Previa Colonia - Bayern Múnich: el líder en territorio hostil

Jugadores del bayern celebrando un gol| Foto: Bayern Münich

El equipo dirigido por Stöger buscará vencer al líder del campeonato para volver con más fuerza que nunca a pelear por un puesto en competición europea para la próxima temporada. Por otro lado, el Bayern querrá continuar su buena dinámica llevándose los tres puntos que lo acerquen aún más hacia la consecución del título a final de temporada.

Los tres puntos se quedan en Colonia

El conjunto local pasa por un mal momento en liga y necesita con urgencia sumar de tres en tres. Su última victoria en el campeonato fue el cuatro de febrero, hace casi un mes. En la clasificación se encuentra en el séptimo puesto con 33 puntos a tan sólo dos puntos del tren europeo. Para ello deberá vencer al vigente campeón, el equipo entrenado por el técnico italiano Carlo Ancelotti, que sólo ha perdido un encuentro en liga.

Su racha es de dos victorias, dos derrotas y un empate en sus últimos cinco partidos. Como local acumula cuatro empates y una victoria en sus últimos cinco partidos, siendo un campo donde no es difícil llevarse algún punto.

Entre su plantilla destaca sobre los demás el delantero francés Modeste quien vive la mejor temporada de su carrera en la que lleva 17 goles y una asistencia siendo la principal referencia arriba de su equipo y una de las causa de la buena temporada de los suyos. En el medio, destacan Höger y Sörensen mientras que en defensa el internacional alemán Hector y el flamante nuevo fichaje Subotic son los encargados de defender la portería.

Modeste celebrando un gol| Foto: Colonia

Directo hacia el título

El Bayern está cuajando una excelente temporada en todas las competiciones, en copa se ha clasificado para las semifinales mientras que en Champions League tiene pie y medio en cuartos de final.

En liga se encuentra el primero con 53 puntos y una ventaja de cinco puntos sobre el segundo, el Leipzig. El equipo entrenado por Ancelotti no se puede confiar y debe dar el 100% en todos los partidos para poder volver a levantar sin muchos apuros el título liguero.

Ribery durante un partido| Foto: Bayern Münich

Su racha liguera es de cuatro victorias y un empate en sus cinco partidos en el total y como visitante. Es una máquina de asaltar estadios y suele sumar de tres en tres en sus visitas siendo la última vez que no ocurrió en su visita a Berlín, gracias a un gol de Lewandoski en el último suspiro.

Entre su plantilla destacan jugadores en todas las posiciones del campo siendo uno de los equipos favoritos a llevarse la Champions League. En portería se encuentra uno de los mejores porteros del mundo de los últimos años, Manuel Neuer. Por si fuera poco Boateng, Hummels y Martínez lo respaldan. En la sala de máquinas se hallan Vidal o Thiago y arriba el mejor delantero de la liga Robert Lewandoski.

Asalto a Colonia

El equipo local se encuentra al equipo que mejores resultados consigue como visitante juntado con que el Colonia está invicto en sus últimos doce partidos como local, hace este encuentro bonito para el espectador. Los dos entrenadores tendrán que rotar debido a que no podrán contar con ciertos jugadores, Stöger no podrá alinear a Hector, Horn, Risse, Lehmann y Bittencourt. Por otro lado, Carlo no podrá contar con Boateng en defensa.

Algunas estadísticas previas destacadas son la ya mencionada invencibilidad del Colonia en su estadio y que el Bayern ha ganado sus últimos tres partidos como visitante contra el Colonia en todas las competiciones. Además, el vigente campeón ha ganado nueve de sus últimos once partidos, así que se espera que haga lo mismo a no ser que el Colonia lo anule tácticamente y se consiga ponerlo en aprietos.

Posibles alineaciones

