El Schalke se queda frío

El encuentro comenzó con un buen ritmo de intensidad, con el Schalke llevando la iniciativa y dominando el balón, ante un conjunto visitante que se mantenía bien posicionado sobre el terreno de juego, con una defensa de tres, que tenía posicionados a ambos carrileros muy cerca de la línea defensiva. Las ocasiones no abundaban, aunque cada vez que los equipos llegaban a zonas avanzadas del campo del rival, elaborando las jugadas correctamente, daba sensación de peligro. Tras unos minutos, el conjunto visitante, que tenía mayoría en el centro del campo por dentro, y que gracias a la presión que realizaba con esos elementos, estaba empezando a recuperar el balón con más facilidad, y más lejos de su portería, empezó a volcar el campo de su lado.

Control local con alguna llegada tímida

Tras unos minutos de inestabilidad, el equipo de Markus Weinzerl consiguió recuperar las riendas del encuentro, a raíz de que enlazó varias fases de posesión larga alejado de su terreno de juego, consiguiendo neutralizar a un conjunto rojinegro con más dificultades para avanzar ordenadamente, pues la presión de su contrincante estaba siendo acertada, y no estaba encontrando ninguna opción de pase sólida. Sin embargo, estaba encontrando en el balón parado, un buen arma para crear peligro gracias a la altura de sus arietes, y el hecho de que el combinado minero estuviera cometiendo tantas imprecisiones, le estaba alentando a buscar el gol de esa forma. Y así fue como llegó, gracias a Alexander Meier, que anticipándose a Naldo, consiguió rematar en el primer palo, una falta lateral rasa botada por Hasebe.

Tras el gol, el Eintracht mantuvo su buen posicionamiento sobre el campo, y cedió la posesión a su rival, que volvió a demostrar su falta de creatividad en ataque, y que además seguía obcecado en atacar por el centro, donde tenía menos opciones, en lugar de buscar las bandas con Schöpf y Kolasinac, que son dos hombres de gran velocidad, con buena capacidad para asociarse, y un gran bagaje ofensivo, que en muchas ocasiones han demostrado ser auténticos puñales por la banda. Además, no estaba presionando cuando perdía el balón y no estaba realizando un gran repliegue. Circunstancias que le estaban facilitando mucho la labor de creación al conjunto visitante, algo en lo que tampoco destaca, y le estaba permitiendo llegar con bastante comodidad, aunque le faltaba algo de acierto.

Dominio minero, control de los visitantes que plantearon un grandísimo partido en defensa

El segundo tiempo comenzó con dominio del Schalke, que tenía la posesión del balón, que estaba presionando más arriba, y que estaba llevando la iniciativa del juego en ataque, aunque su mayor medio para crear peligro estaban siendo los centros laterales buscando a Burgstaller que estaba mostrando su gran movilidad en los últimos metros. Mientras tanto, el equipo de Niko Kovac, que veía como pasaban los minutos, y que iba por delante en el marcador, optó por retrasar las líneas uniéndolas aún más, y por reunificar la línea defensiva, con los cinco componentes, apostándolo todo, de esta manera, al contraataque. Tal y como demostró el técnico croata, introduciendo a jugadores como Haris Seferovic en la zona de ataque, para aportar velocidad, golpeo de balón, y trabajo por las bandas.

Poco a poco con el paso de los minutos, el partido se fue abriendo, y el equipo minero siguió controlando la situación, aunque no estaba siendo capaz de frenar los rodeos que realizaban las águilas, centrando balones laterales al área, y combinando por líneas interiores, aunque en alguna ocasión los arietes no eran capaces de definir correctamente. El cuadro de Markus Weinzerl lo seguía intentando, aunque más allá de los intentos del joven ariete austríaco, Burgstaller, que estaba mostrando un cierto entusiasmo con el balón en los pies a pesar de que no conseguía ocultar las carencias del equipo a la hora de crear juego, pues en 75 minutos de juego, no ha creado ni una sola ocasión en una jugada bien elaborada.

Los últimos minutos del encuentro siguieron siendo de dominio local, aunque no estaba siendo capaz de profundizar en los últimos metros, y cuando perdía el balón, en una de sus constantes imprecisiones, seguía teniendo dificultades para recuperar el esférico, frente a un rival que estaba siendo capaz de agotar el tiempo con fases de posesión en campo contrario, e incluso con alguna llegada con la que además conseguía dormir el enfrentamiento, y anestesiar a un rival bastante frío, condicionado por el ambiente de una grada indiferente, de la que no se oía nada más que algún grito aislado desde alguno de los dos fondos.