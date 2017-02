Resumen Bayer Leverkusen 2-4 Atlético de Madrid en Champions League 2017

Actualiza el contenido

22:45 Nosotros lo dejamos aquí. Recuerden que en pocos minutos podrán disfrutar de la crónica de este Bayer Leverkusen 2-4 Atlético de Madrid. Un saludo y hasta la próxima.

22:43 Con este resultado, el Atlético encara con muchas garantías el partido de vuelta en el Vicente Calderón. Por cierto un partido que se jugará el próximo 15 de marzo.

Tras el descanso, el Leverkusen ha marcado el 1-2 gracias a una gran jugada colectiva del equipo que ha definido Bellarabi. Con este resultado, los de Roger Schmidt se han crecido pero se han encontrado con un dudoso penalti en contra. Gameiro se ha encargado de marcarlo (1-3). Pero los alemanes han seguido apretando y han encontrado el premio gracias a un tanto en propia puerta de Savic. Con el 2-3, los colchoneros han sufrido mucho pero, de nuevo, se han encontrado con un gol de Torres que ha matado el partido.

22:39 El partido ha estado bastante controlado por el Atlético de Madrid que se ha avanzado gracias al golazo de Saúl Ñíguez (17'). Ocho minutos después, Griezmann ha puesto el 0-2 gracias a una asistencia maravillosa de su compatriota Gameiro.

Buen partido el que hemos visto en el BayArena entre Bayer Leverkusen y Atlético de Madrid. Eso sí, mucho mejor la segunda mitad en la que hemos visto un gran versión del conjunto alemán.

22:34 FINAL DEL PARTIDO: BAYER LEVERKUSEN 2-4 ATLÉTICO DE MADRID.

93' Últimos sesenta segundos de partido.

Por cierto que durante la celebración del gol de Torres, el Bayer Leverkusen ha hecho su último cambio: se ha ido Brandt y ha entrado, en su lugar, Bailey.

90' Cuatro minutos de añadido. Nos iremos hasta el 94.

89' Y amarilla también para Filipe Luis. Era otro de los apercibidos y, por lo tanto, también se perderá la vuelta en el Vicente Calderón. Ambos llegarían limpios a cuartos de final.

88' Tarjeta amarilla para Gabi, tarjeta que acarrea suspensión. El capitán colchonero se pierde la vuelta.

86' ¡GOOOOOOOOOL DE TORRES! ¡GOOOOOOOL DEL ATLÉTICO DE MADRID! Cuando menos lo estaba mereciendo el equipo, Torres mete el cuarto tras un remate de cabeza. Jarro de agua fría para el Leverkusen.

85' Últimos cinco minutos de partido. El Bayer Leverkusen está volcado en ataque pero, ojo, porque en la última acción el Atlético ha podido rematar el encuentro al contraataque.

81' ¡La que ha tenido el Leverkusen! Ocasión muy clara para el Chicharito pero aparece la defensa colchonera para despejar el peligro. Sufre el Atlético de Madrid.

80' Más posesión de balón para el Bayer Leverkusen. Se lo cree, confía en empatar y está jugando mucho mejor que en la primera mitad.

Simeone cambia toda su línea de ataque. Ahora mismo la dupla atacante la forman Correa y Fernando Torres. Piernas frescas para encarar el último tramo del encuentro en el BayArena.

77' Doble cambio en el Atlético de Madrid: Carrasco y Griezmann dejan su lugar a Correa y Fernando Torres.

76' ¡Uyyyyyy Giménez, a punto de marcarse otro gol en propia la defensa del Atlético de Madrid! El balón toca la parte exterior de la red y se va a córner.

75' Quince minutos para llegar al final del partido.

73' Muy dura la entrada de Aránguiz sobre Gabi... William Collum le muestra una amarilla muy clara.

El francés se marcha con cara de pocos amigos, y es que estaba siendo el mejor de su equipo. Rápido, veloz, eléctrico y con mucho protagonismo en los goles. Le ha dado uno a Griezmann y ha marcado el penalti que él mismo había provocado.

70' Primer cambio en el Atlético de Madrid: deja el terreno de juego Gameiro y, en su lugar, entra Thomas.

