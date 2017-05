Previa Schalke 04 - Hamburgo: buscando la ansiada victoria

Schalke 04-Hamburgo: Buscando la ansiada victoria | Foto: Bundesliga

El próximo sábado, en un día en el que se jugará toda la jornada, se verán las caras dos equipos que, aunque están en situaciones diferentes, la temporada no está siendo tan distinta. El Schalke 04 buscará una última y muy complicada oportunidad para poder llegar a puestos europeos, los cuales hasta que se decida mañana, están lejos. El Hamburgo sólo ha ganado nueve partidos en esta temporada, lo que refleja lo que ha sido el equipo durante la campaña.

La sorpresa en el Schalke 04

Irregularidad. Esa es la palabra que podría definir la temporada del Schalke 04, pues no están haciendo nada de lo que harían habitualmente en las campañas de Bundesliga. Un equipo que normalmente estaría ocupando los puestos europeos sin ningún problema, este año se encuentra con que son otros equipos los que están ocupando esta posición. Equipos como el Friburgo o el Hertha de Berlín, con otros perseguidores pisándoles los talones —Köln, Werder Bremen y Mönchengladbach.

El Schalke 04, sin embargo, tiene complicado el poder estar para el próximo año en Europa. En 32 partidos ya disputados, el conjunto de Markus Weinzierl solo se ha hecho con la victoria en once ocasiones, ha empatado en ocho y ha perdido trece partidos. En el último partido se enfrentó a un rival directo, el Friburgo. El combinado de Gelsenkirchen no realizó un buen partido y no se encontró a gusto en ningún momento, a pesar de que al inicio había dado una imagen de concentración y ganas de llevarse el partido. No obstante, quedó en eso, una imagen.

También es cierto que los Royal Blues no han tenido mucha suerte esta temporada con las lesiones, sobre todo las de la delantera. Actualmente, llega al partido con las bajas de Breel Embolo, Choupo-Moting, Baba, Naldo y Schöpf. La buena noticia es que pudo recuperar al ex jugador del Sevilla, Coke, después de su larga lesión antes de que comenzara la temporada.

La temporada de los malos resultados

El Hamburgo llega estando en la 16ª posición con 34 puntos. Ganó el primer partido en diciembre, cuando se enfrentó al Darmstadt 98—ahora descendido— en la jornada 13. En total, esta temporada solo ha ganado nueve partidos perdiendo 16. En la pasada campaña, el conjunto de Markus Gisdol —que llegó en septiembre al club—, quedó en el 10º lugar, y este año sin duda es muy diferente. Necesita ganar el encuentro para poder conseguir salvarse, algo que puede conseguir si gana y si pierde su rival más directo, el Mainz 05, debido a que están empatados a puntos, y sólo a dos puntos de Wolfsburg y Augsburg. El Hamburgo pareció recuperarse después del mercado de invierno después de haber estado rozando el descenso, sin embargo, volvió a las malas costumbres.

Su último partido fuera de casa fue ante el Augsburgo en la derrota por 4-0, lo que fue una sentencia para marcar el descenso. No obstante, esa no ha sido la derrota más abultada que ha sufrido esta temporada, sino la que sufrió ante el Bayern de Múnich. En ese partido encajó ocho goles.

Al igual que el Schalke 04, cuenta con muchas bajas tanto por lesión como por sanción. Entre los lesionados están: Nicolai Müller; Albin Ekdal; René Adler. Los sancionados son: Djourou; Götz; Bahoui.

Antecedentes entre los dos equipos

Estos equipos se han enfrentado en 99 ocasiones. El Schalke 04 se ha llevado la mayoría de los encuentros —un total de 39—, aunque el Hamburgo no se queda muy atrás con 37 victorias. La mayor victoria en casa fuera para el Hamburgo en la temporada 80/81, con un 7-1. La mayor victoria que ha conseguido el Schalke frente al Hamburgo ha sido un 4-1, en la temporada 2003/2004 y 2012/2013.

El partido anterior entre estos equipos fue el jugado en la primera vuelta de la actual campaña. El equipo del pantalón rojo se llevó la victoria por 2-1, con goles de Nicolai Müller y Bobby Wood para el Hamburgo y Avdijaj para el Schalke 04.

Markus Schmidt, al silbato

El encargado de arbitrar el encuentro de mañana es el alemán, Markus Schmidt, de 43 años. Comenzó su carrera como árbitro de la DFB en 1997, un año después se convirtió en colegiado de la 2. Bundesliga, y desde 2003, se encarga de partidos de la primera división alemana.

Posibles onces iniciales