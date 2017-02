Épica remontada del Gladbach

El equipo entrenado por Dieter Hecking había sido superior en el partido de ida jugado en Alemania, pero fue la Fiorentina quien se impuso en el marcador, logrando un resultado que les ponía la eliminatoria muy de cara. Una derrota dolorosa que dejó un halo de pesimismo en los alemanes de cara al partido de vuelta en el mítico Artemio Franchi de Florencia.

La Fiorentina amplía la ventaja

Azuzados por el ambiente del estadio, los de Paulo Sousa salían con la idea de llevar el ritmo del partido en las primeras acciones, convencidos como estaban de que habían dado ya un paso importante para seguir avanzando rondas en esta edición de la Europa League, torneo en el cual habían puesto muchas esperanzas. Sin embargo, los potros no habían venido a entregar fácilmente la eliminatoria, y plantaron cara a los italianos cargando el juego de intensidad. De hecho, las primeras acciones peligrosas del partido fueron para los Los alemanes empezaron llevando mucho peligro de Hecking. Hazard y Hofmann combinaron bien en una jugada del minuto 4, pero el disparo de este último salió muy flojo a las manos de Tatarusanu. La banda izquierda del Gladbach, con Hofmann y Went no paraba de llevar peligro, creando muchos problemas a Chiesa y Carlos Sanchez. Fue Went quien puso un gran centro y Vestergaard quien remató de cabeza para enviar el balón al palo en el minuto 7.

No fue hasta pasados 10 minutos cuando la Fiorentina logró sacudirse un poco del fulgurante arranque de los potros. Y en el minuto 15, Bernaedeschi trenza una gran jugada personal, llevando el balón con Gran primer gol viola velocidad por todo el campo de los germanos para, ya cerca del área, cedérselo a Kalinic que no perdona. Parecía que la historia del partido de ida se volvía a repetir, ya que el Monchengladbach llevaba más peligro, pero era la Fiorentina quien sacaba tajada de sus escasas ocasiones.

El gol de Kalinic dio alas a los italianos, que no se conformaron y empezaron a sentirse más cómodos en el campo, llevando ahora el peso del ataque e intensificando su presencia en terreno contrario. Chiesa y Bernardeschi tuvieron una doble ocasión que salvó bien Sommer. El Gladbach se vio obligado a realizar muy pronto su primer cambió, pues Hazard, que estaba siendo uno de los mejores del partido, tuvo que abandonar el campo lesionado. Y acto seguido llegó Borja Valero puso el 2-0 que parecía sentenciar la eliminatoria una nueva desgracia para los alemanes. Vestergaard, presionado por Borja Valero, resbala con estrépito al borde del área y el español se aprovecha para recuperar el balón y batir a Sommer. La Fiorentina lograba poner la eliminatoria totalmente a su favor con un franco 3-0 global.

Borja Valero ponía tierra de por medio (Foto Imago)

Todo parecía más que encarrilado para los italianos. Los aficionados festejaban en las gradas y los jugadores se sentían cómodos en el campo. Ya al borde del descanso, el colegiado decretó un extraño penalti a favor del Borussia Mönchengladbach, el cual se encargó de transformar el capitán Stindl. No lo celebraron con efusividad los jugadores germanos, conscientes del gran peso del resultado a favor de la Fiorentina.

Fulgurante segunda parte del Gladbach

Si bien se llegó al descanso con cierta tranquilidad, el arranque del segundo tiempo fue trepidante. Apenas habían pasado 2 minutos desde la reanudación cuando, de nuevo Stindl, anotaba para poner las 15 minutos trepidantes tablas en el marcador y hacer creer, ahora sí, en la posibilidad de la remontada. El gol llegó tras un saque de esquina y varios remates de los jugadores del Borussia dentro del área, siendo finalmente Stindl quien la enviase a la red. Este tanto sí fue mucho más festejado por los visitantes.

Reaccionó levemente la Fiorentina, y Kalinic hizo intervenir a Sommer con acierto en la siguiente acción peligrosa del partido. Pero en el minuto 55, una nueva jugada a balón parado a favor de los potros, iba a propiciar el vuelco en el marcador. Hofmann saca la falta, poniendo Stindl logra un hat-trick el balón raso y paralelo a la línea del área grande de la Fiore, y es Stindl quien lo remata con la derecha desde la frontal para vestirse de héroe al anotar el hat-trick. No se lo creían los aficionados italianos, que durante la primera parte ya festejaban el pase a octavos.

Los jugadores alemanes celebran el triunfo con su afición. (Foto Imago)

La eliminatoria estaba igualada y todavía quedaban 35 minutos de tiempo reglamentario por delante. Sin duda, estábamos viendo un partido trepidante en el Artemio Franchi. Pero el viento soplaba a favor del Borussia Mönchengladbach. No habían pasado ni 5 minutos, cuando la Fiorentina, todavía en shock, recibía un nuevo mazazo. Hofmann iba a dar una nueva asistencia tras un saque de Drama en el Artemio Franchi esquina desde la derecha, poniendo un centro elevado que fue rematado por el central Christensen muy cerca de la portería. El danés ponía ya la eliminatoria a favor del Gladbach. Cuatro goles de los alemanes en 16 minutos para voltear un resultado totalmente adverso.

Ilicic y Babacar entraron por parte de la Fiorentina como hombres de refresco, en un intento de Sousa por revertir la situación. Fue el esloveno quien más lo intentó en los 20 minutos finales y de hecho mandó un balón al larguero tras botar una falta. Sin embargo, el marcador ya no se movió más y el partido terminó con un increíble 2-4 que clasificaba a los alemanes para la siguiente ronda del torneo. Encuentro plagado de emoción y remontada inolvidable para el Borussia Mönchengladbach.