67' ¡GOOOOL DEL BAYER LEVERKUSEN! ¡GOOOL EN PROPIA PUERTA DE LA DEFENSA DEL ATLÉTICO DE MADRID! Centro de Brandt, despeja Moyá pero el balón topa con Savic y se cuela al fondo de la red. El Bayer Leverkusen vuelve a meterse de lleno en la eliminatoria (2-3).

65' Segundo cambio en el Bayer Leverkusen: Pohjanpalo entra en el lugar de Bellarabi.

63' Otra amarilla para el Bayer Leverkusen. Wendell la ve tras un pisotón a Filipe Luis.

Por cierto que el agarrón de Dragovic (que ha visto amarilla) es fuera del área. La repetición lo deja claro. Y eso que el árbitro de portería lo tiene justo delante.

58' ¡GOOOOOOL DE GAMEIRO! ¡GOOOOL DEL ATLÉTICO DE MADRID! Disparo fuerte, por el centro y sin complicase la vida. Llega el tercero del conjunto colchonero. Lo estaba buscando y se lo estaba mereciendo Gameiro (1-3).

57' ¡PENALTI FAVORABLE AL ATLÉTICO DE MADRID!

55' Mueve el banquillo Roger Schmidt: se va Havertz y entra Volland.

52' ¡Pero qué velocidad de Gameiro, madre mía! Otra vez el francés rompiendo la defensa alemana con su electricidad.

50' ¡A punto de marcar Gameiro! Zurdazo del francés que se topa con el palo de la portería de Leno. Cómo ha empezado la segunda mitad.

48' ¡GOOOOOOOOL DE BELLARABI! ¡GOOOL DEL BAYER LEVERKUSEN! Gran jugada colectiva del conjunto alemán. Kampl distribuye, abre a Henrichs y éste pone un pase al corazón del área y, allí, aparece Bellarabi para marcar el primero de su equipo (1-2).

46' Empiezan a calentar tres jugadores del Atlético de Madrid. Y también tres del Bayer Leverkusen.

45' William Collum señala el inicio de la segunda mitad. Arrancan los últimos 45 minutos.

21:45 Salen los jugadores y el trío arbitral. Esto está a punto de empezar. Parece que no hay cambios en ninguno de los dos equipos.

21:35 En 15 minutos volvemos con la segunda mitad.

Saúl Ñíguez ha sido uno de los protagonistas de la primera mitad con su golazo que ha estrenado el marcador / FOTO: @Atleti

Primera parte en la que el Atlético de Madrid ha mostrado su superioridad en el terreno de juego. Tras un inicio eléctrico de ambos conjuntos, los colchoneros se han ido adueñando del balón. Así ha llegado el golazo de Saúl (17') que, con un disparo perfecto ha superado a Leno para poner el 0-1 en el marcador. Ocho minutos después, conexión francesa entre Gameiro y Griezmann que ha servido para encarrilar el partido y dejar el 0-2 con el que se ha llegado al descanso.

21:30 Pues no añade ni un minuto más y, así, llegamos al final de la primera mitad con el Bayer Leverkusen 0-2 Atlético de Madrid.

45' Se cumple el minuto 45. Veremos si añade alguna cosa William Collum.

40' Últimos cinco minutos de la primera mitad. Todo sigue igual.

36' Da la sensación que si el Atlético de Madrid aprieta el acelerador puede dejar sentenciada la eliminatoria en la ida. El Bayer Leverkusen cada vez está sufriendo más.

Gameiro está demostrando que se encuentra en un gran estado de forma. Qué velocidad tiene el francés, y cómo se entiende con su compatriota Griezmann.

33' ¡Qué ocasión de Griezmann! Nueva conexión entre Gameiro y Griezmann que, a punto, ha estado de significar el tercero del Atlético de Madrid. De nuevo Leno providencial para su equipo.

30' Media hora de juego y el marcador no podía ser mejor para los intereses del Atlético de Madrid. El Bayer Leverkusen está sufriendo y no consigue generar mucho peligro.

29' ¡UYYYY KAMPL! Gran disparo con la zurda que obliga a Moyá a lucirse y enviar el balón a córner.

25' ¡GOOOOOOL DE GRIEZMANN! ¡CONEXIÓN GALA AL PODER! Llega el segundo para el Atlético de Madrid. Error tremendo de la defensa alemana, Gameiro roba el balón, corre y cuando ve que su compatriota Griezmann llega al área le cede el esférico. Griezmann solo tiene que empujarla. Conexión gala que sirve para poner el 0-2.

