Previa Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen: una prueba difícil en el Signal Iduna Park

Dortmund y Leverkusen en el duelo de la primera vuelta en Bundesliga / FOTO: Zimbio

Dortmund y Leverkusen llevarán su partido correspondiente a la vigésima tercera jornada de Bundesliga, el próximo sábado en el Signal Iduna Park. El partido pinta sobre el papel ser uno de los más atractivos esta jornada, no solo en Alemania, sino en todo el fútbol mundial; ambos equipos están en octavos de la UEFA Champions League y cuentan con plantillas que albergan estrellas del balompié.

El Dortmund jugará el partido ante Leverkusen y posteriormente, enfrentará al Benfica entre semana, por la vuelta de los octavos en Champions. Por lo tanto, es posible que se vean algunos cambios en la alineación titular, pensando en el partido que deben remontar el próximo miércoles. El Leverkusen, por su parte, esperará una semana más para enfrentar al Atlético de Madrid en Champions.

Momentos “dulces” y no tan dulces

El cuadro local, Borussia Dortmund, llega en un momento dulce tras golear al SC Freiburg 0-3. Además, en la fecha anterior a esa, también golearon al Wolfsburgo con el mismo resultado. Los dirigidos por Thomas Tuchel, están ubicados en la tercera posición de la Bundesliga e intentan no perder de vista la segunda plaza del campeonato.

Dortmund celebra un gol ante Freiburg / FOTO: Zimbio

Los aurinegros, tienen 40 puntos en 22 jornadas disputadas. Por lo tanto, se encuentran a ocho puntos de la segunda casilla, que posee el RB Leipzig. Sin embargo, el Hoffenheim trae preocupación al cuadro de Tuchel, encontrándose tan solo dos puntos por debajo en la tabla; el Dortmund sabe que un tropiezo ante el Leverkusen y un acierto del Hoffenheim ante el Ingolstadt, podría costarle el tercer puesto.

Por otra parte, el cuadro dirigido por Roger Schmidt no ha tenido su mejor desempeño esta temporada. Además, el momento que vive el equipo en la actualidad también deja bastante que desear. El club llega al juego, tras perder en la jornada anterior contra el Mainz 0-2.

Postal de la derrota del Leverkusen ante Mainz / FOTO: Zimbio

Actualmente se encuentran octavos en la Bundesliga, con la misma cantidad de puntos que el Freiburg, los cuales están ubicados un puesto más abajo y a tres puntos del Koln, quienes están un puesto por encima. Sin embargo, el cuadro visitante en esta ocasión, atraviesa otros problemas importantes como la temporada irregular de su goleador Javier Hernández, mejor conocido como Chicharito y además, su participación en Champions podría estar cerca de terminar, al caer goleados como locales ante el Atlético de Madrid en la ida de los octavos de final.

Encuentros anteriores entre los equipos

Históricamente, Dortmund y Leverkusen mantienen la balanza equilibrada en la Bundesliga; se han visto la cara en 75 ocasiones, las cuales se traducen en 27 victorias para cada club y 21 empates.

En la actualidad, tampoco se está muy lejos de lo antes mencionado; en los últimos 10 partidos, el Dortmund ha ganado cinco, Leverkusen tres y en dos ocasiones se han pactado empates, es decir, el cuadro de Tuchel tiene un leve dominio en los últimos encuentros disputados ante el Leverkusen.

Chicharito en su celebración ante el Dortmund / FOTO: Zimbio

Sin embargo, en la primera vuelta de esta temporada, fue el Leverkusen quien dominó las acciones, cuando ganó 2-0 ante los de camiseta amarilla. En esa ocasión, bajo la mirada de más de 30.000 espectadores, los goles de Mehmedi y Chicharito darían la ventaja para su club.

El tenebroso Signal Iduna Park

Signal Iduna Park / FOTO: Borussia Dortmund

El partido tendrá lugar en el Signal Iduna Park, la casa del Borussia Dortmund; esa misma locación donde no pierden en Bundesliga desde el 2015, cuando cayeron por la mínima ante el Bayer Múnich, un 4 de Abril.

Ya han pasado casi dos años, desde la última vez que el club que viste de amarillo y negro, no sumó puntos jugando en su casa. A su vez, esto habla de lo tenebroso que es el estadio desde el punto de vista de cada club visitante que le toca viajar a Dortmund.

Por otra parte, el club dirigido por Schmidt ha logrado algunas victorias fuera de casa pero son más las ocasiones en las que ha caído. El partido en el Signal Iduna Park, es una buena oportunidad de salir del mal momento por el que atraviesan, pero a su vez, el Leverkusen conoce lo difícil que es jugar en Dortmund ante el Borussia. Sin duda, no espera un gran compromiso.

Tuchel aclara rumores, Schmidt habla del rival

Thomas Tuchel, DT del Borussia Dortmund no ha dado muchas declaraciones previas al partido del sábado. Lo poco que ha dicho, se basa más en rumores en las que el DT alemán saldría al final de la temporada al Barcelona o al Arsenal. Dicho esto, Tuchel declaró: “Los dos equipos tienen la estética de jugar a la ofensiva, por lo que son una gran inspiración para mí y una gran influencia en mi trabajo”, para finalizar agregó: "Me siento tan bien, que no estoy en absoluto interesado en hablar de los dos, así que no puedo evaluar esta especulación."

Thomas Tuchel / FOTO: Zimbio

Por otra parte, el DT del Leverkusen, Roger Schmidt, habló del rival en las declaraciones previas: “Llevan mucho tiempo sin perder en casa y se encuentran muy estables en defensa", declaró. Además, también toco temas sobre la presión que puede sentir al no darse los resultados esperados al final de la temporada.

