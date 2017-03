Tuchel: "Hicimos un segundo tiempo fantástico"

Tuchel y los jugadores celebrando uno de los goles| Foto: Borussia Dortmund

El Borussia Dortmund completó la remontada pasando por encima del Benfica de forma apabullante y anotando cuatro goles sin dar opción a su rival. Así el equipo alemán estará en cuartos de final entre los ocho mejores equipos de Europa.

Tuchel compareció en rueda de prensa y comentó sobre el partido que "Luego del 1-0 empezamos a buscar soluciones rápidas, jugamos con mucha anticipación por la zonas laterales, no hallamos las posiciones delanteras y perdimos los duelos. Una combinación de todo, no algo malo verdaderamente, pero no hallamos el ritmo adecuado. Pero continuamos defendiendo con seriedad. Luego logramos incrementar la intensidad, nos ubicamos de manera más compacta y logramos más seguridad recuperando el balón. Así mejoramos nuestro rendimiento teniendo el balón y jugamos un segundo tiempo fantástico".

Sobre la gran actuación de Aubameyang quien marcó tres goles dijo "Ya lo he dicho anteriormente; nuestros objetivos los lograremos si él esta en forma. Luego de haber jugado en Lisboa con su hermano gemelo, ha sido bueno que hoy él se encuentre en el campo de juego. En lo posible él debe de tener el último contacto con el balón y hoy esto funcionó a la perfección".

Comentó también la gran actuación de Pulisic quien estuvo activo durante todo el partido y se estrenó como goleador "Es un jugador que nunca se rinde. Algo especial de él es que acepta la crítica, pero que mantiene su intensidad en el juego. Junto con el equipo, ha jugado un segundo tiempo extraordinario" dijo Tuchel.

Sobre el posible rival en cuartos y la gran remontada del Barça Tuchel comentó que "Luego del 4-0 estuvimos totalmente eufóricos en los vestuarios, el resultado entonces era de 5-1 y todos teníamos la sensación de que serían capaces de marcar un gol más. Creíamos que hoy seríamos la noticia espectacular, pero ahora parece algo aburrido (sonríe). No tengo un adversario de preferencia. No me agradaría un duelo alemán, no porque tenga temor. Pero deseamos medirnos a nivel internacional, deseamos viajar y conocer diferentes estadios en Europa".