21' Lo prueba Chicharito pero su disparo lo ataja Moyá con facilidad.

17' ¡GOLAZOOOO ESPECTACULAR DE SAÚL! ¡GOLAZO DEL ATLÉTICO DE MADRID! Con qué calidad define el '8' del Atlético de Madrid. Conducción con la zurda, se busca el espacio, pausa para levantar la cabeza y suelta un disparo con rosca que se cuela por la escuadra de Leno. Auténtico golazo de Saúl Ñíguez.

15' Primera amarilla del partido para Henrichs. La tarjeta acarrea suspensión y, por lo tanto, se perderá la vuelta en el Vicente Calderón.

15' El partido ha ganado en peligrosidad en las áreas, o eso parece en estos últimos compases. En un minuto dos ocasiones para los colchoneros, una para los alemanes.

14' Disparo mordido de Kampl que sale desviado a saque de esquina.

12' Y en el rechace casi se marcar el Bayer Leverkusen en propia. Pero, de nuevo, Leno salvador para los intereses de su equipo.

12' ¡A punto de marcar Griezmann! Qué gran oportunidad para los colchoneros. Gran combinación entre Carrasco y Griezmann, el balón cae a la zurda del francés pero aparece Leno para salvar a su equipo.

10' Qué carrera de Vrsaljko por su carril. Lástima que no ha podido acabar en un centro al área. El croata dando muestras de su velocidad.

8' Primer acercamiento del Atlético de Madrid por banda derecha. Carrasco intentaba centrar el balón pero la defensa rechaza a córner.

6' Parece que poco a poco el Atlético de Madrid se empieza a hacer amo y señor del esférico. Pero, ojo, porque el Bayer Leverkusen corre mucho cuando tiene la posesión.

3' Primeros compases de encuentro con mucha intensidad por parte de ambos conjuntos.

0' Arranca el partido en el BayArena.

20:42 Suena el himno de la Champions en el BayArena. Caras de concentración de los jugadores.

20:41 Los 22 protagonistas ya están preparados para salir al terreno de juego.

20:38 Menos de diez minutos y el BayArena ya empieza a teñirse de color rojo y negro. Se espera un lleno absoluto.

20:10 Poco más de media hora para que William Collum dé inicio a este gran encuentro entre alemanes y españoles.

pLos jugadores del Leverkusen en el BayArena donde se enfrentarán al Atlético de Madrid / FOTO: @bayer04fussball

20:07 Los jugadores del Bayer Leverkusen ya pisan el césped del BayArena. En breves instantes saltarán vestidos de corto para hacer los últimos ejercicios antes del partido.

En el banquillo rojiblanco esperarán su turno Oblak, Lucas Hernández, Thomas, Caio, Nico Gaitán, Correa y Fernando Torres.

20:05 El Atlético de Madrid apuesta, también, por un 4-4-2 en el que estarán Moyá; Vrsaljko, Savic, Giménez, Filipe Luis; Gabi, Saúl, Koke, Carrasco; Griezmann y Gameiro.

En el banquillo alemán estarán Özcan, Bailey, Mehmedi, Baumgartlinger, Jedvaj, Pohjanpalo y Volland.

20:03 El Bayer Leverkusen sale con un 4-4-2 formado por Leno; Henrichs, Dragovic, Toprak, Wendell; Brandt, Kampl, Aránguiz, Bellarabi; Haverty y Chicharito.

Ya hay confirmación oficial de ambas alineaciones. Vamos a repasar con qué salen Roger Schmidt y Simeone.

20:00 Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! En 45 minutos arrancará el Bayer Leverkusen vs Atlético de Madrid en el BayArena de Leverkusen.

Toda la información de encuentro con la previa del Bayer Leverkusen vs Atlético de Madrid que podrán leer en VAVEL.com.

El último encuentro entre Bayer Leverkusen y Atlético de Madrid fue en el partido de vuelta de los octavos de final de la temporada 2014/15. Ese partido se disputó en el Vicente Calderón y terminó con triunfo español por 1-0. Pese a esto, la eliminatoria se tuvo que decidir en la tanda de penaltis: 3-2 y fue el conjunto colchonero el que avanzó a la siguiente ronda.

