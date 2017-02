Roger Schmidt: "Llegamos con convicción y confianza". Foto: bayer04.de

El Bayer Leverkusen tiene una tarea sumamente complicada, que es batir al Atlétco de Madrid en una eliminatoria a doble partido, y más en la Liga de Campeones, competición en la que tienen una motivación especial. Sin embargo, Roger Schmidt dejó claro en la rueda de prensa previa al partido las ganas del grupo y la confianza con la que llegan al encuentro: "Solamente he visto caras de emoción. Llegaremos con convicción, confianza y alegría en el juego". Toda una declaración de intenciones del austriaco, que entrena a un grupo capaz de complicarle la vida al conjunto del Cholo, como ya lo hizo hace dos años.

Schmidt quita importancia al pique con Siemone hace dos años.

"Hace dos años estuvimos cerca. Ahí nos dimos cuenta que éramos capaces de pelear de tú a tú contra un gran equipo".

En este duelo también se produjo un pique entre Simeone y Schmidt, quien fue preguntado por ello: "No me interesa. Es una situación que se da, cada uno intentó defender a su equipo. Son cosas que se dan en el partido, pero no tiene interés. No implica que vayamos a alguna revancha por ello"

La fórmula del Bayer para sacar algo positivo del partido de ida se basa en, al menos, igualar la intensidad de los colchoneros. La receta de cómo hacerlo parece tenerla clara Schmidt: "No vamos a vencer al Atlético basándonos en experiencia. Pero con nuestra calidad sí. Para ello es necesario jugar sin preocupaciones" , también añadió " El Atlético sigue otro camino, nunca ha sido un equipo tan joven como el nuestro. Tiene jugadores más enfocados al tipo de juego que hacen. Nosotros lo vemos de otra forma, con jugadores más jóvenes, sin tanta experiencia internacional como ellos. La continuidad ha llevado al Atlético a estar donde está ahora y a rendir como rinde”.

Chicharito recupera su gran estado de forma.

Finalmente Schmidt, también se mostró satisfecho con el rendimiento de Chicharito, quien vuelve a Madrid, después de su experiencia en el conjunto blanco: “Es de gran importancia que esté en gran forma. Ha regresado del invierno de forma brillante, está efectivo y se beneficia de nuestra ofensividad. Eso le da confianza al marcar goles".

Sin embargo, las bajas de Bender y Çalhanoglu, son las peores noticias posibles para un partido como este.

"Esperamos que (Bender) pueda jugar, tenemos muchas esperanzas en que pueda jugar pero se verá mañana”

"Es muy triste para nosotros que no esté. No tenemos otro jugador que marque las diferencias como él así que lo compensamos con nuestra actuación como equipo. Si sacamos buenos resultados durante este tiempo él estará feliz por nosotros” concluyó, acerca de la ausencia capital de Hakan Çalhanoglu.