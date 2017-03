El Hoffenheim aguanta el pulso Champions

Google Plus

Llegaban los dos equipos con urgencias. El Hoffenheim no se podía permitir otro traspié en la Bundesliga si quería seguir la estela del Dortmund y, a su vez, marcar territorio con Hertha y Eintracht. El Inglostadt, penúltimo clasificado, debía de sumar si no quería ver aumentada su desventaja con sus competidores.

Más miedo que fútbol

Primera parte muy plana y sin ideas por parte de los dos conjuntos. El Hoffenheim llevó el peso del juego en los primeros 45 minutos, todo y que fue un dominio estéril. El Ingolstadt, bien plantado en su campo, sostuvo sin problemas al equipo local, que dio la sensación de verse obligado a llevar la iniciativa por escenario y por escudo.

Los primeros cinco minutos marcaron lo que iba a ser el devenir del partido. Dos conjuntos con respeto de ir a por el partido sabiendo lo mucho que se están jugando. Varias acciones que no fructificaron en nada hasta que en el minuto 17 apareció Rudy. El capitán armó un zapatazo letal que entró tras previo golpeo en el palo izquierdo de Hansen. El portero, poco ayudado por su defensa que dejó golpear a un excelente lanzador de media distancia, se vio sorprendido después de un primer cuarto de hora en el que no tuvo faena. El gol de los hombres de Nagelsmann no cambió el guion elaborado por los dos entrenadores.

Ese ritmo tan lento que quiso implantar el Hoffenheim le pasó factura en la jugada del empate. Un saque de banda sin peligro acabó por devolver las tablas al marcador. Darío Lezcano, en una maniobra excelente en la punta del área pequeña, puso un balón a la altura del punto de penalti para que Cohen, llegando desde segunda línea, la pusiera abajo. El partido volvía por los mismos derroteros. Más efectividad imposible; un chute a puerta por cada lado, dos goles. Solo un chute muy blando de Wagner a las manos de Hansen pudo alterar el resultado.

Locura para imponer la lógica

Si se separaran ambas partes se podría hacer una crónica con sentido. La segunda mitad no supo ni de lógicas, ni de planes previstos. Los visitantes decidieron presionar en tres cuartos de campo, los locales, por su parte, se olvidaron de la clasificación, y se quedó un partido precioso. El Hoffenheim creó ocasiones como para hacer lo que hizo: golear. Hasta el gol que marcó el Ingolstadt, lo marcó Sule en propia. Era el minuto 60 y el equipo de Walpurgis ganaba ‘sin querer’. Y se activaron los de azul. Quince minutos de fútbol trepidante, vertiginoso y, sobre todo, puntería. Rudy volvió a aparecer en la foto. Puso un balón medido y la cabeza de Szalai hizo el resto.

Kramaric, que entró en la segunda parte, aprovechó una fantástica asistencia de Demirbay para batir al portero danés y darle la vuelta al resultado. El Hoffenheim se desató, el Ingolstadt se vino abajo, vio aparecer fantasmas del pasado y concedió dos goles más para dejar un marcador más que preocupante para su situación actual. Más que por los goles, por la fragilidad mental y la incapacidad de ir a por el empate que mostraron tras el tercer gol.

Szalai apuntilló y Hubner sacó los colores al penúltimo de la Bundesliga. El primero, tras un fantástico centro de Kramaric, que estuvo brillante en los 40 minutos que estuvo sobre el campo. El segundo, para redondear la tarde rozando el minuto 90, tras un testarazo de Hubner a la salida de un córner botado por Demirbay, que sacó a relucir su fantástica zurda en el partido de hoy.

El Hoffenheim visitará en la próxima jornada al Friburgo. El Ingolstadt, por lo contrario, se enfrentará en su estadio al Colonia.