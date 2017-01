Thomas Tuchel: "No estamos cumpliendo con las expectativas"

Google Plus

Thomas Tuchel, dando instrucciones a sus jugadores en el partido contra el Mainz / FOTO: bvb.de

El empate a uno ante el Mainz dejó al Borussia Dortmund muy tocado. El conjunto aurinegro no fue capaz de ganar un partido que tenía en su bolsillo hasta el minuto 83, cuando Latza marcó el 1-1 con el que acabó el partido. Además, el resultado cosechado en el Opel Arena privó a los de Thomas Tuchel subir hasta la tercera posición y mantener muy vivas sus aspiraciones al título de liga. Fue Tuchel uno de los que se mostró más frustrado tras el partido ante el Mainz: “No estamos cumpliendo con las expectativas que nos habíamos marcado al inicio de la temporada”. Un Tuchel que, también, lamentó las ocasiones falladas para sellar el triunfo: “Tuvimos dos oportunidades claras de cambiar el juego y poner el 0-2 en el marcador. Podríamos haber rematado el partido en la primera mitad”.

Con el 1-1 en el Opel Arena, el Borussia Dortmund es cuarto en la clasificación con 31 puntos, a 11 del RB Leipzig –segundo clasificado– y a 14 del líder, el Bayern de Múnich. Una diferencia que podría ser más grande ya que, este fin de semana, los de Thomas Tuchel reciben en el Signal Iduna Park al RB Leipzig (sábado 4 de febrero, 18:30 horas). Un resultado adverso ante los Die Roten Bullen podría cortar de raíz todas las aspiraciones de luchar por la Bundesliga.

Andre Schürrle, desolado tras empatar ante el Mainz / FOTO: bvb.de

Tuchel: “Tras el descanso no supimos mantener nuestro nivel de juego”

"Hasta el empate ellos no tuvieron ninguna ocasión clara de gol. Creo que hemos defendido con mucha atención", aseguró el técnico borusser.

El partido ante el Mainz estuvo marcado por el ritmo bajo que impusieron ambos conjuntos. Con el gol de Marco Reus, el Borussia Dortmund dio la sensación de conformarse con el resultado, algo que confirmó el propio Thomas Tuchel: “En la segunda mitad no logramos mantener el juego y dejamos el resultado en el aire”. La muestra de la conformidad del conjunto aurinegro fueron las dos únicas ocasiones claras de gol que tuvieron a lo largo de los 90 minutos: una de Sokratis antes de llegar al descanso y una de Schürrle a la hora de partido. Pese a esto, el mismo Tuchel aseguró que no permitieron que el rival se acercara con peligro a la portería de Bürki: “Hasta el empate, ellos no tuvieron ninguna ocasión clara de gol”, a la par que añadió: “Creo que hemos defendido con mucha atención y criterio”.

Thomas Tuchel, cabizbajo, viendo que su equipo no conseguía marcar el segundo gol / FOTO: bvb.de

"Ahí arriba cada vez estamos más apretados", dijo Thomas Tuchel.

Las derrotas de Hoffenheim y Hertha de Berlín permitían que el fin de semana pudiera ser perfecto para los intereses del Borussia Dortmund. Un triunfo en el Opel Arena hubiera supuesto dar el salto a la tercera plaza y, además, alejarse un poco más de sus perseguidores –solo el Eintracht de Frankfurt fue capaz de ganar–. Pero el empate no lo permitió y, ahora, los de Thomas Tuchel son cuartos con 31 puntos. En este sentido quiso explicarse el propio Tuchel, quien aseguró que “en la parte superior de la tabla cada vez estamos más apretados”. Y es que, entre el tercero y el octavo solo hay seis puntos de diferencia. Pese a estar lejos de su meta, el técnico confirmó que seguirán luchando: “Creo que deberíamos tener unos puntos más pero sabemos que somos capaces de recuperar estos puntos perdidos, incluso si el camino que tenemos por delante sea difícil”.

Marcel Schmelzer: “No estoy decepcionado, estoy enfadado”

Uno de los jugadores del Borussia Dortmund más molestos tras el empate a uno ante el Mainz fue su capitán, Marcel Schmelzer. El lateral alemán dejo un mensaje claro y muy directo: “No estoy decepcionado, estoy enfadado”. Un mensaje que mostró el descontento por el resultado y por haber perdido una buena oportunidad de situarse por detrás de RB Leipzig y Bayern de Múnich. Schmelzer, además, dejó un mensaje en la línea de su técnico cuando aseguró que están lejos de lo que se habían marcado al inicio de la temporada: “No es lo que nos habíamos marcado”. El capitán del conjunto aurinegro explicó también uno de los errores que permitieron el empate del Mainz: “No hemos defendido como equipo y, entonces, les hemos dado la posibilidad de que empataran”.