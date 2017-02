Superioridad aplastante del Borussia de Dortmund en Friburgo

Google Plus

La vigésimo segunda jornada de la Bundesliga enfrentaba al Friburgo y al Borussia de Dortmund. Todo el mundo presagiaba una victoria del equipo visitante y eso fue lo que ocurrió. El equipo del Ruhr no dio opción en ningún momento al equipo local y así lo reflejó un marcador tan contundente como el 0-3.

Asedio amarillo en el primer acto

La primera acción de peligro, por parte del equipo visitante, no tardó en llegar debido a un error del guardameta Alexander Schwolow, que no supo zafarse de la presión de Aubameyang, pero entre la imprecisión del delantero y una respuesta rápida del portero el marcador no sufrió cambios.

En los primeros compases del partido, el equipo amarillo comenzó con una presión alta que asfixiaba al centro del campo local provocando numerosos errores y les daba la posibilidad de salir al contraataque donde los laterales se incorporaban llegando a línea de fondo y creando superioridad. Estas acciones las aprovechó especialmente Raphaël Guerreiro, que durante los primeros compases fue un auténtico quebradero de cabeza para la zaga local.

Por su parte el Friburgo lo intentaba, pero era incapaz de salir de su campo con el balón jugado y se limitaba a defenderse del vendaval que era en ese momento el Borussia de Dortmund, que no les permitía ni un respiro. Tanto era así que en un nuevo robo de balón el jugador francés Dembélé sacó una falta a pocos metros del área, botada por el lateral zurdo Guerreiro, que puso a la cabeza de Sokratis que libre de marca remató a placer al fondo de las redes.

Sokratis felicitado por sus compañeros por el gol anotado | Foto Borussia de Dortmund

Con el paso de los minutos la presión del Borussia seguía siendo alta maniatando al Friburgo y eso obligó a Christian Streich a cambiar a Onur Bulut por Kempf modificando el esquema a un 5-3-2 intentando parar la sangría que estaban creando los chicos de Tuchel por las bandas, especialmente la banda izquierda

Pasado el ecuador del primer tiempo, el Friburgo comenzó a presionar más arriba haciendo que el peligro se alejase de su portería y creando varias acciones de peligro que no terminaron de cristalizar porque la zaga del equipo visitante estuvo muy segura en todo momento. Con el paso de los minutos el partido la intensidad y hubo mayor control por parte de los dos equipos.

Avance estéril del equipo local

La segunda parte comenzó con un Friburgo que intentaba llegar al área rival pero el Borussia seguía siendo muy superior y a los diez minutos de comenzar la segunda parte Marko Reus en una acción al alcance de muy pocos consiguió superar a su defensor y con un pase de la muerte regaló a Aubameyang el gol que únicamente tuvo que empujar.

Borussia de Dortmund celebrando la victoria | Foto: Borussia de Dortmund

A partir de este momento el Friburgo adelantó las líneas buscando recortar distancias en el marcador pero dejando muchos metros a su espalda. El guión no cambió, el equipo local lo intentaba pero en ningún momento inquietó la portería defendida por Bürki. En cambio los jugadores de Dortmund seguían percutiendo sin descanso con una circulación de balón rápida y una verticalidad que se traducía en peligro cada vez que Dembélé encaraba y surtía de balones a los delanteros. En una de esas acciones llegó el tercer gol obra de Aubameyang precedido por una contra de manual. Robo en la frontal de su propio área y en seis toques el balón llegaba al gabonés para empujarla sin oposición. Los últimos veinte minutos los utilizó Tuchel para dar descanso a algunos jugadores que a estas alturas de la temporada llevan más minutos.

Así llegaba el final del partido en Friburgo con un Borussia de Dortmund muy dominador que refuerzan al equipo un poco más tras las dudas que había dejado la derrota con el Benfica en Champions. Mucho tienen que ver en el cambio Dembélé que ha generado por dentro y la facilidad de Reus para deshacerse de sus rivales en los últimos metros. Tres puntos muy importantes que afianzan al Dortmund en la tercera plaza.