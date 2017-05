Weidenfeller, un año más como capitán de la colmena

Google Plus

Con la final de la DFB Pokal en el horizonte, el Borussia Dortmund no evita pensar ya en la temporada 2017-18. A las renovaciones de varios jugadores, llega ahora la de su fiel capitán, Roman Weidenfeller, que casi a sus 37 años de edad permanecerá una temporada más como capitán del equipo aurinegro, sumando ya quince campañas como portero de la colmena.

"Me decidí en favor de la ampliación de mi contrato por un año más en mi club, deseo apoyar a Roman Bürki en su progresión y además ser de ayuda en el avance de los porteros juveniles. Hasta finales de la temporada 2017/2018 seguiré sintiendo cada uno de los momentos cuando me ponga esta camiseta y me encantaría iniciar esta experiencia el 27 de mayo en la ciudad de Berlín, en la final de la DFB Pokal", comentaba Roman en el acto de renovación.

Zorc:"Haremos lo posible para que siga ligado al club una vez finalizada su carrera" "Roman Weidenfeller no sólo es una figura de identificación, cuya experiencia nos hace mucho bien, sino que sobre todo es un portero fuerte con un estado físico de primera. Su presencia le hace mucho bien a nuestro equipo", decía Michael Zorc, director deportivo de Borussia Dortmund. "Roman es un elemento muy importante en nuestro club desde hace más de una década. Nos alegramos mucho de que siga un año más entre los palos del BVB, y haremos todo lo posible para que se mantenga ligado a nosotros cuando finalice su carrera".

Weidenfeller llegó al Borussia Dortmund en el verano 2002, proveniente del 1. FC Kaiserslautern y desde entonces se ha ganado el corazón de todos los aficionados al Borussia Dortmund. Es el primer capitán y ha conquistado dos Bundesligas, tres supercopas de Alemania y una DFB Pokal, pudiendo ampliar su palmarés en unas semanas ante el Eintracht de Frankfurt en la final de la Copa alemana.