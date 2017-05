Coke: "Quiero saborear Europa con el Schalke"

Coke, en el partido de su vuelta ante el Borussia Dortmund | Foto: Bundesliga oficial

Coke, jugador del Schalke 04, está volviendo a disfrutar del fútbol en la recta final de temporada. Una grave lesión en el ligamento cruzado de la rodilla días después de firmar por los de Gelsenkirchen le tuvo apartado más de seis meses de lo que más le gusta. El jugador español está de vuelta en el equipo y está impresionando por su “presencia dentro y fuera del campo”, según Heidel, director deportivo de los azules. Además, añadió que “a pesar de no saber mucho alemán, se las arregla para controlar muchas cosas. Es un líder”.

Agradece las palabras y se muestra feliz por su vuelta. Fueron momentos duros, ya que es “difícil trabajar solo hasta febrero”. La lesión ya ha quedado atrás y afirma que se siente “cada vez mejor”, aunque tiene claro que este verano hay que “entrenar duro para estar en óptimas condiciones de cara a la próxima temporada”.

Coke, el día de la despedida del Sevilla junto a la Europa League | Mundo Deportivo

Con estas palabras no nos sorprende las declaraciones de Coke, que a pesar de tener a su equipo en undécima posición, a 4 puntos de posiciones europeas (Werder Bremen, 6º clasificado), no se rinde y quiere “saborear Europa con el Schalke”. A pesar de los varapalos en partidos donde se tenían que haber sacado puntos, el lateral no pierde la esperanza de “sumar los tres en las últimas tres jornadas”.

Habló de su próximo rival, el Friburgo, que se encuentra en 7ª posición. Por lo tanto, es un contrincante directo en la lucha por las plazas de Europa League, competición que ha ganado tres veces con el Sevilla: “Es un equipo sólido, jugué contra ellos en 2013”.

Como no podía ser de otra forma, Coke tuvo una mención para su competición fetiche, la que quiere disputar el año que viene. Le encantaría que el campeón fuera, de nuevo, un equipo español. Pero esta vez no su ex equipo, si no el Celta de Vigo, puesto que tiene “amigos como Iago Aspas”. Sin olvidarse de Ajax, United o Lyon, que tienen una “buena oportunidad” para ser el sucesor del club hispalense.