Previa Hamburgo - Bayer Leverkusen: victoria vital

Tanto Hamburgo como Bayer Leverkusen son dos de los protagonistas negativos que estamos viendo en lo que llevamos de Bundesliga, ambos conjuntos están realizando una de las peores campañas en mucho tiempo. Los de Markus Gisdol luchan cada temporada por salir del descenso, sin embargo esta campaña se presentaba como la más negra de todas encadenando malos resultados que provocaron el peor inicio de los del norte de Alemania. Por otro lado, la situación no es igual de preocupante, pero sí decepcionante ya que el Leverkusen es equipo de los octavos de Liga de Campeones y sin embargo en Bundesliga, no pasa de la media tabla, lo que provoca una sensación de nerviosismo en los de Roger Schmidt al poder verse sin jugar Europa la próxima temporada.

Situación preocupante

Y es que una victoria del Hamburgo esta jornada levantaría los ánimos de los de Gisdol, a la par que hundiría las aspiraciones del Leverkusen. Sin embargo, no se antoja nada fácil y menos sabiendo que no conoce nada que no sea perder en este 2017, es decir que no gana desde el 20 de diciembre. En la pasada jornada, se presentaba un partido clave para el Hamburgo en Ingolstadt, pero en veinte minutos ya iban perdiendo 2-0. Más tarde un penalti terminó por sentenciar el partido y, hacer que de nada sirviera el gol de Sakai en el minuto 63. Este resultado colocó al equipo de Gisdol en plaza de descenso directo y al Ingolstadt en promoción.

Los refuerzos que llegaron en invierno parecen buenas incorporaciones para un equipo que se está jugando la permanencia, esos fueron: Papadopoulos del Bayer Leverkusen por medio millón de euros, Mergim Mavraj procedente del Colonia por casi dos millones de euros y el prometedor centrocampista brasileño de 21 años Walace que llega a su primera experiencia en Europa desde el Gremio. En cuanto a las bajas se fueron Spahic, Halilovic y Cléber, que volvió a Brasil.

Walace ficha por el Hamburgo. Foto: hsv.de

Hora de reaccionar

A muchos aficionados del Leverkusen se le acaba la paciencia con actuaciones como la de la jornada pasada frente al Gladbach, y es que los aficionados presentes en el Bay Arena vieron como le remontaban un marcador de 2-0 a su favor en menos de veinte minutos, dejando una sensación de decepción y un sorprendente 2-3 en el marcador. Los de Roger Schmidt ocupan la novena plaza del campeonato, muy lejos de donde deberían estar a estas alturas de la temporada. A seis puntos de Europa y a siete de Champions League, muy buena debe ser esta segunda vuelta del Leverkusen para que pueda lograr el objetivo de la temporada. Los de Chicharito han comenzado este año con una victoria y una derrota, y buscan la regularidad.

En cuanto a las novedades en la plantilla del Bayer se marcharon Kruse, Boeder y Papadopoulos, y llegó procedente del Genk por alrededor de 14 millones de euros Leon Bailey, que estaba haciendo una gran temporada en el Genk. Un extremo zurdo de 19 años, nacido en Jamaica, cuya virtud es la velocidad y el desborde en la zona ofensiva. Bailey lleva hasta ahora un total de 35 partidos jugados, con ocho goles y diez asistencias. Además se rumoreó con la incorporación de un central para Schmidt, donde Badstuber y Marcos Rojo eran los principales candidatos, sin embargo el jamaicano fue el único fichaje. A todo esto, se suma la baja durante cuatro meses la baja de Çalhanoglu por orden de la FIFA tras el incumplimiento de un contrato cuando era más joven. La peor de las noticias esta baja del que estaba siendo el mejor jugador del equipo.

Chicharito lesionado, no estará disponible. Foto: bundesliga.de

Antecedentes

La última vez que se vieron las caras estos dos equipos fue en la primera vuelta, en el Bay Arena, donde se llevó los tres puntos el Leverkusen por 3-1 con un hat trick en once minutos de Pohjanpalo que comenzó la temporada muy bien. Por otro lado, el último partido de estos dos equipos fue el 17 de octubre de 2015 y terminó en empate a cero

Estadísticas

El Hamburgo está haciendo su peor temporada con 11 derrotas en 18 partidos. Además, sólo ha ganado dos partidos de los últimos 15 partidos contra el Leverkusen, desde que está Schmidt en el banquillo está invictoel Bayer. El Leverkusen está haciendo también el peor inicio de campeonato de los últimos 14 años, y el gran protagonista del inicio de campaña Pohjanpalo con tres dianas en 11 minutos en el partido de la primera vuelta sigue lesionado, y no estará en esta jornada.

Altas y bajas para el partido

En el Leverkusen no estarán en el partido Lars Bender, Da Costa ni Chicharito que se lesionó en un entrenamiento en la ingle y será baja por un tiempo indefinido. Por parte de los locales, no podrán disputar el partido Gotoku Sakai por acumulación de tarjetas, y están lesionados Lassoga y Rene Adler.

Los jugadores del Hamburgo celebran un gol. Fotp: hsv.de

Posibles alineaciones