William Collum será el encargado de poner orden en el Bayer Leverkusen vs Atlético de Madrid / FOTO: uefa.com

El árbitro de este Bayer Leverkusen vs Atlético de Madrid será William Collum. El escocés ya ha dirigido tres partidos en esta edición de la Champions League: Sporting de Lisboa vs Real Madrid (1-2), Bayern de Múnich vs PSV (4-1) y Dinamo de Kiev vs Napoli (1-2).

El Bay Arena de Leverkusen será el escenario del Leverkusen vs Atlético de Madrid de Champions / FOTO: bayer04.de

El encuentro se disputará en el Bay Arena de Leverkusen, un estadio con capacidad para más de 30.000 aficionados y que fue diseñado por el arquitecto Max Bog. Fue, además, una de las sedes del Mundial de futbol femenino de 2011.

Gabi atendió a los medios de comunicación junto a su entrenador / FOTO: @Atleti

Por su parte, Gabi fue quien acompañó al Cholo Simeone en rueda de prensa. El centrocampista colchonero aseguró que "nuestra ilusión está puesta en el partido de este martes". En la misma línea que su entrenador, Gabi confirmó que "el Leverkusen será un rival muy complicado".

Kevin Kampl, junto a su entrenador durante la rueda de prensa previa al duelo de Champions / FOTO: @bayer04fussball

Kevin Kampl fue el encargado de acompañar a Roger Schmidt en la rueda de prensa previa al duelo de Champions. El jugador confirmó que para ganar habrá que estar al 100%: "Para el duelo del martes tendremos que invertir mucho esfuerzo". Además, Kampl añadió que "esperamos tener una gran noche".

La gran novedad en el duelo será el retorno a una convocatoria de Jan Oblak, portero del Atlético de Madrid. El esloveno ya está recuperado de la lesión que se hizo en diciembre ante el Villareal.

Griezmann y Gameiro se abrazan durante el partido ante el Sporting de Gijón de la liga española / FOTO: @Atleti

Además, hay un jugador que llega tras marcar el segundo hat-trick más rápido de la liga española: Kevin Gameiro. El delantero galo puede ser un jugador clave en la eliminatoria ante el Bayer Leverkusen.

En el Atlético de Madrid la gran referencia será Antoine Griezmann. El francés es el pichichi del equipo en Champions con tres goles, además de repartir dos asistencias. Tampoco hay que olvidar jugadores como Carrasco o Koke, piezas fundamentales para el Cholo Simeone.

Chicharito Hernández será el hombre más adelantado del Bayer Leverkusen / FOTO: bundesliga.com

El '7' del Leverkusen llega en buena forma, y es que en las últimas cinco jornadas ligueras ha marcado cuatro goles.

En el Bayer Leverkusen, atentos a Chicharito Hernández. El delantero mexicano es el pichichi del equipo en la Bundesliga, con 10 tantos, aunque en la fase de grupos solo fue capaz de marcar un gol. Pese a esto, será la referencia en la punta de ataque del conjunto alemán.

Simeone atendiendo a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al duelo ante el Leverkusen / FOTO: @Atleti

El Cholo Simeone también quiso elogiar la figura de sus compañero de trabajo: "Es un entrenador que trabajar muy bien, sobretodo lo referente a la faceta ofensiva y del contragolpe".

Por su parte, el Cholo Simeone, aseguró que "el Bayer Leverkusen es uno de los rivales más intensos a los cuales nos hemos enfrentado". El técnico colchonero, además, afirmó que "será un partido duro. Ellos intentarán presionar arriba". Simeone confirmó que el equipo "está en línea de encontrar nuestro juego. Seguimos buscando la regularidad y los caminos para estar más cómodos en el terreno de juego".

Roger Schmidt durante la rueda de prensa previa al duelo ante el Atlético de Madrid / FOTO: @Bayer04_es

Para el encuentro, Schmidt confirmó que Lars Bender será duda hasta último momento. En cambio, el que sí que jugará será Chicharito Hernández: "Se encuentro en un gran estado de forma. Es importante porque el rival no nos va a conceder muchas oportunidades".

Roger Schmidt, técnico del Bayer Leverkusen, afirmó en la rueda de prensa previa al partido que sus jugadores llegan "con convicción, confianza y alegría en nuestro juego". Schmidt añadió que "somos capaces de jugar de tú a tú ante un gran equipo como el Atlético. Hace dos años estuvimos cerca de eliminarles". Además, el técnico alemán explicó cual puede ser la clave del éxito: "Hay que jugar sin preocupaciones".

