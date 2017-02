El Borussia Dortmund se impone al Leipzig

Google Plus

Era uno de los partidos más esperados de la decimonovena jornada de la Bundesliga, puesto que estaba por ver si el Borussia Dortmund se descolgaba definitivamente de los puestos altos y por otro lado si el RasenBallsport Leipzig podía también tumbar al equipo que, en teoría debía ser el que disputase el título al Bayern de Múnich. Lo cierto es que, el Borussia Dortmund necesitaba la victoria ante el equipo que “le ha usurpado” el papel de competidor por el título esta temporada y todo lo que no fuese una victoria, ahondaría en la irregularidad de los aurinegros.

Jugadón de Dembelé y gol de Aubameyang

Mientras el Borussia Dortmund pudo contar de inicio con su once de gala, el Leipzig hubo de afrontar el partido con la sensible baja de su goleador, Timo Wener, que no pudo ser convocado al estar convaleciente de un proceso gripal. Sin embargo, los visitantes, contaban con la motivación de saber que el Bayern de Múnich se había dejado dos puntos en el partido contra el Schalke, lo cual, daba la oportunidad a los toros rojos de recortar una distancia ya de por sí corta con el líder.

Los locales poco a poco fueron imponiendo el control del balón ante un Leipzig que aguantaba bien plantado atrás. Sin embargo, el ritmo del partido era algo extraño para lo que se esperaba de estos dos equipos y las ocasiones tardaron en llegar. La primera más o menos clara fue para el Leipzig con un remate de Orban que atrapó Bürki. Pero lo mejor del partido llegó pasada la media hora, cuando Dembelé realizó una excelente jugada individual zafándose de la defensa rival para ganar la línea de fondo y poner un centro que fue rematado de cabeza por Aubameyang libre de marca. Decimoséptimo gol del gabonés en Bundesliga esta temporada.

Ocasiones para los locales

Se reanudó el segundo tiempo con una tónica de juego bastante parecida a como terminó el primero. El Dortmund tenía el balón y controlaba el ritmo del partido. Cuando el Leipzig disponía del esférico, le costaba mucho crear peligro, echando mucho de menos a Werner como referencia ofensiva. Jugadores como Keita y Poulsen estuvieron oscurecidos en todo el partido, bien controlados por los defensas del Borussia Dortmund. Con estas premisas las ocasiones de peligro, aunque ninguna especialmente evidente, fueron para los locales. Marco Reus en el minuto 51 y Aubameyang en el 59 no supieron definir con acierto ante la portería de Gulacsi.

En el minuto 61 se retiraba tocado Dembelé entre la ovación del Signal Iduna Park y era sustituido por Pulisic. Entró con ganas el americano, que realizó un par de buenas jugadas a continuación. Pocas noticias del Leipzig, que se limitaba a defenderse e intentar no encajar un segundo gol. Cercano ya el final del partido, Reus tuvo una muy buena ocasión, enfrentándose a Gulacsi en el mano a mano, pero no logró terminar con acierto la jugada el internacional alemán. Y sólo unos minutos más tarde tuvo de nuevo Reus otra clara ocasión para sentenciar el encuentro, ya que, tras jugada de Aunbameyang, su buen disparo fue repelido por Gulacsi.

El Leipzip, que no había tenido casi aparición en ataque en todo el partido, fue a disponer la más clara ya en el tiempo de descuento, cuando Palacios llevó el balón a las mallas, pero el árbitro invalidó la jugada por fuera de juego. Se terminaba con polémica el partido, pero el Borussia Dortmund lograba los 3 puntos, merecidos a tenor de lo que se vio en el campo. Quedan así terceros los de Tuchel, sumando 34 puntos, aunque aún los separan 8 de su rival de hoy, un Leipzig que continua segundo, a 4 del Bayern de Múnich.