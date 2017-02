Entrevista. Jesús Vallejo: "Mis ídolos son Rafael Nadal y Fernando Alonso"

Jesús Vallejo atendió a VAVEL / Fotomontaje: Martín Velarde

Jesús Vallejo Lázaro (Zaragoza, España, 5 de enero de 1997), conocido deportivamente como Jesús Vallejo, se caracteriza por ser un jugador distinto. Alejado de las redes sociales y del ruido que se genera en el mundo del fútbol, se formó en la cantera del Zaragoza. Debutó con el primer equipo sin pasar por el filial y los grandes equipos comenzaron a fijarse en él, siendo el Real Madrid el que, en 2015, firmó con Jesús un contrato de 6 años. Actualmente, se encuentra cedido en el Eintracht Frankfurt de la Bundesliga, donde es uno de los estandartes del equipo con apenas 20 años recién cumplidos. Muchos lo llaman "el central del futuro", aunque a efectos técnicos lo es del presente, tanto en Alemania como en la Selección Sub-21, donde comparte zaga con Jorge Meré, y donde Celades es consciente del peso que tiene. Atendió a VAVEL, sabedor de que es el trabajo diario el que le hará seguir creciendo como futbolista y como persona.

Pregunta. Lo primero, ¿qué tal va la temporada?

Respuesta. Bueno, de momento está siendo una temporada muy buena a nivel colectivo, es algo que valoro más que el apartado individual. Como dice el “míster”, si haces una buena temporada a nivel colectivo, todos salimos reforzados de forma individual.

P. Está actualmente cedido en Alemania, ¿cómo ha sido su adaptación?

R. La verdad que muy buena desde el primer momento, todo el mundo me ha acogido fenomenal, desde la afición o el entrenador hasta los utilleros. Me siento bien, echando de menos Zaragoza, claro, pero totalmente adaptado allí.

P. Que diferencias ha encontrado entre España (Zaragoza) y Alemania?

R. Tampoco existen grandes diferencias, lo único que cambia más son los horarios. En Alemania por ejemplo cenamos a las 19:30h cosa que en España es imposible cenar tan pronto. Tampoco hay como he dicho grandes diferencias, más allá de eso.

P. Comparte defensa en la Selección con Jorge Meré, desde hace varias categorías. ¿Qué puede destacar de él?

R. Es un compañero y una persona increíble. Yo por suerte comparto campo con él. Jorge es un chico muy inteligente, que está constantemente hablándote en el verde para que estés metido en el partido. Son muchos años ya compartiendo habitación y defensa con él. Es como un hermano en la Selección.

P. ¿Qué aporta Jesús Vallejo tanto a la Selección como a su equipo?

R. Yo sobre todo intento aportar trabajo. Cuando voy a cualquier sitio puedo prometer esfuerzo, sacrificio y trabajo. Más allá de eso, siempre intento dar todo, el máximo, tanto en los entrenamientos como en los partidos.

P. Celades y Kovač le conocen bien. ¿Qué le aporta cada uno?

R. Me aportan mucho sobre todo en el aspecto táctico de este deporte que es el fútbol. Son dos fenómenos. Siempre están muy pendientes de que mejoremos y de todas las correcciones. Nos enseñan videos para que todo sea más fácil, que es de lo que se trata. Cuanto más trabajamos el aspecto táctico, más nos formamos de forma individual también.

P. Entrando un poco en la temática de esta entrevista, los estudios, ¿estudia INEF, por qué dejó Derecho?

R. Fue una decisión que tomé. El Derecho sí que me gustaba, pero no le podía dedicar todo ese tiempo que requiere. Por ello, consideré que INEF, que está más relacionado con el deporte y en concreto el fútbol, era lo más adecuado para mí. Me veo más en el día de mañana en algo relacionado con el deporte, cuando termine mi carrera como futbolista.

P. ¿Con qué objetivo estudia, independientemente del título universitario?

R. Estudio con el objetivo de que me aporte algo positivo en mi día a día. En concreto, el grado de INEF está prácticamente ligado de forma directa con el deporte y con mi oficio, el fútbol. Por tanto, me puede ayudar a rendir mejor en el terreno de juego.

P. ¿Qué valores transmite Jesús Vallejo a sus compañeros?

R. Sobre todo intento transmitir tranquilidad, normalidad y en el campo entregarte al máximo.

P. ¿Fomentaría más el deporte universitario?

R. La verdad que sí, siempre es algo positivo fomentar el deporte, sobre todo en las universidades, que hay gente con muchas ganas, ya no solo de aprender materias sino de mejorar en el campo deportivo.

P. ¿Qué le parece el modelo de deporte universitario que tiene Estados Unidos?

R. Me parece fabuloso, ya que allí los deportistas tienen grandes ventajas. Además si estudian, disponen de aún más. La verdad es que es un modelo para copiar. Tarde o temprano, espero, en España llegaremos a eso.

P. No es mucho de redes sociales. ¿Por algún motivo en concreto?

R. No soy mucho de redes sociales, aunque no descarto ponerme a ello en un futuro. Aunque tengo que decir que estoy muy a gusto así.

P. ¿Quiénes son o han sido los mayores apoyos en su carrera deportiva?

R. Bueno está claro, siempre están ahí mis padres, amigos y por supuesto mi novia.

P. ¿Cómo se describe Jesús Vallejo?

R. Intento ser un chico tranquilo, sencillo y humilde, pero sobre todo compañero.

P. ¿Qué espera de su futura experiencia en un club como es el Real Madrid?

R. Es algo complicado, primero lo que me toca es estar centrado en el Eintracht de Frankfurt. Está claro que si un día fiché por el Real Madrid es para jugar con ellos, pero es un objetivo a largo plazo, que aún no me planteo.

P. Hablando del Real Madrid, ¿quién es su ejemplo a seguir?

R. Hay muchos ejemplos la verdad, pero yo me fijo sobre todo en los cuatro de atrás. Pepe, Varane, Ramos y Nacho, son para mí los cuatro mejores centrales del mundo y me quedo con ellos. Intento además ver todos los partidos del Madrid y analizarlo ya que me encanta.

P. Fuera del fútbol, ¿le ha marcado algún deportista?

R. Sobre todo Rafael Nadal y Fernando Alonso. Son dos claros ejemplos de deportistas que están continuamente superándose. A pesar de las dificultades que han tenido cada uno en su deporte, siempre intentan dar lo máximo de si mismos y siempre están ahí.

P. ¿Qué planes tiene tanto a corto como a largo plazo Jesús Vallejo?

R. A corto plazo sobre todo me centro en los partidos de cada fin de semana en Alemania y en los partidos que me tocan cuando tengo la suerte de ir convocado con la Selección Sub-21. Pensando a largo plazo, aunque no me gusta, que no haya lesiones de cara al verano.

P. ¿Un sueño?

R. Mi sueño actualmente es seguir rindiendo al máximo nivel y conseguir los objetivos de esta temporada con el Frankfurt, que es no pasar apuros en la Bundesliga.

P. Por último:

- Un hobby: El pádel.

- Película favorita: Origen de Leonardo DiCaprio.

- Comida favorita: Pasta.

- Un ídolo: Mis padres.

- Un estadio: La Romareda.

- Canción favorita: Princesas del grupo “Pereza”, ya que me recuerda mucho a mis amigos.

Entrevista realizada por Natalia Corredoira, Eduardo Curras y Martín Velarde Falcón.