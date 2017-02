Pinchazo en Múnich

Google Plus

En el Allianz Arena se enfrentaban la tarde del 4 de febrero, el Bayern de Múnich de Carlo Ancelotti y el Schalke 04 de Markus Weinzierl. Volvía Badstuber a la que fue su casa hasta el pasado enero, cuando fue fichado por los azules reales; el defensa solo había jugado 28 minutos esta temporada; e hizo su debut ante su antiguo equipo, tras superar la lesión. También, fue un día de celebración para Xabi Alonso, que ha hecho 100 partidos con los bávaros y la vuelta de Arturo Vidal.

Sin embargo, eso fue lo único que celebró el Bayern de Múnich, porque terminó el partido con un empate a uno tras el enfrentamiento con un gran Schalke 04.

Dos goles y dos largueros

La primera mitad fue de un tremendo equilibrio durante largos tramos. Lewandowski marcaba su decimoquinto gol esta temporada después de una jugada que comenzó Robben y que terminó con una asistencia de Arturo Vidal para el polaco, que picó el balón sobre el portero con su pierna zurda, su pierna “mala”. El Bayern comenzaba así ganando, pero no le duró mucho, pues en el minuto 12 el colegiado pitó una falta favorable para los visitantes. Neuer colocó una mala barrera y Naldo disparó convirtiendo el gol del empate.

Naldo celebra el gol de la empate | Foto: Schalke 04

El Schalke 04 trabajó muy bien en defensa y logró desactivar al Bayern. Además, el conjunto de Weinzierl tuvo varias ocasiones claras, entre ellas un remate de Burgstaller al larguero después de que Kolasinac la dejara atrás para el jugador alemán. Más tarde, bordeando el descanso, Robben centró el balón y Lewandowski disparó al travesaño también. Al Bayern le costaba hacer ocasiones, haciendo un juego sin profundidad. Arturo Vidal realizó una gran primera parte en la recuperación, ganando todos los duelos en los que se veía envuelto.

Un punto que no consuela

Los técnicos de ambos equipos optaron por no realizar ningún cambio en el descanso. El Bayern de Múnich trataba de presionar al Schalke 04; no obstante, los visitantes no se sintieron incómodos y siguieron desplegándose en la contra, llegando fácil y finalizando con peligro. El Bayern, por el contrario, seguía sin conseguir profundizar en el juego, sin ritmo.

En el minuto 54, Caligiuri marcó el segundo para el Schalke 04 pero, desafortunadamente para ellos, fue anulado por fuera de juego claro. Carlo Ancelotti eligió a Kingsley Coman como primer cambio para tratar de meter la velocidad que le faltaba al equipo muniqués y al partido.

A partir del minuto 80, con diez para el final, el conjunto de Múnich comenzó a subir el ritmo y a dominar el partido, teniendo varias ocasiones claras. La primera llegó en el 81' cuando Douglas Costa centró el balón desde la banda izquierda y el esférico se paseó por el área pequeña del Schalke 04. Poco después, era Javi Martínez el que se encontró solo en el área para poder recibir el cuero con facilidad, pero que finalizó con un mal disparo desviado al segundo palo.

Fährmann despeja de puños ante Müller | Foto: Bayern de Múnich

El partido se fue hasta el 94', después del incidente entre Höwedes y Hummels; un choque desafortunado hizo que ambos salieran doloridos. El encuentro terminó con una ocasión clarísima del Bayern, un centro desde el costado izquierdo el cual no pudo llegar a rematar Coman. Un empate más que justo porque, aunque el Bayern de Múnich tuvo un buen tramo final, en el global estuvo muy espeso en ataque y permitiendo muchas ocasiones al rival. El Schalke 04 realizó un gran partido, reteniendo bien al Bayern. El Bayern continúa primero con 46 puntos, mientras que el Schalke está en la undécima posición con 22 puntos.