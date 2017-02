Previa Hoffenheim - FSV Mainz 05: tú a la Champions, yo a la UEFA

Google Plus

En la primera vuelta se vio todo un espectáculo de goles, con el 4-4 con el que terminó el encuentro / FOTO: bundesliga.com

Tú a la Champions League, yo a la UEFA Europa League. Ésta sería la versión futbolística de esa famosa película que llevaba por título “Tú a Londres y yo a California”, de Nancy Meyers. Porque en realidad, el encuentro de este próximo sábado en el WIRSOL Rhein-Neckar Arena será una batalla entre dos conjuntos que tienen entre ceja y ceja dos objetivos con un mismo denominador común: Europa. Pero eso sí, con una pequeña diferencia en los numeradores. Y es que, el Hoffenheim de Julian Naggelsman quiere mantenerse vivo en su lucha por ser equipo de Champions la temporada que viene. En ello están y, de hecho, no sería raro verles en la máxima competición europea ya que están firmando una de sus mejores temporadas. Solo es necesario mirar sus estadísticas y ver que tuvieron que pasar 18 jornadas para que sufrieran su primera derrota. Por su parte, el Mainz de Martin Schimdt tiene entre ceja y ceja la UEFA Europa League, aunque de momento tiene su objetivo un poco lejos: a ocho puntos.

Para seguir con el símil cinéfilo-futbolístico, otro de los títulos que podrían ir bien para definir el partido sería el de “Objetivo: Europa”. En este caso, la película madre –o las películas, mejor dicho– serían las famosísimas “Objetivo: La Casa Blanca” y “Objetivo: Londres”, de Antonie Fuqua y Babak Najafi, respectivamente. Acción es lo que tienen estas dos películas. Acción y lucha para defender a su país. En este caso, Hoffenheim y Mainz quieren defender sus posiciones y permanecer una jornada más en la disputa por lograr sus metas.

Mark Uth, con dos goles, fue el héroe del partido de la primera vuelta (4-4) / FOTO: bundesliga.com

Todo ello en el WIRSOL Rhein-Neckar Arena, escenario de este encuentro en el que se podría producir un debut: el de Bojan Krkic con la camiseta del Mainz. El delantero catalán llegó en el tramo final del mercado invernal y, tras entrenar varios días con sus compañeros, podría jugar sus primeros minutos en el equipo de Maguncia. La decisión la deberá tomar Martin Schimdt.

Olvidar el traspié ante el RB Leipzig y volver a sumar de tres en tres

Los 31 goles marcados lo dejan como el cuarto equipo más goleador de la Bundesliga, solo por detrás de Borussia Dortmund, Leipzig y Bayern de Múnich.

Hasta hace una semana, el Hoffenheim era el único equipo invicto de la Bundesliga. Tuvieron que disputarse 18 jornadas de liga para que llegara la primera derrota de los de Julian Nagelsmann. Y, de hecho, llegó ante el equipo revelación tanto en Alemania como en el futbol europeo: el RB Leipzig (2-1). Un encuentro que empezó bien para el Hoffe, que se adelantó con gol de Amiri pero que vio como los Die Roten Bullen eran capaces de darle la vuelta al marcador y llevarse los tres puntos. Pese a encajar esta derrota, el equipo sigue en una situación muy buena en la clasificación: es quinto con 31 puntos, en posiciones de UEFA Europa League, pero a tan solo un punto de la Champions que ahora mismo es para Eintracht de Frankfurt –tercero– y Borussia Dortmund –cuarto–. Además, el equipo sigue siendo el cuarto equipo más goleador de la competición con 31 goles en 18 partidos. Por delante solo tiene a Borussia Dortmund, RB Leipzig y Bayern de Múnich.

Su último partido en el WIRSOL Rhein-Neckar Arena fue el pasado 21 de diciembre de 2016 ante el Werder Bremen. En esa ocasión, el Hoffe no pudo pasar del empate a uno ante un equipo que las está pasando canutas esta temporada. El gol inicial de Sandro Wagner (26’) no fue suficiente para llevarse una victoria que se esfumó en el 86 de partido cuando llegó el tanto de Serge Gnabry. De hecho, el último triunfo del Hoffenheim en su estadio se produjo el 3 de diciembre, es decir, hace más de dos meses cuando golearon al FC Köln (4-0). En este sentido, el balance como local en los nueve encuentros que ha disputado es de cuatro victorias y cinco empates; además de tener un balance goleador de 16 goles a favor y nueve en contra.

Sandro Wagner celebra su gol ante el Werder Bremen (1-1) / FOTO: bundesliga.com

La gran novedad será la de Uth que entrará en el lugar del sancionado Wagner.

Para llevarse el triunfo, Julian Naggelsman no podrá contar con su hombre gol: Sandro Wagner. El delantero vio la roja ante el RB Leipzig y ha sido sancionado con dos partidos. Será una de las ausencias más destacadas en el once del técnico alemán ya que Wagner es, con 10 goles, el máximo goleador del equipo. Su sustituto puede ser Mark Alexander Uth que, por cierto, es el segundo jugador con cinco goles y que, además, ya fue el héroe del equipo con sus dos tantos en el empate a cuatro de la primera vuelta.

El empate ante el Dortmund como punto de inflexión

En la primera vuelta, los de Schmidt sumaron 21 de 51 puntos posibles y terminaron undécimos en la tabla.

