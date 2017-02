El Schalke mereció más en Colonia

Google Plus

En Colonia, la ciudad del Carnaval alemán, recibían al Schalke 04 que estaba empezando el año de una manera brillante. En Bundesliga llegaban al encuentro tras un empate en Múnich, y una victoria frente al Hertha practicando un fútbol de ataque y efectivo. Por otro lado, el Colonia venía de perder en Friburgo, y quería recuperar esos tres puntos que se le habían escapado en su lucha por Europa.

Mejor comienzo, imposible

Stieler daba inicio a este interesante encuentro en Colonia, y la intensidad era tal que rápidamente pasaron cosas interesantes. Y es que apenas en la primera jugada del partido por banda izquierda, un gran Caligliuri pone un centro magnífico para que Schöpf la cruce y haga el 1-0 en el marcador. Un jarro de agua fría para la afición y para el propio Colonia, que ya desde un inicio veía como empezaba todo en su contra. A partir del gol, el Schalke supo como controlar el encuentro aunque con el paso de los minutos el Colonia recuperó la posesión y comenzó a jugar bastante mejor.

El partido enloqueció cuando se había disputado el primer cuarto de hora. El Colonia que dominaba la posesión y movía el balón de un lado a otro, mientras que el conjunto de Markus Weinzierl buscaba los espacios con buenos contragolpes. Las ocasiones se repartieron bastante equitativamente, destacó Milos Jojic con grandes llegadas al área contraria, que acababan siempre en jugadas de peligro.

Con la media hora de juego, Leon Goretzka tuvo la gran oportunidad para hacer el segundo tanto, sin embargo su gran disparo fue repelido por el poste izquierdo. Y cuando no se aprovechan ocasiones como estas, el fútbol te las devuelve de alguna manera, y así fue.

Apareció el de siempre

En una jugada de contragolpe del Colonia comenzada por el mismo Kessler desde su portería, que terminaría con un buen pase cerca de la media luna del área de Yuya Osako, que convirtió en gran gol el de siempre, Anthony Modeste. Sumaba así su gol número 17 de la temporada y establecía el empate en el luminoso, en el minuto 43. Alguna llegada en el descuento del primer tiempo pero sin consecuencias, se llegaba así al descanso de este gran partido.

El comienzo de la segunda parte no decepcionó a nadie, los primeros cinco minutos fueron puro toma y daca, no existía el mediocampo en niguno de los dos equipos, y el encuentro iba de portería a portería. Muy buen juego en ambos conjuntos aprovechando sus armas, semejaba que ninguno quería el control del balón, ya que son los contragolpes el as en la manga de Colonia y Schalke.

En términos generales y durante toda la segunda parte, partido muy atractivo, mucha igualdad que hizo ver que ambos conjuntos pelearán toda la campaña por disputar competiciones europeas. La posesión del balón fue también igualadísima (50/50). Y aunque no hubo muchas ocasiones claras en los primeros treinta minutos de segunda mitad, poco a poco iba apareciendo Leon Goretzka, al que se había echado de menos en los cuarenta y cinco minutos iniciales.

Superioridad minera en la recta final

El Schalke fue muy superior en los últimos quince minutos, llegaron grandes ocasiones para los mineros gracias a individualidades de Goretzka, Bentaleb y Meyer, que salió al campo por Caligliuri. Primero fue Burgstaller en el minuto 76 que picó el balón ante Kessler, pero su remate se marchó muy cerca del poste izquierdo del meta del Colonia. También, tras una gran jugada de Max Meyer que empezó y terminó la jugada haciendo lucirse al guardameta local ya pasado el minuto 80.

Era un asedio constante de los de Markus Weinzierl que insistían e insistían por banda izquierda en la mayor parte de las jugadas, con un magnífico Kolasinac que se lució en los minutos finales. El Colonia buscaba balones parados y contragolpes que le pudiera dar la mínima opción para sacar algo en un partido, en el que estaban siendo inferiores, y la tuvieron en el 92 tras una falta botada por Rausch.

Finalmente, el resultado no se movió, y ambos conjuntos sumaron un punto más en la lucha por competiciones europeas en un gran partido en el que la velocidad e intensidad fueron las grandes protagonistas. El Colonia se queda con 33 puntos en la séptima posición a uno del Hertha, que es sexto. Mientras, el Schalke es décimo con 26 puntos a ocho puntos de Europa.