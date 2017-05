Zlatko Junuzovic: "Nuestra buena racha es el resultado a un duro trabajo"

Google Plus

“Mucha gente pensó que cuando estábamos allí abajo, seríamos uno de los equipos que descendería”. Con estas palabras, Zlatko Junuzovic quiso hacer memoria de los malos momentos que se vivieron en el seno del Werder Bremen en el arranque de la temporada. Y es que, en el primer tramo de Bundesliga, los verdes no conseguían sacar adelante los partidos y, con tan solo 20 jornadas disputadas ya sumaban en su haber un total de 12 derrotas. Eran 16ª en la tabla, con 16 puntos, y metidos en posiciones de playoff de descenso a segunda división. En ese momento, pese a jugar bien al fútbol, los resultados no acompañaban tal y como afirmó el centrocampista serbio: “No importaba lo bien que estuviéramos jugando porque no estábamos sumando puntos. Lo importante era sumar de tres en tres”.

Desde el pasado 11 de febrero, el Werder Bremen solo ha encajado una derrota: 4-3 ante el FC Köln

Ahora, tras ese mal inicio, el Werder Bremen ha revertido totalmente la situación y, es más, sus aspiraciones de jugar en Europa la temporada que viene son reales. Desde esa jornada 20 en la cayeron 0-1 ante el Gladbach, los de Nouri han cosechado un balance espectacular: nueve victorias, dos empates y solo una derrota. Estos buenos números, dice Junuzovic, demuestran el gran trabajo del equipo: “La buena racha en la que estamos es el resultado a un trabajo duro y a una buena preparación”. Precisamente, este solitario batacazo se produjo en la última jornada cuando perdieron por 4-3 contra el FC Köln.

“Nadie se habría imaginado estar donde estamos ahora”

En las primeras 20 jornadas, el equipo ya acumulaba un total de 12 derrotas

En una entrevista para la web oficial del Werder Bremen, Zlutko Junuzovic quiso mostrar su enorme satisfacción por el hecho de haber conseguido cambiar el rumbo de forma brutal, algo inesperado para muchos. Y es que es difícil pensar que un equipo que en tan solo 20 jornadas ya había perdido 12 encuentros, a falta de dos jornadas para terminar la temporada esté luchando para acceder a Europa. Ni el más optimista de los seguidores verdes podría pensar en esta opción. Así lo confirma el futbolista: “Nadie se habría imaginado que tras ese arranque de campaña, ahora el equipo estaría en la posición que está. En ese momento, se decían cosas que ahora no se escuchan sobre el equipo”. De hecho, Junuzovic aprovechó la ocasión para elogiar a todo el grupo: “Hemos creado un ambiente totalmente nuevo para nosotros. Podemos estar muy orgullosos de esto”, dijo el jugador.

Uno de los responsables de este giro de es, sin duda alguna, el técnico Alexander Nouri. No solo lo demuestran los números que ha conseguido al frente del equipo tras esa situación crítica, sino que el propio Junuzovic se encargar de decirlo: “Con él hemos conseguido superar una prueba mental muy difícil que nos ha permitido no estar luchando por el descenso”, confesó el serbio.

El cambio de mentalidad ha sido clave

Si Alexander Nouri, con sus órdenes y trabajo ha sido un factor clave, otro de los aspectos fundamentales ha sido el cambio de mentalidad del equipo. Así lo admitió Zlatko Junuzovic en esa entrevista para la web del club: “La creencia total y absoluta en nuestras posibilidades ha sido vital”. Y no hay que olvidar, dice el centrocampista, “la calidad de todo el grupo”. Como en la vida, cuando las cosas van bien, la mentalidad de las personas –en este caso, de los futbolistas– también es positiva. Ahora, las vida le sonríe al Werder Bremen y, Zlatko Junuzovic y sus compañeros disfrutan de eso.