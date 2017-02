Partido RB Leipzig vs FC Köln en vivo y en directo online en Bundesliga 2017

Actualiza el contenido

El último encuentro entre RB Leipzig y FC Köln fue en el partido de la primera vuelta de la Bundesliga que se disputó en el Rhein Energie Stadion de Colonia. Ese día, el duelo terminó con un empate entre ambos conjuntos gracias a los goles de Burke (5') y Osako (25').

Marco Fritz será el encargado de poner orden entre RB Leipzig y FC Köln / FOTO: dfb.com

El árbitro de este RB Leipzig vs FC Köln será Marco Fritz. El alemán, en lo que llevamos de temporada, ha pitado un total de 10 encuentros de Bundesliga. Entre ellos está el RB Leipzig vs Mainz (3-1), RB Leipzig vs Hertha de Berlín (2-0); además del FC Köln vs Hoffenheim de la DFB-Pokal (2-1).

El Reb Bull Arena será el escenario de este RB Leipzig vs FC Köln de la 22ª jornada de Bundesliga / FOTO: dierotenbullen.com

El encuentro se disputará en el Red Bull Arena de Leipzig, un estadio con una capacidad para más de 44.000 personas y que es propiedad de Michael Kölmel. Fue construido en 1954 pero durante diciembre del 2000 y marzo del 2004 se llevó a cabo la remodelación hasta el aspecto actual.

Anthony Modeste marcó el tanto ante el Schalke 04 / FOTO: kicker.de

Los tres están empatados a 18 tantos en la lucha por ser el máximo goleador de la Bundesliga.

En el FC Köln habrá que parar atención, sobretodo, a Anthony Modeste. El delantero está siendo una de las revelaciones de la temporada y con sus 18 goles está al nivel de Robert Lewandowski y Pierre-Emerick Aubameyang, dos de los mejores delanteros del futbol mundial.

Timo Werner será una de las amenazas del RB Leipzig como ya es habitual / FOTO: @Squawka

En el RB Leipzig atentos a Timo Werner. El delantero de los Die Roten Bullen es uno de los jugadores más en forma y, hasta la fecha, es el pichichi del equipo con 12 goles. ​Además, lleva siete de los últimos 15 goles que ha marcado el equipo.

Peter Stöger durante la rueda de prensa previa al enfrentamiento ante los Die Roten Bullen / FOTO: @fckoeln

Además, Stöger dejó entrever que Rudnevs puede ser uno de los escogidos para salir de inicio en el encuentro ante los Die Roten Bullen: "Por el momento parece que Rudnevs podrá estar allí".

Por su parte, Peter Stöger aseguró en la rueda de prensa previa al duelo que el partido será "una tarea muy difícil. El RB Leipzig es una mezcla casi perfecta de todo". Pese a esto, el técnico alemán confirmó que "el equipo está preparado para el partido".

Ralph Hasenhüttl recibió un premio tras la rueda de prensa previa al duelo ante el FC Köln / FOTO: @DieRotenBullen

Hasenhüttl también confirmó que "espero volver a disfrutar de una superioridad en nuestro futbol y que sea un buen festival de juego".

En la rueda de prensa previa, Ralph Hasenhüttl confirmó que "el FC Köln es un equipo de gran calidad que de seguro nos obligará a luchar si queremos sumar los tres puntos". Además, el alemán dijo que con Peter Stöger "el equipo se ha desarrollado y se ha vuelto muy consistente".

Burke intenta un remate ante la oposición de la defensa y el portero del FC Köln / FOTO: bundesliga.com

RB Leipzig y FC Köln solo se han visto las caras en una ocasión y fue en el duelo que les enfrentó en la primera vuelta de la Bundesliga, concretamente en la jornada 5. En esa ocasión, el partido terminó en empate a uno con goles de Burke (5') y Osako (25'). Por lo tanto, el balance es muy simple: un solo empate en un partido.

Grifo (Friburgo) ante Hector en una acción del Friburgo vs FC Köln / FOTO: bundesliga.com

En su último encuentro lejos del Rhein Energie Stadion, el FC Köln perdió por 1-2 en la visita al campo del Friburgo. Pese a empatar el tanto inicial de los locales gracias a Modeste (39'), en el tramo final del partido Philipp (77') volvió a adelantar a los de Stöger. Un gol que ya sería definitivo para el resultado final.

A domicilio, los de Peter Stöger tienen un balance de tres triunfos, cuatro empates y cuatro derrotas, sumando, así, 13 puntos en los 11 partidos jugados lejos de su estadio. Además, su diferencia en lo que respeta a los goles marcados y encajados es de +1 (15 vs 14).

El FC Köln llega tras empatar a uno en su estadio ante el Schalke 04 en la 21ª jornada de la Bundesliga. Este resultado hizo que el conjunto local perdiera la posición de UEFA Europa League y, ahora mismo, es séptimo en la tabla con 33 puntos y un balance general de ocho victorias, nueve empates y cuatro derrotas.

Papadopoulos se eleva ante la defensa del RB Leipzig / FOTO: bundesliga.com

En su último partido en el Red Bull Arena, los de Hassenhüttl perdieron de forma contundente -a la vez que sorpresiva- ante el Hamburgo (0-3). Los goles de Papadopoulos (18'), Walace (24') y Hunt (93') aniquilaron cualquier respuesta del RB Leipzig.

Como local, los Die Roten Bullen han sumado 25 de los 30 puntos posibles acumulando, así, un balance de ocho victorias, un empate y una derrota. Además, los 19 goles marcados los hace ser el cuarto equipo más goleador de la competición.

El RB Leipzig llega a este encuentro tras sumar los tres puntos ante el Borussia M'Gladbach en el último partido liguero (1-2). Con esa victoria, los de Hassenhüttl siguen siendo segundos en la clasificación con 45 puntos, y un balance total de 14 triunfos, tres empates y cuatro derrotas.

Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del RB Leipzig vs FC Köln, correspondiente a la 22ª jornada de la Bundesliga. El encuentro tendrá lugar este sábado en el Red Bull Arena a partir de las 15:00 horas.