado al menos dos goles en cinco de sus últimos seis partidos. Por otro lado, la edad media de los de Ancelotti supera por dos años la del Bremen (27,5- 29,1). Por último, destacar que el Bayern lleva seis partidos consecutivos ganando, mejor racha de la Bundesliga.

Sascha Stegemann dirigirá el choque

Sascha Stegemann de 32 años de edad, arbitra desde 2014 en la Bundesliga, federado desde el año 2011 para la DFB. En la temporada 2016/17 Stegemann arbitró un total de 16 partidos en las tres primeras temporadas y en la Copa de Alemania.

Altas y bajas

El Werder Bremen volverá a contar con Zlatko Junuzovic, que se perdió la jornada anterior frente al Dortmund. Por otro lado se perderán el encuentro Petsos, que se marcha al Fulham; Jaroslav Drobny, por ser expulsado la pasada jornada se perderá tres encuentros; y por lesión no estarán Izet Hajrovic, Philipp Bargfrede, y Aron Johansson, es duda Clemens Fritz por molestias en el cuello.

El Bayern no podrá contar Thiago Alcántara, Jerome Boateng y Arturo Vidal para el partido de este sábado en Bremen.