Los jugadores del Leverkusen en los segundos antes a la final de la Champions League de la temporada 2001/02 / FOTO: fifa.com

Uno de los partidos más recordados será la finalísima que disputó ante el Real Madrid en Glasgow (2001/02) y que se llevó el conjunto blanco gracias a los tantos de Raúl González y Zinedine Zidane. Para el Leverkusen marcó Lúcio (1-2).

En la Champions League se ha enfrentado a Real Madrid (4 veces), FC Barcelona (5), Deportivo de la Coruña, Valencia y Real Sociedad.

El Bayer Leverkusen se ha enfrentado, anteriormente, a ocho equipos españoles: Villareal, FC Barcelona, Real Sociedad, Valencia, Osasuna, Real Madrid, Deportivo de la Coruña y RCD Espanyol. En total, 31 partidos en los que el balance ha sido de nueve triunfos, cuatro empates y 18 derrotas de los alemanes.

Los dos correspondientes al UEFA Europa League se disputaron durante la fase de grupos de la temporada 2010/11. Ambos terminaron con empate a uno.

Los jugadores del Atlético de Madrid celebran la victoria después de una tanda de penaltis muy sufrida / FOTO: uefa.com

Los dos partidos de Champions fueron en los octavos de final y fue una eliminatoria que tuvo que decidirse en la tanda de penaltis. Tras el 1-1 en el global, el Atlético de Madrid se llevó el gato al agua con una tanda que terminó con un 3-2 para los colchoneros.

El primero de ellos, en el Bay Arena, acabó con un 1-0 favorable al Leverkusen gracias al tanto de Çalhanoglu. El segundo, disputado en el Vicente Calderón, siguió el mismo guión: 1-0, con gol de Mario Suárez, y victoria para el Atlético.

Bayer Leverkusen y Atlético de Madrid se han visto las caras en cuatro ocasiones, dos de ellas en Champions League y dos en la UEFA Europa League. Los dos encuentros en la máxima competición europea se disputaron la temporada 2014/15 y terminaron con un triunfo para cada equipo.

Saúl y Lewandowski pelean por un balón durante el Bayer de Múnich vs Atlético de Madrid de la fase de grupos / FOTO: uefa.com

En su último partido como visitante, el conjunto colchonero perdió por la mínima en su visita al Allianz Arena (1-0). El solitario gol de Lewandowski fue suficiente para los alemanes que, además, no permitieron al Atlético acabar invicto la fase de grupos.

Lejos del Vicente Calderón, los de Simeone sumaron seis de los nueve puntos posibles. Dos victorias y una derrota fue el balance que consiguieron en las tres salidas. Todos los encuentros lejos de su estadio acabaron con tan solo un gol en noventa minutos.

El Atlético de Madrid, por su parte, llega tras cerrar la fase de grupos como primero del grupo D con 15 puntos. Los colchoneros obtuvieron un balance de cinco victorias y una derrota, en los que marcaron siete goles y encajaron dos. Junto al FC Barcelona fue el equipo que más victorias consiguió.

Los jugadores del Bayer Leverkusen celebran uno de los tres tantos ante el AS Mónaco / FOTO: uefa-com

En su último partido en el Bay Arena, los de Roger Schmidt consiguieron un triunfo de prestigioso ante el líder del grupo, el AS Mónaco. Los goles de Yurchenko, Brand y De Sanctis (en propia puerta) permitieron al equipo sumar los tres puntos. En el partido, Wendell falló un penalti que podría haber significado el cuarto para el Leverkusen.

Como local, el conjunto alemán no perdió ninguno de los tres partidos disputados: su balance fue de un triunfo y dos empates. Además, en el aspecto goleador, en el Bay Arena marcaron cinco tantos por los tres encajados.

El Bayer Leverkusen llega al encuentro tras acabar la fase de grupos como segundo clasificado del grupo E con 10 puntos. El balance fue de dos victorias y cuatro empates, además de marcar ocho goles y encajar cuatro. Fueron uno de los seis equipos que no perdió ningún partido durante la fase de grupos.

Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del Bayer Leverkusen vs Atlético de Madrid, partido correspondiente a la ida de los octavos de final de la Champions League. El encuentro se disputará en el Bay Arena de Leverkusen a partir de las 20:45 horas.