Daniel Caligiuri: "Me han recibido maravillosamente y espero compensarlo con buenas actuaciones"

Daniel Caligiuri debutó solo dos días después de aterrizar en el Schalke 04 / FOTO: @s04_es

Daniel Caligiuri llegó el pasado miércoles 25 de enero al Schalke 04. Sin tiempo de adaptación y, casi, sin tiempo de poder entrenar con sus nuevos compañeros, dos días después –el viernes 27– ya disputó sus primeros minutos con la camiseta del conjunto minero. Fue en el encuentro que les enfrentó al Eintracht de Frankfurt y, en el que, el equipo salió derrotado por 0-1 y perdió, así, una posición en la tabla: bajó de la décima a la undécima plaza y se alejó más de sus opciones europeas. Pese a que Caligiuri debutó casi sin entrenar, en su primera rueda de prensa como jugador minero, confesó que se sentía preparado para hacerlo: “Estoy en forma, estaba jugando con el Wolfsburgo a menudo y eso me mantenía en forma. Hice solo dos entrenos con el equipo pero no me sorprendió jugar”. Un Caligiuri que aprovechó para agradecer el recibimiento que ha tenido: “Me han recibido maravillosamente y espero podérselo devolver con buenas actuaciones”, aseguró el jugador.

Ahora, tras su primera semana al completo de trabajo con el grupo, Daniel Caligiuri confesó sentirse muy integrado: “No me va a costar entenderme con mis compañeros. Les conozco y conozco la liga. Eso no será un problema para mí”. En su estreno con el Schalke 04 se enfrentó al tercer clasificado, una semana después se verá los caras con el líder, el todopoderoso Bayern de Múnich (sábado 4 de febrero, 15:30 horas).

Caligiuri: “Tenemos que trabajar muy duro para ganar al Bayern de Múnich”

Para muchos un dolor de cabeza insoportable. Para otros, una utopía pensar en poder sacar algo positivo en un enfrentamiento contra el Bayern de Múnich. Pero, Daniel Caligiuri y su Schalke 04 no entienden de estas cosas. El jugador, en la rueda de prensa del pasado miércoles, confesó que será complicado pero que el equipo tiene el espíritu para conseguir algo bueno: “Somos conscientes de que hay que hacer mucho para conseguir un buen resultado. Pero lo más importante es que el espíritu del equipo sea el bueno para afrontar el partido”. Además, aseguró que para ganar se necesita estar al 100% durante todo el encuentro: “Obviamente tienes que estar muy estable y regular ante el Bayern para poder salir con algún punto en el bolsillo”.

Ante el Eintracht de Frankfurt, Caligiuri jugó sus primeros minutos como jugador del Schalke 04 / FOTO: @s04_es

"Tenemos que ser decisivos y estar seguros dentro del terreno de juego", destacó el jugador.

Cierto es que el partido ante el Bayern de Múnich llega en un momento de dinámicas totalmente opuestos para ambos conjuntos. Los bávaros lo harán como líderes consolidados de la Bundesliga, con 45 puntos, mientras que el Schalke lo hará tras perder en su primer partido del 2017 y lejos del lugar donde tendría que estar. Así lo confirmó Caligiuri: “Sabemos que el Schalke no está donde debería estar, así que queremos y tenemos que mejorar, jugar mejor. Tenemos calidad para hacerlo”, a la par que añadió: “Tenemos que ser decisivos y estar seguros dentro del terreno de juego. Si todo el mundo cree en sus fortalezas, volveremos a ganar”.

Sin una posición fija en el terreno de juego

"Soy un jugador de equipo que trabaja muy duro. El entrenador me puede poner en cualquier lugar", confirmó el italo-germano.

“En realidad no tengo una posición fija”. Así se refirió el jugador cuando fue preguntado sobre su situación dentro del terreno de juego. A Daniel Caligiuri se le ha visto jugar en varias posiciones en su anterior etapa en el VfL Wolfsburgo y, ahora, en el Schalke04 parece que va a continuar igual. El italo-germano explicó en qué posiciones ha jugado: “A menudo jugué por la izquierda dentro de un 4-4-2, pero también lo hice por la derecha. En el Wolfsburgo, en el 3-5-2, terminé jugando en la derecha. Incluso también jugué, a veces, en la defensa”. Un jugador total, polivalente y que se desenvuelve a las mil maravillas en varias zonas del campo. Esto, según él mismo, le ayudó a entender mejor el juego y no encasillarse en una posición concreta: “No me inquieta el hecho de dónde jugaré. El entrenador me puede poner en cualquier lugar. Soy un jugador de equipo que trabaja muy duro”, aseguró.

Daniel Caligiuri, el día de su presentación como nuevo jugador del Schalke 04 / FOTO: schalke04.de

Por otro lado, el jugador también quiso recordar su paso por el VfL Wolfsburgo, equipo en el que jugó tres temporadas y media, y que confesó pudo dejar en verano: “Mi fichaje por el Schalke no se pudo realizar durante el verano por varias razones”. Una incorporación que el conjunto minero tuvo que adelantar debido a la lesión de Baba, que provocó que el club se tuviera que mover con más rapidez en el mercado invernal. En este sentido, Caligiuri se mostró sorprendido por lo rápido que se arregló todo: “Fue un poco sorprendente lo rápido que nos pusimos de acuerdo. Decidí hacer este paso en mi carrera, así que ahora estoy feliz de estar aquí”.