Enfrente estará el Mainz de Martin Schmidt, un equipo que quiere mejorar los números que ha conseguido en la primera vuelta de la liga. Y es que, en los 17 primeros partidos el equipo solo sumó 21 de los 51 puntos posibles, situándose así en la undécima posición de la tabla. Pero parece que el 2017 ha empezado de mejor manera para los de Maguncia ya que aún no han perdido ningún partido y que, además, consiguieron arrancar un empate muy valioso en la pasada jornada ante el Borussia Dortmund. Un encuentro que empezó mal con el gol de Marco Reus (2’) pero que terminó con una inmensa alegría gracias al tanto de Latza que ponía el 1-1 final. No solo se llevaron un punto ante uno de los grandes de la liga sino que la sensación fue que el equipo fue de menos a más y acabó siendo superior a los de Thomas Tuchel.

Latza celebra su gol que sirvió para sumar el empate ante el Borussia Dortmund / FOTO: bundesliga.com

Ahora mismo, el Mainz es decimo con 22 puntos y tiene las posiciones de UEFA Europa League a ocho puntos. El balance total conseguido por los hombres de Martin Schmidt en las 18 jornadas disputadas hasta la fecha es de seis victorias, cuatro empates y ocho derrotas. La nota más negativa de sus estadísticas es el balance negativo en cuanto a los goles marcados y encajados: 27 por 31, que le dejan con un -4 en su casillero. De hecho, los 31 goles encajados les sitúa como el cuarto equipo más goleado de la Bundesliga. Por lo que respeta a sus números a domicilio el equipo de Maguncia solo ha sumado siete puntos en los nueve partidos jugados y habiendo ganado solo dos encuentros. Además, su diferencia goleadora no mejora lejos de su estadio y es que han marcado ocho goles por los 16 encajados.

En el once de Martin Schmidt se prevé que vuelva Jhon Córdoba quien, con tres goles, es el tercer máximo goleador del equipo. Por otro lado, otra de las posibles novedades de inicio podría ser la de Pablo De Blasis, que ante el Borussia Dortmund fue suplente pero acabó saliendo para ayudar al equipo a buscar el empate.

En su última salida el Mainz encajó un 3-0 ante el Eintracht de Frankfurt / FOTO: eintracht.de

Precedentes entre ambos equipos

Hoffenheim y Mainz se han visto las caras un total de 15 veces en la Bundesliga. El primer duelo entre estos dos equipos se jugó el 3 de octubre de 2010 en territorio del Mainz, y donde el partido terminó con victoria local por 2-1. El primer triunfo del Hoffenheim llegó tres temporadas después en su visita al Coface Arena de Maguncia (0-4). En cuanto al balance total en estos 15 partidos, el Hoffenheim ha ganado tres veces, el Mainz siete, y en cinco ocasiones ha habido empate. Por lo tanto, los precedentes favorecen al conjunto de Martin Schmidt.

Una acción del partido de la temporada 2014/15. Okazaki (Mainz) ante Sebastian Rudy / FOTO: kicker.de

En los dos últimos duelos como local el Hoffe se ha llevado la victoria: 2-0 (2014/15) y 3-2 (2015/16).

Fijándonos en el balance de resultados con el Hoffenheim como equipo local, los precedentes son aun más positivos para el Mainz. Y es que de los siete partidos disputados el Hoffe solo se ha llevado la victoria en dos de ellos, los de Maguncia en tres y en dos ocasiones se ha producido un empate. Pero los de Nagelsmann tiene algo a favor ya que en los dos últimos duelos disputados en el WIRSOL Rhein-Neckar Arena se han llevado la victoria: 2-0 en la temporada 2014/15 y 3-2 en la temporada 2015/16. De hecho, la última vez que el Mainz salió victorioso fue el 15 de marzo de 2014 cuando ganó 2-4, un partido en el que tuvo que remontar el 0-2 con el que se había puesto por delante los jugadores entonces dirigidos por Markus Gisdol. En el partido de la primera vuelta hubo una sangría de goles, y es que el partido acabó con un 4-4.

Arbitrará Guido Winkmann

El encargado de dirigir el Hoffenheim vs Mainz será Guido Winkmann. En lo que llevamos de temporada, Winkmann ha pitado un total de siete encuentros, en los que el balance es ligeramente favorable al equipo local: tres triunfos locales, dos empates y dos victorias visitantes. Será la primera vez en esta temporada que pite al Hoffenheim pero no la primerá que lo hace al Mainz. Y es que al equipo de Maguncia le arbitró en el duelo ante el Hertha que acabó con derrota (2-1). Pero no solo ha pitado en primera división sino que hasta la fecha ha dirigido un total de cuatro encuentros en la 2.Bundesliga.

Guido Winkmann será el encargado de poner orden en el Hoffenheim vs Mainz / FOTO: VAVEL.com

Guido Winkmann, de 43 años, llegó a la elite del futbol alemán en 2008 y, desde entonces, ha pitado 105 partidos. También, desde 2004 es árbitro de la segunda división alemana, competición en la que ha dirigido 98 duelos.

Convocatoria de los equipos

En la convocaoria de Julian Nagelsmann la ausencia más destacada será la del delantero Sandro Wagner, suspendido dos partidos tras ver la roja la pasada jornada. Se espera que el sustituto de Wagner sea Mark Uth, que ya salió cuando su compañeros fue expulsado. Una convocatoria en la que, de momento, no estarán Lukas Rupp y Jeremy Toljan. Respeto al once que puede sacar Nagelsmann, se prevé que diez de los once jugadores de salida sean los mismos que la jornada pasada, solo con la novedad ya mencionada de Uth por Wagner.

En el bando contrario, Martin Schmidt ya puede contar con Jhon Córdoba, quien se espera que salga de inicio. En el Mainz puede haber un debut, el de Bojan Krkic, recién fichado en el mercado invernal. El catalán puede ser una gran alternativa en ataque en el caso que el partido así lo requiera. Leon Balogun y Karim Onisiwo seguirán quedándose fuera de la convocatoria de Schmidt.

Posibles onces