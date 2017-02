Ancelotti: "No estuvimos suficientemente compactos"

Carlo Ancelotti durante el encuentro| Foto: Bayer Munich

El Bayern de Múnich, vigente campeón de la Bundesliga, se ha dejado dos puntos en su campo ante el Schalke 04, rival que lleva con este 13 encuentros consecutivos sin poder ganarles. Ya avisaba Ancelotti sobre la gran solidez defensiva de este equipo que sólo ha permitido recibir un gol pero y el gol de su equipo ha sido de un defensa, del brasileño Naldo.

El Bayern habría deseado sumar una victoria en el primer partido del 2018 en casa, pero al final tuvieron que conformarse con un punto. "Ha sido un partido difícil para nosotros, el Schalke ha jugado bien", dijo Carlo Ancelotti tras el 1-1 en el Allianz esta tarde. 'Carletto' también recalcó la dureza del partido: "ha sido un partido difícil para nosotros, el Schalke ha jugado bien. Empezamos bien, pero luego no estuvimos suficientemente compactos". Además comentó la falta de entendimiento entre las líneas para el movimiento de balón: "la línea defensiva y el centro del campo no estaban cerca. No ganamos los balones divididos importantes, ese fue nuestro problema". Como conclusión el técnico italiano remarcó: "en líneas generales no fue suficiente, ahora nos centraremos en el siguiente partido".

A su vez, el portero alemán del Bayern, Manuel Neuer, recalcó que "no siempre puedes tener la suerte a favor como nos pasó recientemente en Friburgo", donde Lewandowski marcó en el último minuto y se llevó los tres puntos a Múnich.

Por su parte, el técnico del Schalke 04, Markus Weinzierl, habló sobre el buen hacer de su equipo en el terreno de juego: "hicimos un buen partido, sobre todo en la primera mitad. Logramos igualar pronto el tanto de ellos". También comentó la falta de definición en algunas jugadas: "luego no logramos materializar un par de ocasiones muy claras que nos habría puesto por delante en el marcador. Como no lo hicimos, sufrimos en la segunda mitad" También comenta el factor suerte sin el cual no habrían podido sacar un punto del Allianz "Está claro que necesitas también suerte para frenar la gran clase del Bayern. También la tuvimos hoy".