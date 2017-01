Bojan Krkic deseoso de aportar al Mainz

Google Plus

Bojan ya entrena con el Mainz (Foto dpa)

Bojan Krkic probará suerte en un nuevo destino y nueva liga, esta vez en la Bundesliga y en el seno del FSV Mainz 05. Será el sexto club para el futbolista español y el quinto país en el que juega. El que fuera una de las grades promesas del FC Barcelona, con el que debutó a la temprana edad de 17 años, convirtiéndose en uno de los jugadores En busca del prestigio perdido más jóvenes en debutar con la elástica del conjunto catalán, busca minutos y protagonismo.

Salió de Barcelona rumbo a Roma con el objetivo de consolidarse como piedra angular del nuevo proyecto de Luis Enrique, y aunque no le fue mal, lo cierto es que su carrera parece haber ido más bien cuesta abajo desde entonces. Milan, Ajax y Stoke City fueron sus siguientes destinos, y ahora, recala en el Mainz, donde sí debería ser uno de los jugadores importantes hasta final de temporada.

El director deportivo del Mainz, Rouven Schröder se mostró encantado con la incorporación de Bojan: “Sabemos que tenemos que emplear bien nuestro dinero. Estamos seguros de que hemos acertado plenamente. Un jugador de su calidad se integrará rápidamente y enriquecerá al equipo”.

El propio Bojan se mostró muy optimista de cara a esta nueva andadura en su carrera: “Es la primera vez que cambio de equipo a mitad de temporada, pero estoy convencido de que me adaptaré con "Quiero ayudar al equipo de inmediato" rapidez. No es ningún problema para mí. Quiero ayudar al equipo de inmediato”, expresó el futbolista de 26 años. Además, preguntado acerca de lo que podía aportar al Mainz el jugador dijo: “Soy un futbolista al que le gusta tener el balón. Mi fuerte no es el juego físico, pero siempre quiero participar de las jugadas de ataque”.

Además en su cuenta de Twitter el futbolista quiso agradecer el recibimiento que le han dado en su nuevo equipo: “Estoy muy feliz de formar parte del Mainz 05 y quiero agradecer la bienvenida. Realmente deseoso de jugar con esta camiseta”.