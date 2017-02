Previa FC Bayern - Hamburgo SV: El líder a mantener su ventaja

Hamburgo - Bayern en la primera vuelta / FOTO: Zimbio

El próximo sábado, Bayern y Hamburgo llevarán a cabo un partido correspondiente a la jornada 22 de bundesliga en el Allianz Arena. Dicha jornada, comienza el viernes con un duelo entre el Wolfsburgo y Werder Bremen, y culminará el día domingo con un Schalke 04 – TSG Hoffenheim.

Ambos equipos tienen objetivos distintos esta temporada. Como siempre, el Bayern se mantiene en la parte alta de la tabla y sus objetivos son los títulos. Mientras, el Hamburgo se mantiene en el fondo de la competición, a un punto de los puestos de descenso.

Así llegan los equipos

Como local, se presenta el todopoderoso Bayern. Los de Múnich, llegan al encuentro tras empatar contra el Hertha Berlin, en la jornada pasada, 1-1; resultado que redujo la cantidad de puntos con respecto a su perseguidor, el RB Leipzig, que ganó su respectivo encuentro.

Gol de Lewandowski para dar la victoria a su equipo / FOTO: Zimbio

Cabe resaltar, que el equipo dirigido por Ancelotti no ha perdido en lo que va de año; han ganado cinco partidos y empatado en dos ocasiones. El buen momento del Bayern, es algo a lo que se está acostumbrado en la Bundelisga, en la que los últimos años se han coronado con mucha superioridad. Sin embargo, los bávaros están obligados a ganar, ya que su perseguidor no baja el ritmo y recortaron puntos la última jornada.

Por otro lado, encontramos al Hamburgo SV. El equipo de Gisdol, llega en la parte baja de la tabla, específicamente, en el puesto 15. No obstante, atraviesan un buen momento, con cuatro partidos sin conocer la derrota; incluyendo tres triunfos importantes ante Leverkusen 1-0, Köln 2:0 (sellando con este resultado su pase a cuartos de final en la Pokal) y Leipzig 3-0.

Gol de Sakai el partido pasado / FOTO: Zimbio

Los visitantes, no podrán contar con Kyriakos Papadopoulos, en su lugar se espera que entre Johan Djourou. Por otra parte, Nicolai Müller estará disponible desde el inicio y se espera que Bobby Wood pueda ver minutos también.

Encuentros anteriores

En los últimos 10 encuentros, todo ha sido para el Bayern; nueve victorias y un empate. Las visitas del Hamburgo al Allianz, han sido una pesadilla para los Rothosen, perdiendo por marcadores abultados como 9-2 (12/13) y 8-0 (14/15).

Sin embargo, el último partido jugado entre Bayern y Hamburgo, que tuvo lugar esta misma temporada en la primera vuelta, terminó con victoria para los de Ancelotti por la mínima. Fue un partido difícil en el Volksparkstadion, que la visita logró ganar por un gol de Kimmich sobre el final del encuentro.

Celebración de Kimmich ante el Hamburgo / FOTO: Zimbio

Allianz Arena como campo de batalla

La casa de los bávaros, será el estadio donde se juegue el partido entre Bayern y Hamburgo. Las visitas de los hombres dirigos por Gisdol, a este campo han sido terribles en los últimos años; siendo goleados en casi todas sus presentaciones.

Estadio del Bayern / FOTO: Allianz Arena

Además, el Bayern tiene un racha de 25 partidos sin perder en casa, donde solo han empatado en una de esas presentaciones. La última derrota en Múnich, tiene lugar en Marzo de la pasada temporada ante el Mainz. Desde ahí, la escuadra dirigida por Ancelotti se encuentra intratable en casa.

Por otro lado, el Hamburgo solo ha podido ganar en dos ocasiones fuera de casa; ante Darmstadt y Leipzig, respectivamente. Los visitantes saben que sumar fuera de casa, es una tarea difícil es una temporada pobre hasta el momento. Sin embargo, el buen momento que atraviesan los hace soñar con una victoria en el Allianz, el próximo sábado.

Declaraciones previas

Carlo Ancelotti, llegará a 1000 partidos dirigidos cuando enfrente al Hamburgo. Se ha manifestado ante tal logro diciendo: “Estoy muy contento por celebrar este hito”. Además, habló sobre el regreso de Ribery a las canchas: “Franck está listo. Ha entrenado bien esta semana. No he tomado una decisión final sobre mi once inicial, pero creo que estará en el banco el sábado” .También, se espera el regreso de Boateng a la convoctaria, en la cual la principal ausencia será Xabi Alonso: “Tenía un pequeño problema con sus aductores y no está al cien por cien. No queremos correr ningún riesgo” explicó Ancelotti.

Ancelotti en sus declaraciones previas / FOTO: Bayern

La otra cara de la moneda, Markus Gisdol, expresó que su equipo ira con todo a buscar el partido del sábado: “Si la pregunta está en si jugaremos a lo seguro en Múnich o pisaremos el acelerador, entonces la respuesta es vamos a pisar el acelerador”. A su vez, agregó que subestimar al Bayern por su buen momento, ya sería un error previo al partido. Por otra parte, explicó la ausencia del central Papadopoulos: “En la situación actual no será capaz de jugar el sábado”.

Posibles alineaciones