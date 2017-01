Bojan Krkic, cedido al Mainz hasta final de temporada

Google Plus

Bojan Krkic jugará cedido en el Mainz 05 hasta final de temporada / FOTO: bundesliga.com

Con el cierre del mercado invernal más cerca que lejos –recordemos que termina el próximo 31 de enero-, el FSV Mainz 05 ha aprovechado la ocasión para traer a Bojan Krkic en calidad de cedido. El delantero catalán llega procedente del Stoke City inglés, donde ha jugado los últimos dos años y medio. Tras no disfrutar de suficientes minutos en la Premier League, el jugador ha decidido dar otro paso más en su carrera profesional y disputar una de las pocas ligas que le quedan por hacerlo: la Bundesliga. El propio Krkic ha asegurado sentirse muy feliz de su llegada al conjunto alemán: “Para mí es un honor que el Mainz me haya brindado esta oportunidad”. Este lunes, el jugador –que llevará el dorsal 10 tras la marcha de Yunus Malli– ya hará la primera sesión con el resto de sus compañeros.

Por su parte, Rouven Schröder, director deportivo del club, ha querido destacar que incorporan a un jugador que les puede dar mucho: “Es un jugador con una trayectoria excepcional. Estoy seguro que llenará la brecha que tenemos en nuestro ataque”, ha asegurado.

Barça, AS Roma, AC Milan, Ajax, Stoke City… y ahora, el Mainz 05

La Bundesliga será la quinta liga en la que jugará con tan sólo 26 años.

A sus 26 años, Bojan Krkic empezará una nueva etapa en el Mainz 05. Tras ser uno de los mejores delanteros en las categorías inferiores del FC Barcelona, el de Linyola dio al salto al primer equipo donde ralló a un gran nivel hasta que fue desapareciendo. A partir de entonces, empezó un periplo que lo ha llevado a cuatro equipos diferentes hasta aterrizar en el equipo de Maguncia. Pese a su juventud, Krkic ya ha jugado en cuatro ligas distintas –la española, la italiana, la holandesa y la inglesa– y ahora será el turno de la Bundesliga. En el día de la firma de su nuevo contrato con el Mainz, el delantero ha querido agradecer al club el esfuerzo por traerle: “Para mí es un honor que el Mainz me haya dado la oportunidad de jugar en otra liga puntera”, a la par que ha asegurado que lo dará todo para ayudar al equipo en sus objetivos: “Estoy deseando ver a mis compañeros, así como a la afición. Espero poder ayudar al equipo en el campo. Estoy muy feliz de estar aquí”.

<img alt="" height="343" src="https://img.vavel.com/b/bojan%20fcb.jpg" width="610"/> Bojan, en su etapa como jugador del primer equipo del FC Barcelona / FOTO: uefa.com

Su mejor temporada como azulgrana fue la 2007/8, en la que marcó 10 goles en 31 partidos.

Atrás quedan sus etapas en Barça, AS Roma, AC Milan, Ajax y Stoke City. En el conjunto azulgrana, donde jugó cuatro temporadas –de la 2007/08 hasta la 2010/11–, Bojan Krkic marcó 26 goles en 104 partidos además de levantar hasta diez títulos: tres Ligas, dos Champions League, dos Supercopa de España, un Mundial de Clubes, una Supercopa de Europa y una Copa del Rey. Su mejor temporada en el Barça fue 2007/08, en la que jugó 31 partidos y marcó diez goles. Tras estos cuatro años en la liga española, el delantero hizo las maletas y fichó por el AS Roma. En el equipo romano no pudo demostrar su calidad y solo 33 partidos en los que marcó siete tantos. Tras su paso por la capital romana, el delantero se marchó al AC Milan en busca de minutos y, sobretodo, con la idea de volver a ser el jugador de antaño. Tampoco le fueron demasiado bien las cosas en el conjunto milanista, donde solo estuvo una campaña –la 2012/13– en la que marcó tres goles en los 19 partidos que disputó.

<img alt="" height="343" src="https://img.vavel.com/b/bojan%20stoke%20citu.jpg" width="610"/> Con la camiseta del Stoke City, Bojan también ha podido celebrar goles / FOTO: skysports.com

En la Premier League ha jugado un total de 52 partidos en los que ha marcado 14 goles.

Tres temporadas después dejó atrás Italia e hizo las maletas para recalar en la Premier League. Allí fichó por el Stoke City el verano de 2014. Tras una primer año de adaptación –jugó 16 partidos y marcó 4 goles–, Bojan Krkic recuperó una gran versión suya en su segunda campaña en el conjunto inglés. Jugó 27 partidos, de los cuales 22 fueron como titular, y marcó siete goles en lo que parecía ser el retorno de Bojan Krkic a su mejor nivel. Pero tras varias lesiones y más altibajos en su juego, en su última temporada en el Stoke City solo jugó nueve partidos. En total, en la Premier League ha jugado un total de 52 partidos y ha marcado 14 goles. Ahora ha decidido probar suerte en la Bundesliga de la mano del Mainz de Martin Schmidt. Tanto él, como el club y la afición esperan poder volver a ver al Bojan Krkic que maravilló a todo el mundo en sus primeros pasos en el FC Barcelona. De momento, el jugador ha presenciado en directo el partido que sus compañeros han jugado contra el Borussia Dortmund (1-1). A partir de mañana ya será uno más y, el fin de semana que viene se puede producir su debut con la camiseta del equipo de Maguncia.

Rouven Schröder: “Estamos muy contentos porque nos va aportar mucha calidad”

"Las condiciones deportivas y económicas eran óptimas para ir a por el fichaje", ha asegurado Schröder.

Uno de los responsables del aterrizaje de Bojan Krkic ha sido Rouven Schröder, el director deportivo del Mainz. Un Schröder que se ha mostrado feliz por la llegada del delantero: “Estamos muy contentos porque es un jugador que nos va a aportar mucha calidad”, ha asegurado. Además, ha destacado que se trata de un jugador joven –26 años- pero con una gran trayectoria: “Bojan es un jugador con una trayectoria excepcional que ha querido comprometerse con nosotros para los próximos seis meses”. Y es que Bojan Krkic llega al Mainz en calidad de cedido, por este motivo Rouven Schröder ha confirmado que se trataba de una buena opción de mercado: “Las condiciones deportivas y económicas eran lo suficientemente buenas para ir a por su fichaje”. El director deportivo confía en que Bojan llenará el vacío que tiene el equipo en la zona de ataque: “Bojan llenará la brecha actual que tenemos arriba, y lo hará a su manera y con su juego”. No hay que olvidar que en este mercado invernal el Mainz ha vendido a Yunus Malli al VfL Wolfsburgo.

<img alt="" height="343" src="https://img.vavel.com/b/firma%20bojan.jpg" width="610"/> Bojan Krkic, acompañado de Rouven Schröder, firmando su nuevo contrato con el Mainz 05 / FOTO: @1FSVMainz05

Martin Schmidt: “Hemos fichado a un jugador peligroso y muy creativo”

El técnico del equipo, Martin Schmidt, también ha querido valorar el fichaje de Bojan Krkic. Un Schmidt que ha definido así al delantero de Linyola: “Bojan es un jugador que es peligroso delante de la portería y muy creativo”, a la par que ha añadido: “Estoy deseando poderlo integrar en el equipo”.