Previa Hertha Berlin - Bayern Múnich: la irregularidad capitalina contra la fiabilidad bávara

Google Plus

De nuevo se avecina una temporada más donde el Bayern de Múnich se erige poco a poco como claro y único favorito para el título de liga, ya que todos sus competidores han quedado atrás en la carrera. De este modo, el Hertha Berlin, con una victoria ante los muniqueses, podría dar algo de vida a la liga a la vez que podrían afianzarse en los puestos de Europa League e incluso de Liga de Campeones.

El Olimpiastadion deberá seguir siendo un fortín

Ya que no ganan un partido como visitantes en la Bundesliga desde principios de diciembre, el Hertha tendrá que construir su propia fortaleza a partir del Olímpico de Berlín. Por ello, el conjunto de la capital de Alemania echaba de menos su estadio, en el que no juegan desde la última jornada antes del parón invernal, en la cual vencieron al SV Darmstadt por dos goles a cero. Sin embargo, y como ya se ha mencionado anteriormente, el Hertha no es un equipo demasiado fiable fuera de casa, y ello se mostró en la derrota que cosecharon los de Pal Dárdai en el Veltins Arena frente a un Schalke 04 que poco a poco se va recuperando de su pésimo inicio de temporada. Así, la participación en la parcela ofensiva de hombres como Kalou, Darida o Ibisevic será esencial para vencer al 'todopoderoso' Bayern de Múnich, así como una perfecta actuación defensiva de una línea capitaneada por el central norteamericano Brooks.

Kolasinac controla un balón ante la mirada de Plattenhardt y Brooks | Foto: Hertha Berlin

Pal Dárdai dio a conocer la convocatoria para este partido ante el Bayern, en la cual no han entrado ni Kurt, ni Weiser ni Schieber, ausentes por lesión. También será duda hasta última hora para el técnico húngaro el central Stark.

¿Seguirá el monopolio del Bayern?

Casi con toda seguridad, esta pregunta se podría responder afirmativamente. Tras la sorprendente derrota de su inmediato perseguidor, el único que parecía plantarle batalla a los de Ancelotti, el RB Leipzig, perdió ante un Hamburgo que parece abogado a pelear por la permanencia esta temporada. De esta manera, y abierta una brecha entre ambos de siete puntos de distancia, el equipo muniqués se ve aún más favorito para ganar el campeonato liguero y quién sabe si la Liga de Campeones. Como siempre, el Bayern empezó la máxima competición continental como uno de los favoritos, y en la ida de los octavos de final, celebrada el pasado miércoles frente al Arsenal, presentaron definitivamente su candidatura a la 'orejona': una aplastante victoria frente a los 'gunners' (5-1) ha hecho tambalear los cimientos más profundos del proyecto de Arsène Wenger mientras que se ha realzado la vitola de favorito de los alemanes gracias a la aportación de jugadores de enorme y reconocida calidad como Lewandowski, Thiago o Müller.

Thiago, con un doblete, fue el más destacado de su equipo frente al Arsenal | Foto: FC Bayern

Para el partido contra el Hertha, Carlo Ancelotti no podrá contar ni con Jerôme Boateng, que podría reaparecer ante el Colonia a principios de marzo, ni con Franck Ribéry, el cual podría estar disponible para la próxima jornada ante el Hamburgo o en la siguiente ante el Schalke 04.

Los enfrentamientos directos, todos para el Bayern

Como viene siendo habitual en las últimas jornadas para el conjunto muniqués, todos los duelos directos ante sus rivales dan como resultado un abrumante bagaje positivo para los actuales campeones de liga: los once últimos partidos que ha jugado entre todas las competiciones han dado lugar a victorias del equipo bávaro, lo que significa un aliciente más para que los berlineses puedan por fin romper esta mala racha. El bagaje total es de 38 victorias para los muniqueses, 16 empates y nueve victorias para el Hertha Berlin.

También el Bayern deberá tener en cuenta otro dato más; el Olimpiastadion se ha convertido en un fortín para el Hertha, y así lo demuestran las estadísticas: ha ganado ocho de sus últimos nueve partidos en su estadio.

Posibles alineaciones