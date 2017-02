El Bayern de Múnich tritura al Hamburgo

El Bayern llegaba al duelo con la intención de mantener su ventaja al frente de la Bundesliga y necesitado de la victoria tras empatar en el último encuentro ante el Hertha de Berlin, toda vez que el RB Leipzig parece ser un adversario que no se da por vencido en la lucha por el título. Por su parte el Hamburgo llegaba en un buen momento, tras asomar algo la cabeza de los puestos de descenso merced a saldar sus últimos tres encuentros del campeonato con dos victorias y un empate.

Un Bayern en su mejor versión

Después de haber goleado al Arsenal en Champions, el líder de la Bundesliga se dejó dos puntos en su visita a Berlín en el campeonato doméstico, y salió a este partido con la intención de no fallar ante un rival de la zona baja. El Hamburgo de Markus Gisdol sabía que no tendría nada fácil sacar un resultado positivo del Allianz Arena, pero lo cierto es que no se esperaba que fuese a mostrar tan poca resistencia ante el empuje del Bayern.

En los primeros tanteos del encuentro, el Hamburgo sí mostró algo de presencia ofensiva por medio de Nico Müller y Filip Kostic, que como viene siendo habitual fueron los jugadores más activos de su equipo. El primer cuarto de hora fue el mejor periodo del partido para el Hamburgo, ya que después se fue desinflando a medida que recibía El Hamburgo empezó bien, pero acabó desesperado goles. Douglas Santos disparó cerca del poste a la salida de un córner. Sin embargo el Bayern, como suelen hacer los equipos grandes, encontró el gol en su primera acción clara de peligro. En el minuto 17, Alaba subió un balón por su banda y cedió a Müller, quien dentro del área realiza una buena maniobra para dejar el balón de cara a un Arturo Vidal que no perdonó.

Lewandowski anotó un triplete (Foto Imago).

Tras abrir la lata, el Bayern se desató. En la siguiente acción Lewandowski estuvo muy cerca de marcar, y poco después, Mavraj cometió un penalti que permitió al delantero polaco resarcirse y lograr su primer tanto de la tarde. Cercana la media hora de juego Robben empezó a aparecer cada vez más en el encuentro, creando varias jugadas de peligro. El partido era ya un monólogo atacante del Tras el segundo gol, el Bayern se movió a sus anchas Bayern de Múnich, que no se conformaba con los dos goles conseguidos. Müller, Robben y Lewandowski combinaban como querían, ante la incapacidad del Hamburgo para contener el juego ofensivo del Bayern. Antes de llegar al descanso, Lewandowski, tras una serie de rechaces en el área, recogía el balón y se giraba en una baldosa para fusilar a Adler marcando el tercer tanto del partido. El polaco se maneja como nadie dentro del área, y dio una muestra más de su capacidad para armar el disparo en milésimas de segundo.

Triplete de Lewandowski

Con la reanudación del encuentro, el Hamburgo trató de enmendar algo la imagen con la que terminó la primera parte. Sakai y Gregoritsch aparecieron en ataque en los primeros minutos. Sin embargo, poco les duró el fulgor a los visitantes, que encajaron un nuevo gol en el minuto 53. Robben, de tacón se inventa una asistencia para Lewandowski, que vuelve a mostrar su eficacia anotando el tercero de su cuenta particular. Y sólo dos minutos después llegaba el quinto gol del Bayern. Con la defensa del Hamburgo recordando sus peores momentos de la temporada, los Gran jugada en el quinto gol atacantes locales se movían con facilidad. La jugada fue perfecta, comenzando por Costa, que cede a Lewandoski y este ve el desmarque de Müller, quien gana la espalada a los defensas para ceder con generosidad el balón a Alaba que marca a placer.

Pocas noticias positivas de un noqueado Hamburgo, en el que sólo Holtby y Kostic mostraban alguna intención por maquillar el resultado. Pero los de Ancelotti no se conformaban y en el 62, Kingsley Coman, que acababa de entrar al campo sustituyendo a Thiago, ganaba la partida a Djourou internándose en el área para batir a Adler. Pero sólo cuatro minutos después, el francés, que no se había estrenado esta temporada en Bundesliga en el aspecto goleador, Muchos errores defensivos del Hamburgo anotaba su particular doblete, beneficiándose, otra vez, de un nuevo error de Djourou. El defensor suizo volvió a mostrar su peor imagen por enésima vez en la temporada. Pero el festival aún no había terminado, y fue un extraordinario Robben quien cerró la goleada al marcar el octavo para los suyos. El holandés demostró que sigue teniendo los recursos y la calidad de siempre, internándose en el área y realizado una maniobra que engañó a Mavraj, para posteriormente colocar el esférico con una suave rosca lejos del alcance de Adler.

Ancelotti recibió el reconocimiento por sus mil partidos como entrenador (Foto Imago).

El Allianz Arena vivió una auténtica fiesta para celebrar los 1000 partidos de Carlo Ancelotti como entrenador profesional. El Bayern de Múnich seguirá comandando la Bundesliga con cinco puntos de ventaja sobre el Leipzig, mientras que el Hamburgo, se queda con 20 puntos y vuelve a caer a puestos de promoción por la permanencia, ensombreciendo la mejoría mostrada en las últimas jornadas.