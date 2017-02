Previa Maccabi - Dortmund sub 19: que el sueño continúe Maccabi sub 19 - Dortmund sub 19 | UEFA Youth League 2016/2017 | Martes 7 de febrero | 16:30 horas |Árbitro: Stephan Klossner (SUI)| Estadio: Sammy Ofer Stadium | VAVEL.com | Ambos equipos están cuajando su mejor actuación histórica en esta competición.

Once inicial del Dortmund sub 19 ante el Anderlecht sub 19. | Foto: UEFA.com