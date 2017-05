Previa Bayer Leverkusen - FC Colonia: con vistas al futuro

Leno haciendo una parada ante el Colonia | Foto: Bayer Leverkusen

Llegamos a la hora de la verdad, al tramo final de la temporada donde todos los equipos lo dan todo y quieren permanecer en la categoría o, por otro lado, soñar con jugar competición europea. El Bayer se encuentra en una complicada situación estando en tierra de nadie y sin asegurar aún su permanencia en la Bundesliga 1.

Victoria local

Tras la destitución de Schmidt en el Bayer, el equipo no ha conseguido revolcar la situación y con Korkut el equipo no ha estado a la altura ni de las expectativas ni del nivel de la plantilla. El final de temporada no está siendo ni mucho menos el esperado e incluso se resiste la victoria como local, que aún no ha llegado con el nuevo entrenador, para sufrimiento de la afición.

El equipo llega en un estado de forma malo con una sola victoria en los últimos ocho partidos del campeonato alemán, cero a dos ante el Darmstatd. Como local la cosa sigue de igual forma, ya que no gana un partido desde el 11 de febrero por tres a cero ante el Eintrach Frakfurt. Tras eso, dos derrotas, la más dura ante el Schalke el último partido en el BayArena, y tres empates.

Entre su plantilla destacan el joven extremo alemán pretendido por varios equipos, Julian Brandt, o el delantero Havertz, que está teniendo muchos minutos en este final de temporada y que rescató un punto en la última jornada ante el Ingolstadt. En el medio el chileno Aránguiz crea juego, mientras que el austriaco Baumgartlinger destruye, mientras que la zaga está liderada por Toprak (nuevo jugador del Dortmund la siguiente temporada) y el joven central Jonathan Tah.

Havertz celebrando un gol| Foto: Bayer Leverkusen

Tren europeo

El Colonia busca asaltar el BayArena y llevarse los tres puntos ante un rival que tampoco opondrá gran resistencia haciendo un final de temporada poco exitoso. Así, los visitantes necesitan los tres puntos para dar un gran paso en su pelea por jugar Europa League la próxima temporada.

El equipo llega en un estado de forma no muy bueno consiguiendo siete de los últimos 15 puntos en juego, aunque ha jugado con rivales complicados como puede ser el Hoffenheim (empate a uno) o el Borussia Dortmund (empate a cero). Por otro lado, como visitante sus prestaciones bajan de forma considerable, no ganando un partido desde el 28 de enero contra el Darmstad. Desde ese partido, cinco derrotas y dos empates.

Jugadores del Colonia celebrando un gol| Fuente. Bayer Leverkusen

Entre la plantilla local destaca sobre los demás jugadores el ariete francés Modeste quien lleva 25 goles esta temporada haciendo su mejor campaña como delantero y con unos cuantos partidos para aumentar sus número y llevar a su equipo a Europa. Varios son los clubes europeos que se han interesado ya por obtener los servicios del delantero de 29 años. Lo acompaña en la ofensiva el japonés Osako con seis goles y cinco asistencias, por el medio centro Höger ejerce de líder apoyado por Jojic y Bittencourt en las bandas. La defensa esta liderada por el ex del Dortmund Subotic, el lateral internacional alemán Hector y Heintz.

Necesidad de puntos

Ambos equipos llegan con la necesidad inminente de conseguir puntos: los locales, para revertir la situación y mirar hacia la próxima temporada con otra cara, aunque los visitantes no lo pondrán fácil, ya que buscan el puesto que les permita jugar en Europa.

Ambos entrenadores no podrá contar con la plenitud de su plantilla. Por un lado, Korkut no podrá contar con Lars Bender, Çalhanoglu y los centrales Toprak y Tah son duda para el encuentro. En los visitantes, Stöger no podrá contar ni con Rissen ni con Guirassy.

Algunas estadísticas previas al partido como que el Leverkusen no ha sido capaz de ganar en diez de sus últimos once partidos de liga y que el Colonia no ha sido capaz de ganar ninguno de sus últimos seis partidos de liga, hacen de este duelo un partido más que interesante.

Posibles alineaciones