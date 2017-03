El Leipzig le da cancha al Bayern

El partido comenzó con dominio de balón del conjunto visitante, que trataba de controlar el encuentro a través de fases de posesión que trataba de materializar en campo contrario, gracias a la gran participación que estaba teniendo Naby Keita con el balón en los últimos metros, profundizando, y buscando a los atacantes con balones al espacio, como ocurrió en la jugada del empate. Por su parte, el conjunto local se dedicaba a defenderse en campo propio con las líneas de presión muy juntas, y se dedicó a salir al contraataque buscando a Dong-Won Ji, y sobre todo a Bobadilla con balones al espacio, cuando Kohr, y Moravek en una posición más adelantada, entraban en juego. Los locales consiguieron adelantarse en el electrónico gracias a un gran gol de Stafylidis, que encontró la portería contraria con éxito desde una gran distancia.

Dominio de un Leipzig sin constancia comandado por Keita

Posteriormente, el equipo de Ralph Hussenhüttl encontró el camino del empate, por medio de Timo Werner, que batió al guardameta Hitz en el mano a mano tras recibir un balón preciso de Naby Keita desde la frontal del área. Ese tanto, que igualó el encuentro, le permitió al equipo visitante controlar el partido con más comodidad, tocando el balón con una buena velocidad instalado en campo contrario, aunque por mucho que tuviese dominado a un Augsburgo, que mantenía las líneas unidas y bastante atrasadas, y que no parecía aspirar a más que mantener el empate en el marcador, pues sus despliegues en ataque eran mínimos y muy deficientes, pues nunca llegaron a buen puerto, ya que entre el escaso número de efectivos que se desplegaban, y el poco acierto que tenían en la entrega en campo del conjunto rival, no conseguía llegar al área contraria con peligro.

Repliegue local, ante un rival sin creatividad en los últimos metros

El segundo tiempo comenzó con un tempranero gol de Marvin Compper, que puso por delante a un Leipzig que en los minutos posteriores no fue capaz de llevar la riendas del juego, pues no tuvo un dominio consistente del balón, dadas las continuas imprecisiones que estaba cometiendo en campo contrario, frente a un contrincante que al ver como se esfumaba la escasa renta que tenía, optó por reactivarse en ataque, y volvió a salir al contraataque con múltiples efectivos, llevando especial peligro por las bandas, por las que el conjunto visitante dejaba muchos espacios en los contraataques del Augsburgo, a causa de la lentitud con la que realizaba las transiciones defensivas, por lo que los extremos rara vez llegaban a tiempo de cerrar por el costado.

Con el paso de los minutos, el Leipzig fue recuperando el control del juego mediante la posesión del balón, y a pesar de que no consiguió alcanzar ninguna continuidad en los últimos metros a la hora de crear ocasiones de gol, empezó a ejercer un dominio relativamente productivo, en el que realizaba un juego de una velocidad media, en el cual sus circulaciones de la redonda estaban siendo bastante fluidas, y sus jugadas tenían siempre el mismo guión: apertura en banda y centro raso al área que nadie alcanzaba a rematar. Mientras tanto, el conjunto local volvió a la misma conducta apática del primer tiempo, pues al verse nuevamente con posibilidades de puntuar, optó por replegarse nuevamente en su campo, y por mantener únicamente a un hombre para que estorbase en la salida de balón al contrincante.

El ritmo de intensidad siguió siendo el mismo, medio-bajo, a juzgar por la intensidad que empleaban ambos equipos en los balones divididos, y la velocidad en la circulación del esférico estaba siendo bastante baja, esencialmente en el lado de los visitantes, que eran los que más se estaban jugando. Pero no parecían tener ninguna alternativa futbolística en la recámara, terminaron el partido dando unos últimos coletazos inútiles, ante un rival que se mantenía agrupado en campo propio y que con el paso del tiempo se iba envalentonando al mismo ritmo que lo hacía su afición. El partido concluyó con sigilo y sin sobresaltos, pues el Leipzig no fue capaz de crear ningún peligro, tuvieron el esférico, se acercaron a la portería rival, pero no consiguieron rematar ninguna jugada correctamente, frente a un Augsburgo que se replegó con un 4-4-2, y que no tuvo que realizar ningún esfuerzo para defenderse.