Markus Weinzierl: "Tenemos una gran oportunidad de sorprender"

El Schalke no obtuvo el mejor resultado el pasado domingo, donde en el partido contra el Hoffenheim solo pudo conseguir un empate. Ahora, le toca reencontrarse con el Bayern de Múnich en la DFB Cup, con quien jugó el 4 de febrero en Bundesliga. Los Royal Blues volverán a viajar al sur de Baviera para conocer al campeón alemán en el Allianz Arena. El conjunto de Markus Weinzierl se enfrentará a un duro cruce pero confía en poder ser un dolor de cabeza para los de Ancelotti el próximo miércoles.

El Bayern ha conseguido dos grandes victorias en sus dos últimos partidos en casa, sobre todo en el segundo donde pasó por encima al Hamburgo con un contundente 8-0. Es un hecho que el estado de forma del München ha mejorado de manera radical, en un momento que no favorece al Schalke. “El partido frente al Hamburgo fue impresionante, y una victoria por 8-0 es una declaración de intenciones muy clara”, dijo Markus Weinzierl en la rueda de prensa. “Además, demostraron que tienen un alto nivel frente al Arsenal la semana anterior con el 5-1”

No obstante, el técnico del Schalke 04 no tiene miedo de que le pueda pasar algo similar a su equipo el miércoles por la noche. “Sabemos que podemos defendernos bien. En las últimas semanas hemos demostrado estabilidad, hacemos un trabajo duro sin balón. Estamos entrando en el partido como no favoritos, pero nuestro objetivo es, sin ninguna duda, pasar a la próxima ronda”

El Schalke ya mostró en el encuentro de Bundesliga de hace algunas semanas, que finalizó con un empate, que son capaces de contrarrestar al Bayern. “En ese partido hicimos bastantes ocasiones que nos podrían haber puesto por delante en el marcador, pero no las convertimos, si podemos hacer lo mismo, cualquier cosa puede pasar. Creo que podemos incomodarles.”

Weinzierl también admitió que hay grandes dudas sobre la forma física de Sead Kolasinac. “Sead ha tenido un problema muscular pero viajará a Múnich con nosotros y el mismo día decidiremos si puede jugar o no”.

El que será una baja confirmada es Donis Avdijaj que tiene molestias en la rodilla. Además de eso, el técnico dijo que “a pesar de los lesionados a largo plazo, todo el mundo está en forma y motivado”, continuó diciendo, “consideramos este partido como una gran oportunidad para sorprender en esta competición”