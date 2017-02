El Ingolstadt sorprende y suma tres puntos en Frankfurt

Google Plus

La vigésima primera jornada de la Bundesliga dejaba un partido entre el Eintracht Frankfurt y el Ingolstadt 04. Un encuentro que, sobre el papel, dominaba claramente la escuadra del técnico croata Niko Kovac; su equipo marchaba tercero en liga, mientras su rival ocupaba la decimoséptima posición.

Sin embargo, tras un partido muy polémico donde ambos equipos terminaron con diez jugadores en cancha, el Ingolstadt salió victorioso por marcador 0-2 con goles de Bregerie y Groß.

Así iniciaban las acciones

El balón comenzaba a rodar por el verde del Commerzbank Arena y ambos equipos buscaban adelantarse en el marcador. Antes del minuto cinco, Leckie, con un cabezazo, había intentado marcar y posteriormente, los locales responderían con un intento claro de Rebic, quien presentaría problemas para la defensa rival a lo largo de toda la primera parte.

Sin embargo, el Ingolstadt fue más superior en la cancha. Cuando los visitantes tenían la posesión de la esférica, se le notaba más claridad a la hora de atacar que su rival y a su vez, esto se traducía en más oportunidades. No obstante, cuando peor lo pasaban los locales, aparecería de nuevo Ante Rebic con una galopada en un contraataque asistiendo a Meier, quien por centímetros no pudo conectar y adelantar a su equipo.

Acto seguido, solo dos minutos después, tras un polémico córner a favor de la visita, llegaría el gol de Bregerie. “Al que no hace, le hacen” dirían los sabios: en el 26’ el francés adelantaría a los suyos y a partir de ahí, todo sería para el Ingolstadt, salvo un intento pobre de Meier. Al 35’ saldría expulsado Abraham por una patada en las costillas a Lezcano y en el tramo final de la primera mitad, Vallejo saldría lesionado.

Baja sensible para los de Kovac | Foto: Eintracht Frankfurt

Segunda mitad, segundo gol visitante

La primera parte había estado de lo peor para el once dirigido por Kovac. No obstante, en la segunda parte tampoco podrían hacer nada. La visita salía del entretiempo intentando dominar el encuentro y llevar el control de la situación; de hecho así fue: al Frankfurt no le quedaba otra opción más que tirar balones a los delanteros y de estos intentos llegaría un penal a su favor.

Hasebe en su cobro desde el punto penal. FOTO: Zimbio

Tras una complicación en defensa, el arquero Hansen saldría a buscar el balón y derribaría a Rebic. El árbitro pitaría un penal, en lo que sería otra decisión polémica. Hasebe, el encargado de patear el penal, se encontraría a un arquero atento quien sacaría su disparo, dejando el rebote para el japonés que volvería a fallar, esta vez estrellando el balón en el travesaño.

Los locales se derrumbaban y el equipo de Walpurgis aprovecharía el bajón. De hecho, otro penal sería señalado en el encuentro, esta vez a favor del Ingolstadt, que, mediante los pies de Groß, ampliarían la ventaja. Luego, Leckie sería expulsado en el 80' y ambos quedarían con 10; los minutos restantes serían todo para el Eintracht, pero su anotación no llegaría y perdían en casa ante uno de los candidatos al descenso.

Celebración tras el segundo gol del Ingolstadt. FOTO: Zimbio

Situaciones tras el encuentro

De esta manera, el Eintracht pierde su oportunidad de seguir estando en los tres primeros y con las respectivas victorias de sus perseguidores, Dortmund y Hoffenheim, quedan relegados a la quinta casilla. De hecho, podría ser la sexta en caso de que el Colonia gane su partido del domingo; la Bundesliga se juega a un nivel electrizante y la parte alta está muy reñida.

Por otra parte, el Ingolstadt se mantiene en la decimoséptima posición a un punto del Werder Bremen, quien ganó hoy sábado, y al Hamburgo, que juega mañana. Se espera que esta victoria, en la que mostraron un buen nivel, sirva de trampolín para salir de los puestos de descenso y mantener la categoría, su principal objetivo.